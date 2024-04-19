Адамов об акции «Зенита» по поддержке людей с аутизмом: «Мы должны привлекать общественное внимание к этой проблеме. Люди смотрят футбол и на стадионе, и по «Матч ТВ»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Денис Адамов Матч ТВ Здоровье Футбол

Денис Адамов прокомментировал акцию «Зенита», посвященную аутизму.

Игроки «Зенита» вышли на матч со «Спартаком» в Фонбет Кубке России (0:0) в футболках со слоганом «Аутизм: узнаю об этом больше».

Кроме того, арбитры, работающие на игре, появились на поле в наушниках с функцией шумоподавления, которые помогают людям с аутизмом чувствовать себя комфортно на стадионе.

«Считаю, что это была очень важная акция. Люди смотрят футбол и на стадионе, и по «Матч ТВ», поэтому мы в том числе должны привлекать общественное внимание к этой проблеме.

Поэтому все было сделано очень правильно в том числе с футболками «Аутизм: узнаю об этом больше» и наушниками у арбитров. В будущем, конечно, готовы поддерживать такие акции», – сказал вратарь «Зенита» Денис Адамов.

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