Адамов об акции «Зенита» по поддержке людей с аутизмом: «Мы должны привлекать общественное внимание к этой проблеме. Люди смотрят футбол и на стадионе, и по «Матч ТВ»

Денис Адамов прокомментировал акцию «Зенита», посвященную аутизму.

Игроки « » вышли на матч со « » в Фонбет Кубке России (0:0) в футболках со слоганом «Аутизм: узнаю об этом больше».

Кроме того, арбитры, работающие на игре, появились на поле в наушниках с функцией шумоподавления, которые помогают людям с аутизмом чувствовать себя комфортно на стадионе.

«Считаю, что это была очень важная акция. Люди смотрят футбол и на стадионе, и по « », поэтому мы в том числе должны привлекать общественное внимание к этой проблеме.

Поэтому все было сделано очень правильно в том числе с футболками «Аутизм: узнаю об этом больше» и наушниками у арбитров. В будущем, конечно, готовы поддерживать такие акции», – сказал вратарь « » .