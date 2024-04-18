«Динамо», ЦСКА и еще один клуб РПЛ сыграют с «Партизаном» в июле

Три клуба Мир РПЛ сыграют с «Партизаном» летом.

Как сообщает Telegraf, сербская команда получила и приняла приглашение из Москвы. Она пробудет в столице России с 5 по 13 июля и за это время проведет три товарищеских матча.

6 июля клуб из Белграда встретится с « », 9 или 10 июля – с . Последняя игра состоится 12 июля, соперник станет известен позднее.

Все расходы возьмет на себя российская сторона. « » получит бонус в размере 100 000 евро.