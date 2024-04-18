«Динамо», ЦСКА и еще один клуб РПЛ сыграют с «Партизаном» в июле

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Сербия Партизан товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва деньги Футбол

Три клуба Мир РПЛ сыграют с «Партизаном» летом.

Как сообщает Telegraf, сербская команда получила и приняла приглашение из Москвы. Она пробудет в столице России с 5 по 13 июля и за это время проведет три товарищеских матча. 

6 июля клуб из Белграда встретится с «Динамо», 9 или 10 июля – с ЦСКА. Последняя игра состоится 12 июля, соперник станет известен позднее. 

Все расходы возьмет на себя российская сторона. «Партизан» получит бонус в размере 100 000 евро.

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7 комментариев
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Ответ zanuda59
Если с Локомотивом, то партизаны обязаны паровоз под откос пустить 😁
В детстве не наигрался?
+3
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+3
В гости нужно ходить исключительно с пустыми руками чтобы ничего не мешало обнять дорогих хозяев за их хлебосольное гостеприимство!!!
+2
0
+2
Ответ Oliver Kromwel
За деньги да
А ты думал за фантики?
+2
0
+2
Да,уж....
0
0
0
Если с Локомотивом, то партизаны обязаны паровоз под откос пустить 😁
0
0
0
Ответ Viktor Martunov
В детстве не наигрался?
Не до игр было. Вся страна коммунизм строила и я помогал.
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