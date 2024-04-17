Агент Тюкавина: «Играй Костя в «Зените», 20 мячей бы забил. Там нападающие больше получают»
Агент Константина Тюкавина считает, что игрок может забить 20 голов в сезоне РПЛ.
– Тюкавин поднялся на третье место в гонке бомбардиров турнира. Отставание от Кордобы всего один мяч. Учитывая его результативность, он способен навязать борьбу Кассьерре?
– Если команда будет больше на него играть, то, я думаю, что способен. Если он в одном матче три гола забьет, начнутся качели.
Косте всего 21 год. Если бы он играл в «Зените», он бы 20 мячей забил. Там нападающие больше получают. Но не хочется гадать. Футбол не любит сослагательных наклонений, – сказал Алексей Сафонов.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ 21-летний форвард «Динамо» провел 23 матча и набрал 17 (10+7) очков.
На данный момент Константин Тюкавин с 10 голами занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ, уступая Джону Кордобе (11) и Матео Кассьерре (16).
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Динамо» в 12 млн евро. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Хотя, кто его знает, может, и про зарплату, но это нелогично
Передач от партнёров или про деньги? 😅
Там Педры получают больше игрового времени , чем русские Андрюши....👎
Личка сам уходит от своего футбола в атаку и во многом от этого теряет..
и скорее всего меньше голов по этой причине. мне кажется Тюкавину грех жаловаться сейчас и его агенту тоже