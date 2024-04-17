Агент Тюкавина: «Играй Костя в «Зените», 20 мячей бы забил. Там нападающие больше получают»

Агент Константина Тюкавина считает, что игрок может забить 20 голов в сезоне РПЛ.

– Тюкавин поднялся на третье место в гонке бомбардиров турнира. Отставание от Кордобы всего один мяч. Учитывая его результативность, он способен навязать борьбу Кассьерре?

– Если команда будет больше на него играть, то, я думаю, что способен. Если он в одном матче три гола забьет, начнутся качели.

Косте всего 21 год. Если бы он играл в « », он бы 20 мячей забил. Там нападающие больше получают. Но не хочется гадать. Футбол не любит сослагательных наклонений, – сказал .

В нынешнем сезоне Мир РПЛ 21-летний форвард «Динамо» провел 23 матча и набрал 17 (10+7) очков.

На данный момент с 10 голами занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров , уступая (11) и (16).

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего « » в 12 млн евро. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.