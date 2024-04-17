Агент Тюкавина: «Играй Костя в «Зените», 20 мячей бы забил. Там нападающие больше получают»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов Джон Кордоба Матео Кассьерра Константин Тюкавин Transfermarkt (Трансфермаркт) Футбол

Агент Константина Тюкавина считает, что игрок может забить 20 голов в сезоне РПЛ.

– Тюкавин поднялся на третье место в гонке бомбардиров турнира. Отставание от Кордобы всего один мяч. Учитывая его результативность, он способен навязать борьбу Кассьерре?

– Если команда будет больше на него играть, то, я думаю, что способен. Если он в одном матче три гола забьет, начнутся качели.

Косте всего 21 год. Если бы он играл в «Зените», он бы 20 мячей забил. Там нападающие больше получают. Но не хочется гадать. Футбол не любит сослагательных наклонений, – сказал Алексей Сафонов.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ 21-летний форвард «Динамо» провел 23 матча и набрал 17 (10+7) очков.

На данный момент Константин Тюкавин с 10 голами занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ, уступая Джону Кордобе (11) и Матео Кассьерре (16). 

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Динамо» в 12 млн евро. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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38 комментариев
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Почему все решили, что про "получают" - это про деньги? Мне показалось, агент имел в виду, что в Зените нападающие больше мяч получают, возможностей забить.
Хотя, кто его знает, может, и про зарплату, но это нелогично
+66
-4
+62
Теперь после подписания Педро Тюкавин Зениту ни к чему, раньше надо было суетиться, господин агент. А если даже Кассьерра уйдет в топ-клуб то Зенит будет искать большого ЦН.
+17
-4
+13
Ответ КЕША
Агент дешевый провокатор. Как зарплата привязана к забитым мячам? Где там левый хав Ваня Соловьев?
Так очевидно же, что он не деньги имел в виду, а мяч, то бишь больше создают моментов для нападающего. У кого что болит))
+16
-3
+13
Как бы у Лички футбол для форвардов, бегущих за спину в штрафной, идеальный. Сычевой/Писарский забил что-то много за один круг, что Тюкавину с изначально большими способностями мешает забить эти 20 в Динамо?
+8
0
+8
Ответ Фантом
То есть количество забитых им мячей зависит от его зарплаты? Дадут больше - и он в два раза больше забьет? Интересненько. Я бы на месте руководства "Динамо" заинтересовался этим заявлением. :)
В Зените нападающие получают больше Моментов... Но до этого ещё надо додуматься))
+6
-1
+5
Скорее был бы джокером, как Ваня Сергеев. Больше 20 бы вряд ли забивал, но около 10-12 за сезон — вполне
+5
0
+5
Агент дешевый провокатор. Как зарплата привязана к забитым мячам? Где там левый хав Ваня Соловьев?
+17
-13
+4
Это толстый намёк на тонкие обстоятельство? Или наоборот? А вообще, агенты наших паспортистов скорее их враги чем представители. Иногда надо тоньше действовать, а не вот так вот.
+4
0
+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Теперь после подписания Педро Тюкавин Зениту ни к чему, раньше надо было суетиться, господин агент. А если даже Кассьерра уйдет в топ-клуб то Зенит будет искать большого ЦН.
Краек Педро и Тюкавин центрфорвард. Как их можно сравнивать?
+4
-1
+3
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Только Тюкавин молодой, классно подходящий под вертикальный футбол с прессингом, что ставит чех. Федя даже на пике играл на совсем других качествах, не был форвардом рывка и свободного пространства. Динамо самая удачно контрпрессингующая (ну ок, наряду с Ростовом) команда лиги, и в таком футболе Тюкавин должен играть эффективнее, Личка стилистически его тренер
+2
0
+2
Может это, в СПб. Проверишь свои догадки.
+2
0
+2
Получают что?
Передач от партнёров или про деньги? 😅
+2
0
+2
Затюкают тебя Тюкавин в зените....
Там Педры получают больше игрового времени , чем русские Андрюши....👎
+1
0
+1
Ах вот значит .если получает больше то и забивает больше.локига на грани
+1
0
+1
Играй Костя в Зените, сидел бы в запасе.
+1
0
+1
Когда же ты Алеша толстомордый успокоишься))
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Голивец
Как бы у Лички футбол для форвардов, бегущих за спину в штрафной, идеальный. Сычевой/Писарский забил что-то много за один круг, что Тюкавину с изначально большими способностями мешает забить эти 20 в Динамо?
Комментарий удален пользователем
Ответ КЕША
Там вроде написано четко про зарплату , а не про голевые моменты. Тюкавин в Динамо вообще не сидит на голодном пайке . За матч он не забивает 2/4 голевых момента.
Да там не понятно, чё он имел ввиду. Может это вообще два разных тезиса.
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Ответ Кирилл Голивец
Только Тюкавин молодой, классно подходящий под вертикальный футбол с прессингом, что ставит чех. Федя даже на пике играл на совсем других качествах, не был форвардом рывка и свободного пространства. Динамо самая удачно контрпрессингующая (ну ок, наряду с Ростовом) команда лиги, и в таком футболе Тюкавин должен играть эффективнее, Личка стилистически его тренер
я вот лично давно уже не видел команду с агрессивным прессингом......не те матчи смотрю???
Личка сам уходит от своего футбола в атаку и во многом от этого теряет..
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Ответ Король Предголевых
Так очевидно же, что он не деньги имел в виду, а мяч, то бишь больше создают моментов для нападающего. У кого что болит))
Там вроде написано четко про зарплату , а не про голевые моменты. Тюкавин в Динамо вообще не сидит на голодном пайке . За матч он не забивает 2/4 голевых момента.
+5
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0
Не нужен Тюкавин в Зените. В Динамо он заметен на фоне других команд. А в Зените сядет на лавку и деньги будет считать. Семак правильно говорит, что российские игроки столько не стоят, сколько за них просят. Пусть в Европу едет и там играет.
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Ответ БолельщикСоСтажем
Нормал так закинул инфо-повод)
нэ нужэн
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Ответ Фантом
То есть количество забитых им мячей зависит от его зарплаты? Дадут больше - и он в два раза больше забьет? Интересненько. Я бы на месте руководства "Динамо" заинтересовался этим заявлением. :)
Так в Динамо еще со времен Кокорина рассуждает. Почему-то не работает только.
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Ответ Abriel
а куда его пихать, мест нет!
Мост же там в Европу собрался, вроде как
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Походу Зенит летом дербанет динаму, на предмет подписания Тюкавина))
а куда его пихать, мест нет!
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Раньше Андрюша подавал надежду, сейчас Надежда сказала ну его на х... Как низко пал, даже если сравнивать с бывшей женой по достижениям
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Походу Зенит летом дербанет динаму, на предмет подписания Тюкавина))
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да какой Зенит?это суперпупер клуб.Зенит величайший в истории футбола (ему обязательно только надо историю подрихтовать и круче Баварии и Реала вместе взятых будет).восходящая звезда футбола будущий Пеле -Педро с радостью выбрал этот клуб, а тут какой то тюкавин)))
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в Зените есть Сергеев и Кассьера, там бы у Тюкавина меньше игровой практики было бы

и скорее всего меньше голов по этой причине. мне кажется Тюкавину грех жаловаться сейчас и его агенту тоже
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Нормал так закинул инфо-повод)
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