Защитник «Сочи» Литвинов о последнем месте: «Победа над «Спартаком» поможет нам выбраться из этой ситуации. Мы заслуживаем места выше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Сочи Вячеслав Литвинов Футбол

Вячеслав Литвинов надеется, что победа над «Спартаком» поможет «Сочи».

В 23 матчах южане набрали 18 очков и занимают последнее место в Мир РПЛ. В субботу команда дома обыграла «Спартак» (1:0), прервав серию из 10 игр без побед.

«Все наши игры: против «Ростова», «Локомотива», «Спартака» и другие – мы должны были выиграть, дожимать. Победа над «Спартаком» поможет нам выбраться из той ситуации, в которой мы находимся.

Мы в каждой игре и на каждой тренировке отдаем себя, играем до конца. Мы заслуживаем места выше. Верю, что у нас все получится», – сказал защитник сочинцев. 

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