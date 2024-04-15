Защитник «Сочи» Литвинов о последнем месте: «Победа над «Спартаком» поможет нам выбраться из этой ситуации. Мы заслуживаем места выше»

Вячеслав Литвинов надеется, что победа над «Спартаком» поможет «Сочи».

В 23 матчах южане набрали 18 очков и занимают последнее место в Мир . В субботу команда дома обыграла « » (1:0), прервав серию из 10 игр без побед.

«Все наши игры: против «Ростова», «Локомотива», «Спартака» и другие – мы должны были выиграть, дожимать. Победа над «Спартаком» поможет нам выбраться из той ситуации, в которой мы находимся.

Мы в каждой игре и на каждой тренировке отдаем себя, играем до конца. Мы заслуживаем места выше. Верю, что у нас все получится», – сказал защитник сочинцев.