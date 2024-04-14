Эмери о 2:0 с «Арсеналом»: «Образцовая игра – прежде всего, в обороне. «Астон Вилла» пыталась доминировать с мячом и в 2-м тайме навязала свою игру»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Унаи Эмери Футбол

Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Арсеналом» (2:0).

«Перед игрой мы были очень мотивированы. Матч был очень трудным, и мы должны были быть хорошо организованы в обороне. Мы хотели быть сильными и сосредоточенно играть в обороне, как в первом тайме. Мы старались провести стабильно все 90 минут и дождаться момента, чтобы взять игру под контроль.

В первом тайме было сложнее, но мы пытались доминировать с мячом. Мы делали это меньше, чем во втором тайме. После перерыва мы отлично боролись. Мы не были стабильны в каждом матче, как мне бы хотелось. Но сегодня мы были великолепны.

Сегодняшняя игра была образцовой, прежде всего, в обороне. Мы старались действовать компактно. Это была более или менее первая идея, которая пришла нам в голову. Сначала это было похоже на попытку выиграть время с мячом. Во втором тайме мы действовали лучше и навязали свою игру», – сказал главный тренер «Астон Виллы» в интервью Sky Sports.

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16 комментариев
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Тренеришка отдоминировал Артету. Во дела.

Кстати, Вилла 10 дней назад играла в гостях у Сити. И там во втором тайме им не дали сделать вообще ничего.
+13
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+12
Пытались доминировать против доминатора, вполне успешно.
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АВ действительно топовый матч провела
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Дайте Эмери ещё один шанс в топ клубе. Он заслужил
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Эмери отомстил Арсеналу
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а че ж сити то не захотел играть, выставил там дубль и 4 получил, или тоже свои интересы есть?
+3
-1
+2
Хендерсон здорово отстоял
+2
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Ответ Den-is
Поправка. Вилла просто добыла результат в топовом матче. Топовой игры у нее не было. Особенно в первом тайме. Отскочили в первом чудом не пропустив от Хаверца и Троссара с Жезусом. Вилла в первом лишь довольствовалась голевым моментом благодаря неудачному пасу Габриэля в спину Зинченко.
Ага, а Пэлас чудом не пропустил от Салаха, Жоты и тд.

Глупости не пиши. Кто справился лучше за 90 минут, тот и лучше сыграл.

Сити на первой строчке и так будет долго, пока финансовый феир плей не начнёт реально всё считать и наказывать
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Ответ bevooch
Тренеришка отдоминировал Артету. Во дела. Кстати, Вилла 10 дней назад играла в гостях у Сити. И там во втором тайме им не дали сделать вообще ничего.
дак он там дубль выставил, "свои интересы"
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Ответ Moran Guy
Пытались доминировать против доминатора, вполне успешно.
арсенал-то не доминирует)
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Ответ Кирилл Набухов
Ага, а Пэлас чудом не пропустил от Салаха, Жоты и тд. Глупости не пиши. Кто справился лучше за 90 минут, тот и лучше сыграл. Сити на первой строчке и так будет долго, пока финансовый феир плей не начнёт реально всё считать и наказывать
Так и Ливерпуль чудом проиграл. Обе команды наиграли на победу, но в итоге победили КП и Вилла. Такой абсурд бывает, как и то, что с Сити с 115 нарушениями ФФП не снимают очки)
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Ответ Den-is
Лиллю раньше. Сил то вагон потратил основой
как вариант, ещё потом 5ми будут после тоттенхэма.
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