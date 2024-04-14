Эмери о 2:0 с «Арсеналом»: «Образцовая игра – прежде всего, в обороне. «Астон Вилла» пыталась доминировать с мячом и в 2-м тайме навязала свою игру»
Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Арсеналом» (2:0).
«Перед игрой мы были очень мотивированы. Матч был очень трудным, и мы должны были быть хорошо организованы в обороне. Мы хотели быть сильными и сосредоточенно играть в обороне, как в первом тайме. Мы старались провести стабильно все 90 минут и дождаться момента, чтобы взять игру под контроль.
В первом тайме было сложнее, но мы пытались доминировать с мячом. Мы делали это меньше, чем во втором тайме. После перерыва мы отлично боролись. Мы не были стабильны в каждом матче, как мне бы хотелось. Но сегодня мы были великолепны.
Сегодняшняя игра была образцовой, прежде всего, в обороне. Мы старались действовать компактно. Это была более или менее первая идея, которая пришла нам в голову. Сначала это было похоже на попытку выиграть время с мячом. Во втором тайме мы действовали лучше и навязали свою игру», – сказал главный тренер «Астон Виллы» в интервью Sky Sports.
Кстати, Вилла 10 дней назад играла в гостях у Сити. И там во втором тайме им не дали сделать вообще ничего.
Глупости не пиши. Кто справился лучше за 90 минут, тот и лучше сыграл.
Сити на первой строчке и так будет долго, пока финансовый феир плей не начнёт реально всё считать и наказывать