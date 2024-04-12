«Байер» повторил рекорд «Ювентуса» по длительности беспроигрышной серии в топ-5 – 42 матча

«Байер» победил «Вест Хэм» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Леверкузенцы ни разу не проиграли в этом сезоне. У клуба 37 побед и 5 ничьих во всех турнирах.

«Байер» повторил рекорд «Ювентуса» по продолжительности беспроигрышной серии в топ-5 лиг Европы, установленный в сезоне-2011/12 – 42 матча без поражений.

Для абсолютного рекорда «Байеру» нужно не проиграть «Вердеру» в чемпионате Германии 14 апреля.

Ставки на Спортсе

Невероятные 0:3 «Ливерпуля» в ЛЕ – это 9.70 на исход и обрушение трендов на «Энфилде» и во вторых таймах