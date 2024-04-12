«Байер» повторил рекорд «Ювентуса» по длительности беспроигрышной серии в топ-5 – 42 матча

Теги Байер Ювентус Вест Хэм бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Байер» победил «Вест Хэм» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Леверкузенцы ни разу не проиграли в этом сезоне. У клуба 37 побед и 5 ничьих во всех турнирах.

«Байер» повторил рекорд «Ювентуса» по продолжительности беспроигрышной серии в топ-5 лиг Европы, установленный в сезоне-2011/12 – 42 матча без поражений.

Для абсолютного рекорда «Байеру» нужно не проиграть «Вердеру» в чемпионате Германии 14 апреля.

Ставки на Спортсе

Невероятные 0:3 «Ливерпуля» в ЛЕ – это 9.70 на исход и обрушение трендов на «Энфилде» и во вторых таймах

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Следующий матч еще и чемпионский в Германии и рекорд Ювентуса побить могут
+3
0
+3
Байер переписывает все рекорды
+1
0
+1
Ответ Ozz99
Не знаю, что даст этот рекорд, но вот требл впишет в историю - Алонсо и Байер. Уже пора писать, с детства за Байер?
Откуда требл?
+1
0
+1
Не знаю, что даст этот рекорд, но вот требл впишет в историю - Алонсо и Байер. Уже пора писать, с детства за Байер?
+1
-1
0
Чемпионский титул+ рекордная серия!
Символично!
0
0
0
так 42 или 43 ?
0
0
0
Ответ Ozz99
Не знаю, что даст этот рекорд, но вот требл впишет в историю - Алонсо и Байер. Уже пора писать, с детства за Байер?
Требл с Лигой Европы - это не требл)
0
0
0
Ответ Илья Лисицкий
так 42 или 43 ?
Да
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий