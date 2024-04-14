Алонсо сделал «Байер» чемпионом за 557 дней. Клуб шел в зоне вылета осенью 2022-го, когда назначили Хаби

Хаби Алонсо хватило 557 дней, чтобы сделать «Байер» чемпионом.

Тренер из Басконии возглавил команду 5 октября 2022 года. В тот момент « » располагался в зоне вылета, занимая 17-ю позицию в таблице.

В итоге леверкузенская команда завершила сезон-2022/23 на 6-м месте в чемпионате Германии. Также «Байер» дошел до полуфинала Лиги Европы по ходу первого сезона Алонсо, но уступил «Роме» по сумме двух матчей (0:1, 0:0).

В настоящее время команда проводит второй сезон под руководством . 14 апреля 2024 года (спустя 557 дней с момента назначения тренера) «Байер» обеспечил себе чемпионский титул в Бундеслиге. Кроме того, в текущем сезоне команда пробилась в финал Кубка Германии, где встретится с «Кайзерслаутерном» 25 мая. «Байер» также остается одним из претендентов на трофей в Лиге Европы. В первом четвертьфинальном матче леверкузенцы одержали победу над «Вест Хэмом» (2:0), ответная игра состоится 18 апреля.

Виртц – главный игрок «Байера» и новая суперзвезда Германии

Неверлузен – новое прозвище «Байера». Когда оно появилось?

Алонсо из спортивной семьи: папа играл с Марадоной, с одним братом пересекались в «Сосьедаде» (теперь он магистр философии)