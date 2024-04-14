Алонсо сделал «Байер» чемпионом за 557 дней. Клуб шел в зоне вылета осенью 2022-го, когда назначили Хаби

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо хватило 557 дней, чтобы сделать «Байер» чемпионом.

Тренер из Басконии возглавил команду 5 октября 2022 года. В тот момент «Байер» располагался в зоне вылета, занимая 17-ю позицию в таблице.

В итоге леверкузенская команда завершила сезон-2022/23 на 6-м месте в чемпионате Германии. Также «Байер» дошел до полуфинала Лиги Европы по ходу первого сезона Алонсо, но уступил «Роме» по сумме двух матчей (0:1, 0:0).

В настоящее время команда проводит второй сезон под руководством Алонсо. 14 апреля 2024 года (спустя 557 дней с момента назначения тренера) «Байер» обеспечил себе чемпионский титул в Бундеслиге. Кроме того, в текущем сезоне команда пробилась в финал Кубка Германии, где встретится с «Кайзерслаутерном» 25 мая. «Байер» также остается одним из претендентов на трофей в Лиге Европы. В первом четвертьфинальном матче леверкузенцы одержали победу над «Вест Хэмом» (2:0), ответная игра состоится 18 апреля.

Виртц – главный игрок «Байера» и новая суперзвезда Германии

Неверлузен – новое прозвище «Байера». Когда оно появилось?

Алонсо из спортивной семьи: папа играл с Марадоной, с одним братом пересекались в «Сосьедаде» (теперь он магистр философии)

Материалы по теме

74 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Алонсо должен взять тренера сезона!
+134
-1
+133
Алонсо принес ПЕРВОЕ в истории клуба чемпионство. Это в целом заявка на великую тренерскую карьеру
+82
-1
+81
Лицо Хурикейна представили?
+67
-9
+58
не верится что именно наше поколение это застало ) за 119 лет
+35
-2
+33
Хаби стёр навсегда своей рукой прозвище Байера - Неверкузен😎
+35
-3
+32
Ответ Злой Руся
Алонсо должен взять тренера сезона!
это вообще не обсуждается!
Он и игроком был умным, НО сколько таких умных игроков было, от которых ждешь, что топовыми тренерами станут, а по факту...
+27
-1
+26
Ответ Злой Руся
Алонсо должен взять тренера сезона!
Возьмет скорее всего, если только Пепу не вручат за возможный требл
+18
0
+18
Ответ atomio
не верится что именно наше поколение это застало ) за 119 лет
наше поколение вообще много чего застало в последнее время, справедливости ради. Пишу из затапливаемого Оренбурга во время потопа, происходящего в таком масштабе раз в сто лет))
+16
0
+16
История из Football Manager, воплощённая в реальность
+14
0
+14
А все потому что сам играл и мяч чеканить умеет!
+14
0
+14
Ответ atomio
не верится что именно наше поколение это застало ) за 119 лет
Да ладно, мы Лестер застали, нас мало чем теперь удивишь:)
+21
-9
+12
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Все у него нормально. Лучший бомбардир чемпионата, имеет хороший контракт и борется за ЛЧ. В упущенном титуле точно нет его вины. В следующем году всё у него будет. Сомневаюсь, что Кейн так сильно парится как за него переживают здесь в комментах
Не переживал бы не сбежал бы в Баварию
+16
-4
+12
Три задачи на остаток сезона: не проиграть ни матча в чемпионате, взять Лигу Европы и кубок Германии
+7
0
+7
119 лет ожидания закончилось, с чемпионством Байер
+5
0
+5
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Все у него нормально. Лучший бомбардир чемпионата, имеет хороший контракт и борется за ЛЧ. В упущенном титуле точно нет его вины. В следующем году всё у него будет. Сомневаюсь, что Кейн так сильно парится как за него переживают здесь в комментах
Бабок он и в тоттенхэме мог заработать. В целом ржачная ситуевина, что мощного гегемона тоттенкейн уничтожил своим присутствием, пхх.
+6
-1
+5
Ответ SaTR
наше поколение вообще много чего застало в последнее время, справедливости ради. Пишу из затапливаемого Оренбурга во время потопа, происходящего в таком масштабе раз в сто лет))
Сил вам
+5
0
+5
Без скандалов! Зашкваров! Хаби молодец! Как к игроку не было вопросов, красавец! Теперь можно сказать что и как тренер состоялся! Только уважение!
+4
0
+4
невероятное достижение. когда еще хаби был игроком "реала", анчелотти уже тогда говорил, что у алонсо есть задатки прекрасного тренера. надеюсь, когда-нибудь станет тренером "мадрида"
+4
0
+4
Ответ Football poet
Алонсо принес ПЕРВОЕ в истории клуба чемпионство. Это в целом заявка на великую тренерскую карьеру
Да при том, что Байер много раз был вторым, но никогда не был первым. Снял проклятье с первой же попытки
+3
0
+3
Хаби, давай, забери все 3 трофея без поражений! Войди в абсолютную историю!
+3
0
+3
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Лицо Хурикейна представили?
Лицо Ригоберыча представили?
+2
0
+2
Справедливости в этом мире нет, но чемпионство Байера напоминает нам, что иногда события складываются в её мимолётное подобие. Всё, что нам остаётся — просто вовремя поймать момент. Насладиться и прожить его.
+2
0
+2
Ответ Федя Букин
Стопэ, ещё за ЧМ 22 не закончили награждать.
Месси тренера не дадут. Может на след год, если Интер победит в МЛС
+2
-1
+1
Ответ angry horse
Хаби стёр навсегда своей рукой прозвище Байера - Неверкузен😎
Скоро может новое записать, а именно "Неверлузен"
+3
-2
+1
Ответ SPAIN 2010
Возьмет скорее всего, если только Пепу не вручат за возможный требл
На самом деле даже потенциальный требл с Сити это менее круто, чем прервать гегемонию Баварии с БАйером, да ещё и вообще не проигрывая. Это просто другой уровень
+1
0
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Все у него нормально. Лучший бомбардир чемпионата, имеет хороший контракт и борется за ЛЧ. В упущенном титуле точно нет его вины. В следующем году всё у него будет. Сомневаюсь, что Кейн так сильно парится как за него переживают здесь в комментах
Если бы не парился
Остался бы в Ттх.
+1
0
+1
Хаби нужно памятник установить у Бай-Арены. Вне зависимости от того, как сложится дальнейшая тренерская карьера, он легенда Леверкузена навсегда!
+1
0
+1
Гений - не иначе! Впереди потрясающая тренерская карьера 🔥
+1
0
+1
Всех болельщиков (особенно олдовых) "Байера" с почином, это было максимально круто! Особенно картинка со стадиона - то, за что мы любим футбол)
Уверен, сегодня ваш клуб подарил множество положительных эмоций не только вам, но и всем сторонним мимо-болельщикам других команд, ведь такие сказки случаются ой как не часто. На память приходит только "Лестер", но лично там у меня было больше удивление. Что тут и говорить, ведь даже на фоне слитой на неделе моим любимым "Ливерпулем" гонки за все трофеи (учитывая сегодняшнее от "Пэлас"), ваше чемпионство смогло заставить улыбнуться, а это большое дело. Представляю сейчас ваши чувства, это что-то невероятное. Сам пережил нечто подобное в сезоне 19/20, но то было первое чемпионство за 30 лет. Ваше же первое вообще, в истории! Не знаю, корректно ли сравнивать эти чувства долгожданного счастья, но полагаю это можно назвать похожим. Еще раз поздравляю фанатов "аспириновых" с такой долгожданной салатницей дерзко отобранной у "Баварии", наслаждайтесь этим моментом вы заслужили)
А остальным "красным" (которые наверняка вас поздравят) не терять присутствия духа и верить
+1
0
+1
Ответ Злой Руся
Алонсо должен взять тренера сезона!
Стопэ, ещё за ЧМ 22 не закончили награждать.
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий