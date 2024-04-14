Алонсо сделал «Байер» чемпионом за 557 дней. Клуб шел в зоне вылета осенью 2022-го, когда назначили Хаби
Хаби Алонсо хватило 557 дней, чтобы сделать «Байер» чемпионом.
Тренер из Басконии возглавил команду 5 октября 2022 года. В тот момент «Байер» располагался в зоне вылета, занимая 17-ю позицию в таблице.
В итоге леверкузенская команда завершила сезон-2022/23 на 6-м месте в чемпионате Германии. Также «Байер» дошел до полуфинала Лиги Европы по ходу первого сезона Алонсо, но уступил «Роме» по сумме двух матчей (0:1, 0:0).
В настоящее время команда проводит второй сезон под руководством Алонсо. 14 апреля 2024 года (спустя 557 дней с момента назначения тренера) «Байер» обеспечил себе чемпионский титул в Бундеслиге. Кроме того, в текущем сезоне команда пробилась в финал Кубка Германии, где встретится с «Кайзерслаутерном» 25 мая. «Байер» также остается одним из претендентов на трофей в Лиге Европы. В первом четвертьфинальном матче леверкузенцы одержали победу над «Вест Хэмом» (2:0), ответная игра состоится 18 апреля.
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Он и игроком был умным, НО сколько таких умных игроков было, от которых ждешь, что топовыми тренерами станут, а по факту...
Остался бы в Ттх.
Уверен, сегодня ваш клуб подарил множество положительных эмоций не только вам, но и всем сторонним мимо-болельщикам других команд, ведь такие сказки случаются ой как не часто. На память приходит только "Лестер", но лично там у меня было больше удивление. Что тут и говорить, ведь даже на фоне слитой на неделе моим любимым "Ливерпулем" гонки за все трофеи (учитывая сегодняшнее от "Пэлас"), ваше чемпионство смогло заставить улыбнуться, а это большое дело. Представляю сейчас ваши чувства, это что-то невероятное. Сам пережил нечто подобное в сезоне 19/20, но то было первое чемпионство за 30 лет. Ваше же первое вообще, в истории! Не знаю, корректно ли сравнивать эти чувства долгожданного счастья, но полагаю это можно назвать похожим. Еще раз поздравляю фанатов "аспириновых" с такой долгожданной салатницей дерзко отобранной у "Баварии", наслаждайтесь этим моментом вы заслужили)
А остальным "красным" (которые наверняка вас поздравят) не терять присутствия духа и верить