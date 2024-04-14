Наби Кейта отказался ехать на игру с «Байером», не попав в старт. «Вердер» обсудит последствия с агентом экс-хавбека «Ливерпуля»

Теги Вердер Байер Клеменс Фритц бундеслига Германия Наби Кейта Футбол

У Наби Кейта возникли проблемы в «Вердере».

Спортивный директор Клеменс Фритц сообщил, что полузащитник отказался ехать на матч с «Байером» в 29-м туре Бундеслиги.

«Вчера Наби узнал, что не будет играть с первой минуты, и решил не садиться в командный автобус, отправившись вместо этого домой.

Завтра мы поговорим с ним и его агентом о последствиях и следующих шагах», – сказал Фритц.

В текущем сезоне бывший хавбек «Ливерпуля» принял участие в 5 матчах чемпионата Германии, в среднем проводя 21 минуту. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

1 комментарий
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Очень резко он скатился, конечно
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