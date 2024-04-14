«Челси» готов предложить 60 млн евро за хавбека «Аталанты» Копмейнерса

Теги Аталанта Челси премьер-лига Англия серия А Италия Лига Европы УЕФА возможные трансферы Тен Копмейнерс Футбол

Тен Копмейнерс заинтересовал «Челси».

Как сообщает Sport Mediaset, скауты «синих» присутствовали на матче «Аталанты» с «Ливерпулем» (3:0) в Лиге Европы.

Лондонский клуб готов предложить за 26-летнего полузащитника 60 млн евро.

Копмейнерс в текущем сезоне забил 11 голов за 27 матчей в чемпионате Италии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И около 450 млн за Скамакку
+19
-2
+17
Ответ AndrewBegoun
Боули только могила исправит. Еще один игрок заблестел, после Ливерпуля. И тут же сорока засобирались захапать
Он не блеснул, а запарывал моменты и терял мяч.
+4
0
+4
а Челси никто еще не объяснил, что у них лавочка закрыта по покупкам... вначале надо продать игроков и потом думать о покупках....
+3
0
+3
Ответ Хасбулат Хасбулатов
Надеюсь опять деньги не просрём
ага. Не опять, а снова
+2
0
+2
Боули только могила исправит. Еще один игрок заблестел, после Ливерпуля. И тут же сорока засобирались захапать
+3
-1
+2
Больше, БОЛЬШЕ опорников! Мало же потратили на Кайседо, Энцо, Лавия и Угочукву, всего 300 лямов, тьфу ваще
+1
0
+1
Ответ Хасбулат Хасбулатов
Надеюсь опять деньги не просрём
По идее, хороший игрок с поставленным ударом, может хотя бы с дальней дистанции забить
+1
0
+1
Надеюсь опять деньги не просрём
+1
0
+1
Покупают чтобы в лазарете было кому байки травить)
+1
0
+1
Боули сказали что это Гуллит ..
0
0
0
Ответ sibarit
Похоже Боули еще один матч посмотрел
Ну тогда фаны Челси будут ещё желать Боули ослепнуть, т.к голландец был однозначно худшим у Аталанты
0
0
0
Ответ Хасбулат Хасбулатов
Да про всех так Челси думал в итоге на Мудрика 120 отдали
Цена на Мудрика все растёт в комментариях. Какие 120? 😂
0
0
0
Хто это?)) 26 лет? Слишком стар для Боули ))
0
0
0
Ответ Дмитрий
Кокмейнерса в Юве!
Нет уж - лучше в Челси. Не хочу смотреть на него в Турине)
0
0
0
Надоели эти денежные мешки
0
0
0
Не то. Был бы какой-нибудь Чукву-мейнерс — другое дело!
+1
-1
0
Боэли как обычно: сначала купим, потом думаем для чего.
0
0
0
Им продать первоначально штук 10 футболистов.
А потом думать кого приобрести.
0
0
0
Для 10-ки или вингера он дерево. Медленно работает с мячом и без дриблинга. В качестве 8-ки норм.
0
0
0
Нафиг он не нужен, эта позиция нормально укомплектована.
0
0
0
Кокмейнерса в Юве!
+1
-1
0
а че так мало? это не похоже на Челси
0
0
0
Многие клубы хотят его приобрести.
Но пока Челси будет думать, уйдет, как уходили все толковые футболисты. Купим кого- нибудь на вырост)
0
0
0
Похоже Боули еще один матч посмотрел
0
0
0
Всем известно ,что амеры шопоголики
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий