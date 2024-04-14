«Челси» готов предложить 60 млн евро за хавбека «Аталанты» Копмейнерса

Тен Копмейнерс заинтересовал «Челси».

Как сообщает Sport Mediaset, скауты «синих» присутствовали на матче «Аталанты» с «Ливерпулем» (3:0) в Лиге Европы.

Лондонский клуб готов предложить за 26-летнего полузащитника 60 млн евро.

в текущем сезоне забил 11 голов за 27 матчей в чемпионате Италии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.