«Челси» готов предложить 60 млн евро за хавбека «Аталанты» Копмейнерса
Тен Копмейнерс заинтересовал «Челси».
Как сообщает Sport Mediaset, скауты «синих» присутствовали на матче «Аталанты» с «Ливерпулем» (3:0) в Лиге Европы.
Лондонский клуб готов предложить за 26-летнего полузащитника 60 млн евро.
Копмейнерс в текущем сезоне забил 11 голов за 27 матчей в чемпионате Италии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А потом думать кого приобрести.
Но пока Челси будет думать, уйдет, как уходили все толковые футболисты. Купим кого- нибудь на вырост)