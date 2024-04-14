«Крылья Советов» разыграют футболку с матча против «Рубина» в своем блоге на Трибуне

Теги Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия игровая форма натив Футбол

«Крылья» рассказали про кастомизацию футболок и запустили конкурс в блоге на Трибуне.

В блоге на Трибуне команда рассказала о 9 кастомизациях формы «Крыльев Советов». Среди них – футболки с портретом Юрия Гагарина, футболки к Международному Дню слепых, с благодарностью врачам и другие. Историю каждой читайте в посте.

В конце вас ждет конкурс: придумайте, как можно кастомизировать нынешнюю форму «Крыльев» – автору самой интересной идеи клуб подарит футболку любого игрока с матча с «Рубином», который состоится 14 апреля в 19:00 по московскому времени. Подробности в блоге «Крыльев Советов»

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