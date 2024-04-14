Захарян о россиянах в Ла Лиге: «Надеюсь, кто-то еще сможет приехать. Например, Тюкавин. В России есть хорошие футболисты» 

Арсен Захарян считает, что российские футболисты способны заиграть в Ла Лиге.

- В Ла Лиге было много высококлассных российских игроков, таких как Карпин, Онопко, Мостовой, но сейчас только вы один. Как считаете, ваш приезд может сподвигнуть других [россиян] приехать сюда?

– Все возможно. Надеюсь, кто-то еще сможет. Например, – мой бывший одноклубник по « » и партнер по национальной сборной. В России есть хорошие футболисты, так что почему бы и нет? – сказал полузащитник « » в интервью Mundo Deportivo.