Захарян о россиянах в Ла Лиге: «Надеюсь, кто-то еще сможет приехать. Например, Тюкавин. В России есть хорошие футболисты»
Арсен Захарян считает, что российские футболисты способны заиграть в Ла Лиге.
- В Ла Лиге было много высококлассных российских игроков, таких как Карпин, Онопко, Мостовой, но сейчас только вы один. Как считаете, ваш приезд может сподвигнуть других [россиян] приехать сюда?
– Все возможно. Надеюсь, кто-то еще сможет. Например, Константин Тюкавин – мой бывший одноклубник по «Динамо» и партнер по национальной сборной. В России есть хорошие футболисты, так что почему бы и нет? – сказал полузащитник «Сосьедада» в интервью Mundo Deportivo.
Плохого в этом ничего нет