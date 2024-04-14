Захарян о россиянах в Ла Лиге: «Надеюсь, кто-то еще сможет приехать. Например, Тюкавин. В России есть хорошие футболисты» 

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Арсен Захарян считает, что российские футболисты способны заиграть в Ла Лиге.

- В Ла Лиге было много высококлассных российских игроков, таких как Карпин, Онопко, Мостовой, но сейчас только вы один. Как считаете, ваш приезд может сподвигнуть других [россиян] приехать сюда?

– Все возможно. Надеюсь, кто-то еще сможет. Например, Константин Тюкавин – мой бывший одноклубник по «Динамо» и партнер по национальной сборной. В России есть хорошие футболисты, так что почему бы и нет? – сказал полузащитник «Сосьедада» в интервью Mundo Deportivo.

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8 комментариев
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Ответ Hibro
Ну заха молодцом, Кента своего двигает Плохого в этом ничего нет
а менты нам не кенты (с)
+3
0
+3
Тюкавин точно один из немногих кто готов к Европе.
+4
-2
+2
Ну заха молодцом, Кента своего двигает
Плохого в этом ничего нет
+2
-1
+1
Ну ты-то задал невероятно высокую планку. Испанцы за россиянами в очередь выстроились. Днищука первым заберут…
+1
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+1
Хорошие футболисты есть,но зачем им напрягаться?Арсен молодчик,рискнул,не побоялся.
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