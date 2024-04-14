Захарян назвал Роналду своим кумиром: «Подписал бы его и Тюкавина»

Теги Криштиану Роналду Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Арсен Захарян назвал кумира, которого хотел бы пригласить в свою команду.

– У тебя есть кумиры?

– Да, Криштиану Роналду

– Твое самое заветное желание?

– Я осуществляю свою мечту – играть за европейскую команду. Теперь я здесь, и я хочу выигрывать как можно больше.

– Есть ли у тебя какие-нибудь ритуалы перед выходом на поле?

– Я делаю первый шаг правой ногой.

– Какой совет своих родителей ты не забудешь?

– Не сдаваться.

– Если бы ты стал президентом клуба на один день и мог подписать игрока, кого бы ты подписал?

– Конечно, Криштиану, но и Тюкавина тоже, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» в интервью Mundo Deportivo. 

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сосьедад в Испании примерно как и Динамо в РПЛ, Тюкавин не испортил бы картины в целом.
Был бы интересный дуэт, но это не точно)
+8
-2
+6
Ответ Кармоид
Повысить популярность клуба за счет болельщиков барсы
класть на барсу. Если связка Захарян-Тюкавин , то никакой Роналду не нужен. Он будет только без мяча бегать и грустить
+3
-1
+2
Дааа. Роналду кумир многих миллионов людей, не только Захаряна. Сам Месси честно ответил что самым сильным соперником в его карьере был Криштиану, добавив что именно из за него я становился сильнее, но у хейтеров Рона своё мнение, им виднее. Только в ЛЧ и играх за сборную человек забил 270 голов, а в топ5 лигах 500 голов, точнее 600 голов
+6
-5
+1
Ничего себе парочка - Роналду и Тюкавин. Пытается обратить внимание испанских клубов на своего дружбана?
+2
-1
+1
Снова Роналду и снова кумир.
Действительно тот футболист, который мотивирует процентов 90% молодых игроков.
+7
-7
0
Лещука?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий