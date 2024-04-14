Захарян назвал Роналду своим кумиром: «Подписал бы его и Тюкавина»
Арсен Захарян назвал кумира, которого хотел бы пригласить в свою команду.
– У тебя есть кумиры?
– Да, Криштиану Роналду.
– Твое самое заветное желание?
– Я осуществляю свою мечту – играть за европейскую команду. Теперь я здесь, и я хочу выигрывать как можно больше.
– Есть ли у тебя какие-нибудь ритуалы перед выходом на поле?
– Я делаю первый шаг правой ногой.
– Какой совет своих родителей ты не забудешь?
– Не сдаваться.
– Если бы ты стал президентом клуба на один день и мог подписать игрока, кого бы ты подписал?
– Конечно, Криштиану, но и Тюкавина тоже, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» в интервью Mundo Deportivo.
Был бы интересный дуэт, но это не точно)
Действительно тот футболист, который мотивирует процентов 90% молодых игроков.