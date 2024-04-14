Захарян назвал Роналду своим кумиром: «Подписал бы его и Тюкавина»

Арсен Захарян назвал кумира, которого хотел бы пригласить в свою команду.

– У тебя есть кумиры?

– Да, .

– Твое самое заветное желание?

– Я осуществляю свою мечту – играть за европейскую команду. Теперь я здесь, и я хочу выигрывать как можно больше.

– Есть ли у тебя какие-нибудь ритуалы перед выходом на поле?

– Я делаю первый шаг правой ногой.

– Какой совет своих родителей ты не забудешь?

– Не сдаваться.

– Если бы ты стал президентом клуба на один день и мог подписать игрока, кого бы ты подписал?

– Конечно, Криштиану, но и тоже, – сказал полузащитник « » в интервью Mundo Deportivo.