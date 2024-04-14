Фердинанд назвал ван де Вена «Роллс-Ройсом» среди центральных защитников перед разгромом «Тоттенхэма» (0:4). Рио сказал в перерыве: «Даже у «Роллс-Ройса» возникают неполадки»
Рио Фердинанд похвалил защитника «Тоттенхэма» перед провальным для «шпор» матчем.
Лондонский клуб потерпел крупное поражение от «Ньюкасла» в 33-м туре АПЛ (0:4).
Перед началом матча бывший футболист «Манчестер Юнайтед» похвалил защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена: «Он настоящий «Роллс-Ройс» среди центральных защитников и может стать одним из лучших защитников мира».
После первого тайма, завершившегося со счетом 2:0 в пользу «сорок», Фердинанд сказал: «Иногда даже у «Роллс-Ройса» возникают технические неполадки».
Отметим, что ван де Вен ошибся в ситуациях с обоими голами «Ньюкасла» в первом тайме: он поскользнулся, когда его обыграл Александер Исак, который после этого открыл счет, и не удержался на ногах во время атаки, завершившейся голом Энтони Гордона.