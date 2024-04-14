Фердинанд назвал ван де Вена «Роллс-Ройсом» среди центральных защитников перед разгромом «Тоттенхэма» (0:4). Рио сказал в перерыве: «Даже у «Роллс-Ройса» возникают неполадки»

Теги Рио Фердинанд Ньюкасл премьер-лига Англия Тоттенхэм Микки ван де Вен Футбол

Рио Фердинанд похвалил защитника «Тоттенхэма» перед провальным для «шпор» матчем.

Лондонский клуб потерпел крупное поражение от «Ньюкасла» в 33-м туре АПЛ (0:4).

Перед началом матча бывший футболист «Манчестер Юнайтед» похвалил защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена: «Он настоящий «Роллс-Ройс» среди центральных защитников и может стать одним из лучших защитников мира».

После первого тайма, завершившегося со счетом 2:0 в пользу «сорок», Фердинанд сказал: «Иногда даже у «Роллс-Ройса» возникают технические неполадки». 

Отметим, что ван де Вен ошибся в ситуациях с обоими голами «Ньюкасла» в первом тайме: он поскользнулся, когда его обыграл Александер Исак, который после этого открыл счет, и не удержался на ногах во время атаки, завершившейся голом Энтони Гордона. 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ньюкасл классно играл, конечно. Реализация не подвела. Да и Исак провел один из лучших матчей в сезоне.
0
0
0
Ван де вен косплеил Жерома Боатенга)
0
0
0
Постекоглу задолбал играть в два защитника и без опорника
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий