«Сити» хочет купить Пакета у «Вест Хэма» зимой. Гвардиола видит в нем преемника де Брюйне (UOL)

«Манчестер Сити» сохраняет интерес к полузащитнику «Вест Хэма».

«Горожане» по-прежнему интересуются 26-летним хавбеком . «Сити» хотел подписать бразильца еще летом, но тогда трансфер сорвался – игрока подозревали в нарушении регламента о ставках.

По информации UOL, « » планирует сделать предложение о трансфере Пакета зимой, если футболист будет оправдан.

Отмечается, что видит в Лукасе игрока, который способен заменить в долгосрочной перспективе.

В текущем сезоне АПЛ Пакета провел 10 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

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