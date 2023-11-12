«Сити» хочет купить Пакета у «Вест Хэма» зимой. Гвардиола видит в нем преемника де Брюйне (UOL)

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Лукас Пакета Футбол

«Манчестер Сити» сохраняет интерес к полузащитнику «Вест Хэма».

«Горожане» по-прежнему интересуются 26-летним хавбеком Лукасом Пакета. «Сити» хотел подписать бразильца еще летом, но тогда трансфер сорвался – игрока подозревали в нарушении регламента о ставках.

По информации UOL, «Манчестер Сити» планирует сделать предложение о трансфере Пакета зимой, если футболист будет оправдан.

Отмечается, что Пеп Гвардиола видит в Лукасе игрока, который способен заменить Кевина де Брюйне в долгосрочной перспективе. 

В текущем сезоне АПЛ Пакета провел 10 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику хавбека можно найти здесь

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33 комментария

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Александр Зубков
Ответ Максим Кутузов
Здравствуйте, вам пакет нужен? Да, будьте добры
С вас 80 миллионов.
Ага, спасибо.
+34
-2
+32
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ArdaTuran
Легенда Милана
+18
-2
+16
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xbfy7wncvc
Ответ Григорий Геник
Вместо Сити прочитал Сочи и потер глаза
Не сидите много на ветке Лиги Приколов и не будет мерещиться
+15
-3
+12
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Liquidozz
Может я чего не понимаю, но вроде игрок совершенно другого плана.
+9
0
+9
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Максим Кутузов
Здравствуйте, вам пакет нужен?
Да, будьте добры
+11
-3
+8
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Carver
Ответ Liquidozz
Может я чего не понимаю, но вроде игрок совершенно другого плана.
Ну источник — бразильская желтуха, думаю, новость — фантазия журналиста и агента Пакета.
+4
0
+4
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ПравдоРуб
Ответ Hasan_072
Тоже не понял, да и Кевин даже со сломанной ногой намного продуктивнее в полузащите и в обороне. По игре с мячом и видением поля вообще молчу
Продуктивнее Кевина найти сложно, но не играть же ему теперь до 45 лет. В любом случае замену искать надо, и чем раньше тем лучше
+3
0
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Hasan_072
Ответ Liquidozz
Может я чего не понимаю, но вроде игрок совершенно другого плана.
Тоже не понял, да и Кевин даже со сломанной ногой намного продуктивнее в полузащите и в обороне. По игре с мячом и видением поля вообще молчу
+2
0
+2
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Иван Иванов
Надеюсь Пакета оправдают и зимой он перейдёт в Сити. Пакета нужен Ман Сити, как ВОЗДУХ!!!
Лукас - ШИКАРНЫЙ футболист. Просто конфетка! Только азартный чуток. 😉
Если он перейдёт зимой в Сити, то Лига Чемпионов будет В КАРМАНЕ! Ааааатвичаю!!! 😎 А если не перейдёт, то Баварка с Реалом могут люлей дать Ман Сити. У Сити в этом году очень большие проблемы, чем в прошлом:
1. Очень слабые фланги полузащиты, которые по-настоящему будут видны именно против грандов.
2. Отсутствие Гюндогана и замены ему. Ковачич и Нуньеш не заменили его.
3. Почти полное отсутствие Де Брюйне.
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Akyl Satybaldiev
Ответ Liquidozz
Может я чего не понимаю, но вроде игрок совершенно другого плана.
Гвардиола если вратарей ставит ЛЗ, ЛПЗ, то с Пакетой разберется))))
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kustarnik555@gmail.com
Ответ soldat2212
это тебе просто к окулисту пора. Но сначала глянь любой матч сборной, когда вокруг Пакета игроки топ уровня
солдат, чего не в окопе? по зрению не проходишь? пакет только в магазине видел?
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Денис Цаплинд
Ответ Liquidozz
Может я чего не понимаю, но вроде игрок совершенно другого плана.
Согласен. Как по мне, Пакета - это скорее условный Хедира, чем де Брюйне
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Пакета неплохо, особенно в этом сезон. Но, как он оказался в Вест Хеме, вообще не понятно. Команда абсолютно не под него. Раскрыться и прогрессировать в такой команде он не может. Ему нужна команда, играющая в позиционный футбол, и владеющая мячом. В Сити он раскроется, я уверен.
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Иван Иванов
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий удален пользователем
Не зашло чёт. 😉
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Иван Иванов
Не зашло чёт. 😉
Тогда удалю комментарий.
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#SharkTeam
Ответ Иван Иванов
Надеюсь Пакета оправдают и зимой он перейдёт в Сити. Пакета нужен Ман Сити, как ВОЗДУХ!!! Лукас - ШИКАРНЫЙ футболист. Просто конфетка! Только азартный чуток. 😉 Если он перейдёт зимой в Сити, то Лига Чемпионов будет В КАРМАНЕ! Ааааатвичаю!!! 😎 А если не перейдёт, то Баварка с Реалом могут люлей дать Ман Сити. У Сити в этом году очень большие проблемы, чем в прошлом: 1. Очень слабые фланги полузащиты, которые по-настоящему будут видны именно против грандов. 2. Отсутствие Гюндогана и замены ему. Ковачич и Нуньеш не заменили его. 3. Почти полное отсутствие Де Брюйне.
Честно говоря, был бы больше спокоен, если бы ты обхаял его
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Артур Мкртычян
Ответ Антоша Спирин
Живого КДБ уже хоронят. Как это мило. Как это по английски.
это всего лишь СМИ. они вечно бред несут.
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Иван Иванов
Ответ <~Inter~>
как будто приобретение Нуньеза было ошибкой
Нуньеш пока не понимает в полной мере футбол Сити, хотя парень ооочень талантлив и перспективен. Нуньеш, кстати, если будет пахать, как лошадь, то его выход к уровню Родри это лишь вопрос времени, но будет ли он долго терпеть? Вот в чём вопрос!
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vals1702
5й миллиард на подходе)
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Dazdingo
значит Пеп в ближайшие время не уйдет!
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Вазген, друг Мхитаряна.
кажется пеп в Сити на долго
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waleri
Вне связи с Кевином Лукас очень сильный и полезный игрок в центре поля! Потеря Райса для ВХЮ была не столь значительна в сравнении с возможной потерей Пакеты.
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Антоша Спирин
Живого КДБ уже хоронят. Как это мило. Как это по английски.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий удален пользователем
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trav
Ответ окечуква
Это гвардиоловский игрок на сто процентов, так что его покупка - отличное решение для комплектации команды. Но преемник КДБ… Пеп конечно прокачает его, но пока Пакета, мягко говоря, поскромнее умениями чем Рыжий.
Ну во всем мире второго кдб тяжело найти. Как по мне ближе всего Киммих. И Биллингем
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