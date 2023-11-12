«Сити» хочет купить Пакета у «Вест Хэма» зимой. Гвардиола видит в нем преемника де Брюйне (UOL)
«Манчестер Сити» сохраняет интерес к полузащитнику «Вест Хэма».
«Горожане» по-прежнему интересуются 26-летним хавбеком Лукасом Пакета. «Сити» хотел подписать бразильца еще летом, но тогда трансфер сорвался – игрока подозревали в нарушении регламента о ставках.
По информации UOL, «Манчестер Сити» планирует сделать предложение о трансфере Пакета зимой, если футболист будет оправдан.
Отмечается, что Пеп Гвардиола видит в Лукасе игрока, который способен заменить Кевина де Брюйне в долгосрочной перспективе.
В текущем сезоне АПЛ Пакета провел 10 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
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Ага, спасибо.
Да, будьте добры
Лукас - ШИКАРНЫЙ футболист. Просто конфетка! Только азартный чуток. 😉
Если он перейдёт зимой в Сити, то Лига Чемпионов будет В КАРМАНЕ! Ааааатвичаю!!! 😎 А если не перейдёт, то Баварка с Реалом могут люлей дать Ман Сити. У Сити в этом году очень большие проблемы, чем в прошлом:
1. Очень слабые фланги полузащиты, которые по-настоящему будут видны именно против грандов.
2. Отсутствие Гюндогана и замены ему. Ковачич и Нуньеш не заменили его.
3. Почти полное отсутствие Де Брюйне.