Арсенал – Астон Вилла где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 14 апреля

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Арсенал и Астон Вилла в 33 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Арсенал – Астон Вилла

Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Арсенал – Астон Вилла

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