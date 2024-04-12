Арсенал – Астон Вилла где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Арсенал и Астон Вилла в 33 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – Астон Вилла
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Арсенал – Астон Вилла
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