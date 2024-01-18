Совладелец «Бернли» Уотт: «ВАР на данный момент ужасен, его все ненавидят. В нем есть много всего, что могло бы работать хорошо, но сейчас это мусор»
Совладелец «Бернли» жестко раскритиковал систему ВАР.
«Все ненавидят ВАР, это проблема. У ВАР есть шанс стать успешным, шанс проявить себя хорошо. Но все ненавидят его, потому что на данный момент он очень субъективен. Мы отказываемся использовать технологию, которая использовалась на чемпионате мира и очень четко определяла офсайд.
В ВАР есть много всего, что могло бы работать хорошо, но прямо сейчас это мусор. Это проблема, он отнимает у людей очки и удовольствие от игры.
ВАР на данный момент ужасен, и его нужно исправить, это просто факт. Премьер-лиге нужно его исправить. ВАР – это проблема, исправьте его», – сказал бывший игрок в американский футбол и совладелец «Бернли» Джей Джей Уотт в эфире The Pat McAfree Show.
"Господин обвиняемый, как вы относитесь, к такому нововведению, как суд присяжных? - Раньше достаточно было дать взятку одному судье,а теперь еще и 12 присяжным, беспредел!!!"
Так же и тут. Не в плане взяток,а в том плане, что раньше один судья главный типа только чудил условно, а теперь с помощью ВАР чудят целой бригадой из скольки-то там человек.
Я лишь не могу понять. То что все серят ВАР это завуалированно наезд на судей или люди рил так тупы, что обвиняют инструмент, а не того кто им пользуется.
можно его минимизировать, с этим ВАР справился, влияния человеческих ошибок на решения стало заметно меньше
Не думаю, что они тупее всех остальных европейцев.
но во-вторых вполне резонно предполагать что если уровень воспитания футболистов в разных странах отличается, то и уровень воспитания арбитров скорее всего тоже (не факт что в ту же сторону от среднего)
в-третьих может быть банально организационно иначе устроена футбольная система, и в какой-то стране молодым квалифицированным арбитрам проще делать карьеру, а в какой-то старичманы держатся за кресла и свистки, пару лет назад вот в Италии был шум что Лацио просто по указке топят, сейчас вроде проредили тех кто кнопки pause и play не умеет использовать
в-четвертых, Арсенал-Ньюкасл-Ливерпуль это скандал, а на Жирону или Франкфурт всем, давай будем откровенны, до фени, может там тоже были жуткие ошибки, просто резонанса не вызвали
ну и во-первых, самое главное
ты хочешь чтобы ВАР объективно судил игру рукой? а что такое игра рукой? ты знаешь? я вот нет
правила размыты, постоянно меняются трактовки, очень много пограничных эпизодов, в такой ситуации никакой ВАР не спасет, с офсайдом "серых зон" меньше - и на офсайдах скандалов практически нет