Совладелец «Бернли» Уотт: «ВАР на данный момент ужасен, его все ненавидят. В нем есть много всего, что могло бы работать хорошо, но сейчас это мусор»

Теги премьер-лига Англия судьи Бернли Джей Джей Уотт видеоповторы Футбол

Совладелец «Бернли» жестко раскритиковал систему ВАР.

«Все ненавидят ВАР, это проблема. У ВАР есть шанс стать успешным, шанс проявить себя хорошо. Но все ненавидят его, потому что на данный момент он очень субъективен. Мы отказываемся использовать технологию, которая использовалась на чемпионате мира и очень четко определяла офсайд.

В ВАР есть много всего, что могло бы работать хорошо, но прямо сейчас это мусор. Это проблема, он отнимает у людей очки и удовольствие от игры.

ВАР на данный момент ужасен, и его нужно исправить, это просто факт. Премьер-лиге нужно его исправить. ВАР – это проблема, исправьте его», – сказал бывший игрок в американский футбол и совладелец «Бернли» Джей Джей Уотт в эфире The Pat McAfree Show. 

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16 комментариев
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Вспомнился старый анекдот:
"Господин обвиняемый, как вы относитесь, к такому нововведению, как суд присяжных? - Раньше достаточно было дать взятку одному судье,а теперь еще и 12 присяжным, беспредел!!!"

Так же и тут. Не в плане взяток,а в том плане, что раньше один судья главный типа только чудил условно, а теперь с помощью ВАР чудят целой бригадой из скольки-то там человек.
+15
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+14
ВАР не убрал главную проблему - человеческий фактор. Особенно в Англии. Там мы не посмотрим, там мы не увидим, там у нас нет достаточного обзора, там мы в идентичных моментах рассудим по-разному, а там и вовсе не следим за происходящим на поле
+8
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+8
Есть версия что проблема не в ВАР а в господах которые этот ВАР применяют. А то что там жентельмены с альтернативным зрением что в поле что перед экраном могут в нужный момент не заметить или наоборот найти нарушение что до вара что во времена вара - вот тут действительно проблема
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Видеоповторы лучшая тема придуманная за последние несколько десятков лет в футболе. Справедливость и честность залог настоящего спорта.
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Обезьяне тоже если дать компьютер, то она не начнет кодить на нем. Но это не значит, что компьютер не нужен и вообще ужасен.
Я лишь не могу понять. То что все серят ВАР это завуалированно наезд на судей или люди рил так тупы, что обвиняют инструмент, а не того кто им пользуется.
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ВАР ненавидят только луддиты и любители симуляций. Если в Англии судейский корпус деградировал настолько, что не способен пользоваться практически безупречным инструментом, это не проблема ВАР.
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Ответ Twisted Fate
Раньше ошибку судьи и не всегда последовательные решения можно было списать на человеческий фактор, сейчас те же ошибки только с длинными паузами,что очень раздражает,и никак не оправдать. Можно сказать,что с оффсайдами стало лучше, но нет. Пассивные -активные все на усмотрение человека , а миллиметровые где с разных ракурсов можно увидеть по разному, которые не дают преимуществ атакующему тоже раздражают. В конечном итоге процент спорных решений тот же,что и без ВАР, только с претензией на предвзятость.
Порог терпимости ошибок снизился
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не Вар ненавидят...а клоунов со свистком которые его используют
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лучше в конце матча смотреть спорные моменты и менять решения, будет ещё веселей)
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Раньше ошибку судьи и не всегда последовательные решения можно было списать на человеческий фактор, сейчас те же ошибки только с длинными паузами,что очень раздражает,и никак не оправдать. Можно сказать,что с оффсайдами стало лучше, но нет. Пассивные -активные все на усмотрение человека , а миллиметровые где с разных ракурсов можно увидеть по разному, которые не дают преимуществ атакующему тоже раздражают. В конечном итоге процент спорных решений тот же,что и без ВАР, только с претензией на предвзятость.
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Ну какие к ВАР претензии? если человек смотрит видео, где вполне очевидные вещи четко видно, и в итоге принимает какое-то только ему понятное решение.
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Ответ tusiel
ВАР не убрал главную проблему - человеческий фактор. Особенно в Англии. Там мы не посмотрим, там мы не увидим, там у нас нет достаточного обзора, там мы в идентичных моментах рассудим по-разному, а там и вовсе не следим за происходящим на поле
человеческий фактор в принципе убрать нельзя (даже если полная автоматизация - кто-то должен писать алгоритмы)

можно его минимизировать, с этим ВАР справился, влияния человеческих ошибок на решения стало заметно меньше
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Ответ IntoTheRainBow
человеческий фактор в принципе убрать нельзя (даже если полная автоматизация - кто-то должен писать алгоритмы) можно его минимизировать, с этим ВАР справился, влияния человеческих ошибок на решения стало заметно меньше
Да, в целом, меньше, но я не помню за последний год столько же скандалов с ВАР, как в Англии.
Не думаю, что они тупее всех остальных европейцев.
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Ответ tusiel
Да, в целом, меньше, но я не помню за последний год столько же скандалов с ВАР, как в Англии. Не думаю, что они тупее всех остальных европейцев.
ну вот да, это то что мы можем говорить, "в Англии справляются хуже"

но во-вторых вполне резонно предполагать что если уровень воспитания футболистов в разных странах отличается, то и уровень воспитания арбитров скорее всего тоже (не факт что в ту же сторону от среднего)

в-третьих может быть банально организационно иначе устроена футбольная система, и в какой-то стране молодым квалифицированным арбитрам проще делать карьеру, а в какой-то старичманы держатся за кресла и свистки, пару лет назад вот в Италии был шум что Лацио просто по указке топят, сейчас вроде проредили тех кто кнопки pause и play не умеет использовать

в-четвертых, Арсенал-Ньюкасл-Ливерпуль это скандал, а на Жирону или Франкфурт всем, давай будем откровенны, до фени, может там тоже были жуткие ошибки, просто резонанса не вызвали

ну и во-первых, самое главное

ты хочешь чтобы ВАР объективно судил игру рукой? а что такое игра рукой? ты знаешь? я вот нет

правила размыты, постоянно меняются трактовки, очень много пограничных эпизодов, в такой ситуации никакой ВАР не спасет, с офсайдом "серых зон" меньше - и на офсайдах скандалов практически нет
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Ответ Жил был пес
лучше в конце матча смотреть спорные моменты и менять решения, будет ещё веселей)
а в конце сезона еще веселее
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