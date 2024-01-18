Совладелец «Бернли» Уотт: «ВАР на данный момент ужасен, его все ненавидят. В нем есть много всего, что могло бы работать хорошо, но сейчас это мусор»

Совладелец «Бернли» жестко раскритиковал систему ВАР.

«Все ненавидят ВАР, это проблема. У ВАР есть шанс стать успешным, шанс проявить себя хорошо. Но все ненавидят его, потому что на данный момент он очень субъективен. Мы отказываемся использовать технологию, которая использовалась на чемпионате мира и очень четко определяла офсайд.

В ВАР есть много всего, что могло бы работать хорошо, но прямо сейчас это мусор. Это проблема, он отнимает у людей очки и удовольствие от игры.

ВАР на данный момент ужасен, и его нужно исправить, это просто факт. Премьер-лиге нужно его исправить. ВАР – это проблема, исправьте его», – сказал бывший игрок в американский футбол и совладелец « » Джей Джей Уотт в эфире The Pat McAfree Show.