Евдокимов близок к возвращению в «Кубань». Он возглавлял клуб в позапрошлом сезоне
Роберт Евдокимов близок к назначению главным тренером «Кубани».
Стороны уже начали переговоры, 54-летний специалист – основной кандидат на пост, ставший вакантным после отставки Вадима Евсеева, сообщает Metaratings.ru.
Последним местом работы Евдокимова был «Ахмат», где он ассистировал Мирославу Ромащенко.
Евдокимов ранее уже возглавлял «Кубань» с октября 2021 года по ноябрь 2022-го.
После 25 туров краснодарцы занимают в Мелбет Первой лиге предпоследнее место.