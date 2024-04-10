Евдокимов близок к возвращению в «Кубань». Он возглавлял клуб в позапрошлом сезоне

Роберт Евдокимов близок к назначению главным тренером «Кубани».

Стороны уже начали переговоры, 54-летний специалист – основной кандидат на пост, ставший вакантным после отставки Вадима Евсеева, сообщает Metaratings.ru.

Последним местом работы был «Ахмат», где он ассистировал Мирославу Ромащенко.

Евдокимов ранее уже возглавлял « » с октября 2021 года по ноябрь 2022-го.

После 25 туров краснодарцы занимают в Мелбет Первой лиге предпоследнее место.