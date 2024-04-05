Ямаль допускает, что «Барса» выйдет в финал ЛЧ: «Нужно обыграть «ПСЖ», а в полуфинале может случиться что угодно»

Ламин Ямаль рассказал, что мечтает о выходе в финал Лиги чемпионов.

В четвертьфинале турнира « » сыграет против «ПСЖ».

– В плей-офф все определяют детали.

Если одна команда допустит ошибку, другая воспользуется этим, но в чемпионов, прежде всего, нужно играть с большой интенсивностью.

– Может ли «Барса» мечтать о финале Лиге чемпионов на «Уэмбли»?

– Да, конечно.

Все команды теперь имеют одинаковые шансы. Нужно обыграть « », а в полуфинале может случиться что угодно, – сказал полузащитник «Барселоны» .