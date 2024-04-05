Ямаль допускает, что «Барса» выйдет в финал ЛЧ: «Нужно обыграть «ПСЖ», а в полуфинале может случиться что угодно»
Ламин Ямаль рассказал, что мечтает о выходе в финал Лиги чемпионов.
В четвертьфинале турнира «Барселона» сыграет против «ПСЖ».
– В плей-офф все определяют детали.
Если одна команда допустит ошибку, другая воспользуется этим, но в Лиге чемпионов, прежде всего, нужно играть с большой интенсивностью.
– Может ли «Барса» мечтать о финале Лиге чемпионов на «Уэмбли»?
– Да, конечно.
Все команды теперь имеют одинаковые шансы. Нужно обыграть «ПСЖ», а в полуфинале может случиться что угодно, – сказал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль.
Есть 4 условных фаворита - но они играют между собой и в финал пробьется лишь один, и сыграет он точно с командой из "четверки андердогов", а пробиться среди них действительно может кажлый, да и в финале может случиться что угодно.
Это не про то, что нужно кричать об амбициях на победу. Это о том, что нельзя сдаваться, особенно когда выпадает хорошая возможность