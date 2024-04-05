Ямаль допускает, что «Барса» выйдет в финал ЛЧ: «Нужно обыграть «ПСЖ», а в полуфинале может случиться что угодно»

Теги ПСЖ Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль рассказал, что мечтает о выходе в финал Лиги чемпионов.

В четвертьфинале турнира «Барселона» сыграет против «ПСЖ».

– В плей-офф все определяют детали.

Если одна команда допустит ошибку, другая воспользуется этим, но в Лиге чемпионов, прежде всего, нужно играть с большой интенсивностью.

– Может ли «Барса» мечтать о финале Лиге чемпионов на «Уэмбли»?

– Да, конечно.

Все команды теперь имеют одинаковые шансы. Нужно обыграть «ПСЖ», а в полуфинале может случиться что угодно, – сказал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль.

9 комментариев
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Ответ Роман
Тебе бы просто не обосраться во время матча. Потом уже рассуждать о шансах.
прошло?
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Молодой мудрец прав, это футбол ребята.
+3
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Я думаю все к этому идёт.
+1
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Ямаль в целом не так далеко от истины. Действительно, можно сказать, что шансы у всех команд равны.

Есть 4 условных фаворита - но они играют между собой и в финал пробьется лишь один, и сыграет он точно с командой из "четверки андердогов", а пробиться среди них действительно может кажлый, да и в финале может случиться что угодно.

Это не про то, что нужно кричать об амбициях на победу. Это о том, что нельзя сдаваться, особенно когда выпадает хорошая возможность
+1
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Ответ dr. cage
Попадались на глаза пару матчей ПСЖ в Лиге 1 и плюс игры с Сосъедадом.. Позволяют очень многое сопернику.. Ощущение, что Энрике над обороной почти не работает. А если бы в рамках стоял не Доннарума, а кто попроще, то вообще катастрофа была бы. Поэтому не удивлюсь, если Барса насует парижанам.. Другое дело, что и свои ворота не факт, что сбережёт..
ПСЖ стали так играть, чтобы выезжать на сильных сторонах команды - контратаках.
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0
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Ответ Роман
Тебе бы просто не обосраться во время матча. Потом уже рассуждать о шансах.
Проблемы со стулом?
+2
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