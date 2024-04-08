Милан – Рома где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 11 апреля
В четверг, 11 апреля, сыграют Милан и Рома в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Милан – Рома
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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