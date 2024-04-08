Милан – Рома где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 11 апреля

В четверг, 11 апреля, сыграют Милан и Рома в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Милан – Рома

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Милан: все новости

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Прогноз на матч Милан – Рома

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