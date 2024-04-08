Милан – Рома, прогноз на матч 11 апреля 2024, Лига Европы

Встреча двух клубов из одной страны в еврокубках уже на стадии четвертьфинала может быть вполне реальным событием, хотя чаще такие встречи происходят на стадии полуфиналов или финалов (если повезет конкретным странам). На групповом этапе организаторы разводят команды из разных стран, в то время как в плей-офф возможно абсолютно все. И вот очередное противостояние двух клубов Серии А в Лиге Европы: «Милан» против «Ромы», первая встреча уже 11 апреля. Как минимум один полуфиналист от Италии будет во втором по статусу еврокубковом турнире, но кто же именно?

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Милан

«Милан» идет вторым в Серии А, причем идет вполне уверенно вторым с 68 очками. Шансов догнать «Интер» у них фактически нет, но «россонерри» не собираются просто так опускать руки, поскольку хотят побиться за свою честь и за высокий результат. Стремясь добиться максимального результата, клуб Стефано Пиоли в минувшем туре чемпионата Италии вынес в одни ворота «Лечче», одержав седьмую победу подряд: общая разница забитых и пропущенных мячей за эти встречи составляет 17:5.

Благодаря быстрым голам Кристиана Пулишича и Оливье Жиру они повели 2:0 к перерыву, а на 45-й минуте противник остался в меньшинстве после удаления Николы Крстовича за удар прямой ногой в корпус, предрешив тем самым исход матча. На 57-й минуте Рафаэль Леау в третий раз поразил ворота «Лечче», грамотно распорядившись пасом на ход в исполнении Ясина Адли. Могло быть и побольше голов, но и тремя забитыми мячами «дьяволы» остались довольны, попутно взяв еще три очка.

Тренер Стефано Пиоли хочет не только удержать второе место, но и пройти до конца весь путь в Лиге Европы. И это мощная мотивация для «дьяволов», потому что остальные команды, находящиеся сейчас в зоне Лиги чемпионов, находятся «вне игры». Однако «Милану» придется распылить свои силы на одного из завсегдатаев еврокубков и на Серию А в любом случае. И если «россонерри» сдюжат, то у них будет шанс достойно завершить сезон, сделав это с трофеем.

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Рома

С января 2024 года на тренерское место Жозе Моуринью пришел легендарный игрок «волков» Даниэле де Росси, который прежде тренировал СПАЛ, но не снискал там славы. На момент назначения де Росси римляне шли на 9-м месте с 29 очками. Видно, что к 6 апреля 2024 года ситуация у «Ромы» исправилась: в 11 матчах де Росси взял аж 26 очков, а это 3-й результат в истории клуба (с того момента, как за победу стали давать 3 очка, а не 2). В настоящее время «Рома» занимает 5-е место и имеет в своем активе 55 очков. Это дает пропуск в Лигу Европы, но у клуба еще есть шанс догнать и перегнать идущую на 4-м месте «Болонью».

В частности, в минувшем туре «волкам» требовалось обыграть в очередном туре своего принципиального противника в лице «Лацио», который вылетел из Лиги чемпионов от «Баварии». Со своей задачей команда де Росси справилась, забив наконец-то впервые за 4 очных встречи. Джанлука Манчини на 42-й минуте забил единственный мяч и принес команде еще три очка, напомнив «Болонье», что борьба за путевки в Лигу чемпионов продолжается. Отставание от «Болоньи» всего три очка.

Сама игра опять же была крайне напряженной с точки зрения дисциплины и взаимоуважения: аргентинец Пауло Дибала, сцепившись с французом Маттео Гендзуи, потроллил его, показав ему щиток с фоткой самого Дибала и кубком мира. Ну а после финала Манчини взял флаг в цветах «Лацио» с нарисованной крысой, за что ему может грозить и дисквалификация на один матч. Сам игрок утверждал, что взял флаг случайно.

Что касается предстоящего еврокубкового матча, то для «волков» важно выйти в полуфинал и побиться за трофей, который даст прямую путевку в Лигу чемпионов. От «Милана» она и так не ускользнет, а вот «Роме» пока еще ничего не гарантировано. И римлянам придется тоже распылять свои силы и принимать ответственные решения: есть вероятность, что они могут не преуспеть в погоне за этой путевкой ни в Серии А, ни в Лиге Европы…

Прогноз

Итак, начнем наш экспресс-анализ. при участии BetBoom. Игра начнется на стадионе имени Джузеппе Меацца 11 апреля в 22:00 по московскому времени. Именитый и титулованный клуб, выигрывавший семь раз ЛЧ, ныне играет в турнире рангом ниже, но не перестаёт от этого быть фаворитом. Его противник, выигравший два года тому назад Лигу конференций, тоже заслуженно дошел до четвертьфинала (спасибо Даниэле де Росси, преобразившему команду). Но дальше пройдет кто-то один, как это ни банально звучит. Чья-то еврокубковая кампания по итогам этой серии завершится.

В первом матче серии предлагается коэффициент 1.5 на победу «Милана». Ничья в первом матче будет предлагаться с кэфом 4.61, что лишний раз подчеркивает, насколько текущая «Рома» уступает «Милану» в классе. На победу римлян можно поставить с кэфом 6.4. Если же оценивать в целом шансы на победу по итогам двухматчевого боя, то они и здесь выше у «Милана»: 1.36 против 3.1. Ну а если заглянуть еще дальше и посмотреть, у кого больше шансов и до финала дойти, и победить там, то на выход «Милана» в финал предлагается кэф 3.2, а на победу в Лиге Европы он составляет 7. У «Ромы» коэффициенты ещё выше: 6 на выход в финал, 15 на победу в финале. Пока загадывать не имеет смысла, поскольку лидером является и там, и там «Ливерпуль» с кэфами 1.55 и 1.9.

Перейдем к оценкам тоталов на этот матч. Низкие для Серии А тоталы с учетом важности турнира могут как уступить место более высоким, так и остаться на фоне того, что подобные игры приобретают действительно большую значимость, и цена каждого гола возрастает многократно. Букмекеры предлагают в этот раз коэффициент 2.12 на тотал больше 3 и 1.75 на тотал меньше 3. Как уже можно догадаться, мы снова обратимся к истории выступлений клубов в пяти предыдущих встречах и посмотрим, какие тоталы им удавалось пробить, а какие нет. Начнем, конечно же, с хозяев, которыми в первом матче являются «россонери». Как уже выше говорилось, у них 7 побед подряд, но давайте взглянем, что это за победы были и над кем.

10 марта. Серия А. Милан 1:0 Эмполи

14 марта. Лига Европы. Славия Прага 1:3 Милан

17 марта. Серия А. Верона 1:3 Милан

30 марта. Серия А. Фиорентина 1:2 Милан

6 апреля. Серия А. Милан 3:0 Лечче

Общая сумма забитых «Миланом» мячей за 7 матчей составляет 17, а пропущено было всего 5. В среднем тотал забитых составляет чуть меньше 2.5: на то, что такой тотал будет показан обеими командами в первой встрече, предлагается кэф 2.28. Тотал выше этой отметки предлагается за 1.66. Что касается тотала больше 3, то он сработал в матчах против пражской «Славии» в Лиге Европы и против «Вероны» в Серии А. Не самые сильные соперники, скажем, но даже с ними у номинально топовых команд случаются провалы. Тотал больше 3.5, формально подходящий под те же победы над «Славией» и «Вероной», предлагается за 2.58; ниже этой отметки тотал идёт с кэфом 1.52.

Теперь обратимся к пяти матчам «Ромы» и посмотрим, как именно де Росси провел предыдущие пять встреч. Там никаких победных серий нет, сразу оговоримся.

10 марта. Серия А. Фиорентина 2:2 Рома

14 марта. Лига Европы. Брайтон 1:0 Рома

17 марта. Серия А. Рома 1:0 Сассуоло

1 апреля. Серия А. Лечче 0:0 Рома

6 апреля. Серия А. Рома 1:0 Лацио

Здесь у де Росси пошла пробуксовка. Всего две победы за 5 встреч, обе со счетом 1:0. При этом повержены «Сассуолло», которому и так уже светит вылет в Серию B, и «Лацио», обыграть которого для «Ромы» намного важнее, чем обыграть текущий «Интер». Что касается тоталов, то все очень скучно: четыре предыдущих встречи попали под тотал меньше 1.5 (сейчас предлагается за 4.75), и только одна веселая по этим меркам игра с «Фиорентиной» выбивается из общего ряда. Ну а кэф 14.26 предлагается для тех, кто ждет очередные унылые нули. Разница в классе участников подчеркивается еще тем, что за 90 минут в игре с «Лечче» счет так и не был открыт… а вот в игре против «Милана» уже на 6-й минуте «салентийцы» рассыпались и не смогли собраться в дальнейшем.

Немного об индивидуальных тоталах. От «Милана» букмекеры ждут реализацию тотала, попадающего в одну из двух пар. Первая пара тоталов – это больше/меньше 1.75 (в первом случае кэф 1.71, во втором 2.17). Вторая пара – это больше/меньше 2 (кэфы 2.07 и 1.78 соответственно). Оливье Жиру, наколотивший 13 голов в Серии А, имеет все шансы пополнить свою голевую статистику и на этом этапе Лиги Европы. У «Ромы» солирует Пауло Дибала с 12 голами, но это не ободряет римлян: коэффициент 2.03 на тотал «Ромы» больше 0.75 и кэф 1.81 за тотал меньше 0.75. Шансов на хотя бы один гол римлян мало, хотя букмекеры предполагают, что отличатся обе команды (1.82), а не одна конкретная (2.02). В плане фор предлагается фора (-1) на «Милан» с кэфом 1.8 и фора (+1) на «Рому» с кэфом 2.07.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.66.

Перефразируя шутников, точно одна итальянская команда в полуфинале Лиги Европы будет. Букмекеры без шуток подсказывают, что «Милан» имеет намного больше шансов на проход, хотя не хотелось бы прежде времени заносить «Рому» в список выбывших команд. Что касается конкретной встречи, то мы возьмем для запаса тотал больше 2.5. Почему бы не начать с него это противостояние?

Где смотреть матч Милан – Рома

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