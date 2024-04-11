Монтеррей — Интер Майами: прогноз на матч 11.04.2024, Кубок чемпионов КОНКАКАФ

Болельщики потирают руки и находятся в предвкушении четвертьфиналов Лиги чемпионов, а часть из них следит за игрой своего кумира за океаном в таком же престижном турнире. Лионелю Месси и его «Интеру Майами» предстоит непростой матч в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ против мексиканского «Монтеррея». Матч будет ответным, в первой игре аргентинец не принимал участия, команда из Флориды проиграла, и теперь ей предстоит очень непростая задача. Сам турнир начиная с 2024 года претерпел некоторые изменения. Увеличилось число команд с 16 до 27, из них 22 стартовали в 1/16 финала. «Монтеррей» попал в число участников как один из лучших клубов Мексики, а «Интер Майами» в прошлом сезоне выиграл Кубок лиг, турнир, в котором участвуют только команды чемпионата Мексики и MLS.

Вообще у Кубка чемпионов КОНКАКАФ довольно богатая история. Впервые соревнования между лучшими командами стран Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна были проведены в 1962 году. Наибольшее число побед у мексиканской «Америки» — 7. В прошлом розыгрыше трофея ни «Монтеррей», ни «Интер Майами» участия не принимали, а победителем стал «Леон» из Мексики. Да и в целом, начиная с 2006 по 2021 год турнир выигрывали исключительно команды из этой страны. Лишь в 2022 году их гегемонию нарушили «Сиэтл Саундерс» из США. В данный момент из восьми четвертьфиналистов четыре команды представляют Мексику, три — Соединенные Штаты и одна Коста-Рику, да и то «Эридиано» из этой страны проиграл свой первый поединок со счетом 0 : 5. Матч между «Монтерреем» и «Интером Майами» состоится на стадионе BBVA, начало в 05:30 по московскому времени.

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТБ 3

Монтеррей

Одна из старейших команд в Мексике была образована в 1945 году, но на протяжении всего ХХ столетия больших побед на ее счету не было. Все изменилось лишь за последние два десятилетия, когда «Монтеррей» стал одним из сильнейших клубов Мексики, выигрывал чемпионат страны и регулярно выступал на международной арене. Внутреннее первенство проходит по двухкруговой системе. Первый круг — Апертура, второй — Клаусура, в каждой части определяется чемпион.

Надо заметить, что Лига МХ, так официально называется чемпионат, считается одной из сильнейших за океаном. У нее довольно много спонсоров, здесь играют достаточно сильные игроки из обеих Америк. В том числе поэтому мексиканские футболисты не стремятся уехать в Европу, предпочитая местный чемпионат. «Монтеррей» там на первых ролях. Команда в последний раз стала чемпионом Апертуры в 2019 году, осенью 2023 года стала вице-чемпионом Апертуры, а сейчас в рамках Клаусуры отстает от лидирующей «Америки» на одно очко.

Подкосили «Монтеррей» два подряд поражения, до этого лидировал он. За три тура до конца Клаусуры на титул претендуют как минимум пять команд. В Кубке чемпионов «Монтеррей» начал свой путь с 1/16 финала, где дважды разгромил гватемальский «Коммуникасьонес». В 1/8 пришлось несколько сложнее против команды MLS «Цинциннати», но и здесь две победы с минимальным преимуществом. Та же участь вполне может постигнуть и «Интер Майами». Главный тренер аргентинский специалист Фернандо Ортис считает, что «Монтеррею» по силам выиграть турнир. Результаты последних пяти поединков мексиканцев перед вами.

Лига МХ. 07.04.2024, «Крус Асуль» — «Монтеррей» — 2 : 1

— «Монтеррей» — : 1 Кубок чемпионов. 04.04.2024, «Интер Майами» — «Монтеррей» — 1 : 2

— 1 : Лига МХ. 31.03.2024, «Монтеррей» — «Гвадалахара» — 0 : 2

— 0 : Лига МХ. 18.03.2024, «Атлас» — «Монтеррей» — 1 : 2

— 1 : Кубок чемпионов. 15.03.2024, «Монтеррей» — «Цинциннати» — 2 : 1

Факты и цифры

«Монтеррей» 5 раз выигрывал Кубок чемпионов КОНКАКАФ, последний успех состоялся в 2021 году

Команда пятикратный чемпион Мексики, трижды она становилась победителем Апертуры, осенней части чемпионата

Лучшим бомбардиром «Монтеррея» в Кубке чемпионов является нападающий из США Брэндон Васкес, на его счету 3 забитых мяча

Аргентинский полузащитник Максимилиано Меса лучших ассистент текущего турнира, на его счету 5 результативных передач

Интер Майами

Как бы там ни было от Месси зависит очень многое. Если аргентинец есть в составе, то дела у команды идут гораздо лучше. Он уже принес «Интеру Майами» первые успехи в истории команды. В 2023 году помимо победы в Кубке лиг был еще и финал Открытого Кубка США. В чемпионате MLS не удалось выйти в плей-офф, но Лионель пришел в команду, когда она находилась на последнем месте в Восточной конференции. «Интер Майами» долго претендовал на восьмерку сильнейших, но остановился на регулярке. Успехи Месси приносит своему клубу и за пределами футбольного поля. Одна продажа футболок и сувениров чего стоит.

Новый сезон стартовал в конце февраля, команда провела восемь матчей и с 12 очками делит места со второго по пятое на Востоке. В Кубке чемпионов «Интер Майами» стартовал с 1/8 финала, где соперником стала еще одна команда Восточной конференции «Нэшвилл». Первый матч в гостях завершился вничью, команде Херардо Мартино пришлось отыгрывать два мяча. Сначала Лионель Месси с передачи Луиса Суареса сократил отставание в счете, а затем на пятой добавленной к основному времени матча минуте отличился уже сам Суарес.

В ответной игре все было намного проще. К середине второго тайма «Интер Майами» вел с преимуществом в три мяча, гости могли отквитать только один в самом конце встречи. Месси забил вновь и отдал голевую передачу на Суареса. Вообще, имея такой состав, где в основе выходят не только вышеназванные футболисты, но и Серджи Бускетс с Жорди Альбой «Интер Майами» должен побеждать всех и вся, но сейчас он на грани вылета из Кубка чемпионов. Перед вами результаты последних пяти поединков «цаплей».

MLS. 07.04.2024, «Интер Майами» — «Колорадо Рэпидс» — 2 : 2

Кубок чемпионов. 04.04.2024, «Интер Майами» — «Монтеррей» — 1 : 2

— 1 : MLS. 31.03.2024, «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» — 1 : 1

MLS. 23.03.2024, «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» — 4 : 0

— «Интер Майами» — : 0 MLS. 16.03.2024, «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами» — 1 : 3

Факты и цифры

«Интер Майами» до прошлого сезона не имел за всю историю существования ни одного достижения

В минувшем сезоне команда выиграла Кубок лиг, а в чемпионате MLS заняла предпоследнее 14 место на Востоке

Лучшим бомбардиром «Интера Майами» является Луис Суарес, на счету нападающего 7 забитых мячей

Он же лидирует среди ассистентов — 5 результативных передач

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Монтеррея и Интера Майами

Об истории встреч команд сказать ничего нельзя, поскольку четвертьфинальный поединок стал для них первым. Лионель Месси и ранее в нынешнем сезоне пропускал матчи. В первой игре его отсутствие могло и не быть критичным, поскольку Томас Авилес уже на 19-й минуте матча открыл счет. В дальнейшем гости предпринимали немало попыток его сравнять, но все было тщетно. Футболисты «Монтеррея» нанесли в два раза больше ударов по воротам. Арбитр еще в первом тайме трижды предупреждал игроков, а во второй половине игры карточки посыпались как из рога изобилия. В итоге их оказалось десять, а две в течение пяти минут получил полузащитник Давид Руис. Сначала откровенно ударил соперника сзади по ноге, а вскоре после этого другой получил от него рукой по голове. Тут же Максимилиано Меса сравнял счет, а затем отдал голевую передачу на Хорхе Родригеса, который закрутил мяч в девятку ворот хозяев из-за пределов штрафной.

Теперь вся надежда на спасителя. С Месси в составе «Интер Майами» выпутывался и не из таких сложных ситуаций, но нужно учитывать, что «Монтеррей» очень сильная команда, правда, в последнее время ее преследуют неудачи. Чего только стоит поражение от середняка чемпионата «Гвадалахары». Месси вышел на замену в последнем матче против «Колорадо Рэпидз» и помог команде уйти от поражения. Херардо Мартино решил дать возможность отдохнуть всем ключевым игрокам. В Монтеррее будет настоящее сражение. Букмекеры на стороне хозяев. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Монтеррея» — 1,75

Ничья — 3,70

Победа «Интера Майами» — 4,30

Обе команды провели свои последние поединки рано утром 7 апреля по московскому времени. «Монтеррей» пошел на ротацию и уступил «Крус Асулю». Из-за ротации и «Интер Майами» потерял очки. Обе команды уделяют большое внимание предстоящему поединку. Фактор Месси должен сыграть свою роль, но для общей победы его усилий не хватит.

Где смотреть матч Монтеррей – Интер Майами

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁