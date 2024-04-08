Асенсио о требле: «ПСЖ» рискнет выиграть все. Наступает самая важная часть сезона» 

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио заявил, что «ПСЖ» постарается выиграть все турниры в этом сезоне.

«У нас отличная команда, и мы знаем, что стоит на кону. Мы на правильном пути и как команда, и как клуб, у нас отличные взаимоотношения с болельщиками.

Наступает самая важная часть сезона, заключительный отрезок в Лиге 1. Мы недавно вышли в финал Кубка Франции. А впереди что-то очень приятное в Лиге чемпионов, и мы рискнем [выиграть все]. 

Будем сосредоточены до самого конца, чтобы достичь своих целей», – сказал хавбек «ПСЖ».

В среду парижане примут «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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2 комментария
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Ответ samson2108@icloud.com
Толк спрашивать про требл команду которая даже во сне не видела Ушастого
В финале лч уже видели))
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