Асенсио о требле: «ПСЖ» рискнет выиграть все. Наступает самая важная часть сезона» 

Марко Асенсио заявил, что «ПСЖ» постарается выиграть все турниры в этом сезоне.

«У нас отличная команда, и мы знаем, что стоит на кону. Мы на правильном пути и как команда, и как клуб, у нас отличные взаимоотношения с болельщиками.

Наступает самая важная часть сезона, заключительный отрезок в 1. Мы недавно вышли в финал Кубка Франции. А впереди что-то очень приятное в Лиге чемпионов, и мы рискнем [выиграть все].

Будем сосредоточены до самого конца, чтобы достичь своих целей», – сказал хавбек « ».

В среду парижане примут «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.