Семшов о дерби: «Динамо» неважно сыграло в двух матчах. «Спартак» бросает из стороны в сторону, даже игроки не знают, чего ожидать. Красно-белые хотят показать болельщикам, что они живы, но времени немного»

Игорь Семшов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак».

В 23-м туре Мир «Динамо» примет « ». Встреча пройдет 7 апреля в 19:30 по московскому времени.

«Неоднозначные ожидания от матча, потому что обе команды не показывают того, что хотелось бы болельщикам. «Динамо» в двух последних матчах, несмотря на проход «СКА-Хабаровска» в Кубке России, неважно сыграло, «Спартак» бросает от стороны в сторону в чемпионате, даже игроки не знают, чего ожидать. Конечно, это дерби, иногда победа в этом матче многое прощает, но я думаю, что будет ничья, по большому счету на победу тяжело будет кому-то наиграть. Но все может быть.

Я думаю, что нервозность будет присутствовать точно в игре обеих команд. У «Динамо» появился шанс побороться за чемпионство, а у «Спартака» идут разговоры о смене тренерского штаба, но я думаю, что бесполезно говорить, потому что решение принимают руководители. Но больше, наверное, красно-белые хотят показать болельщикам, что они живы, что все может наладиться. Но времени немного, уже практически чемпионат закончился.

Мы видели, как « » после рестарта обыграло «Локомотив» и «Ахмат», думали, что толчок к борьбе за чемпионство, но потом команда резко проиграла «Ростову». Победа над « » не будет толчком, все будет зависеть от того, насколько ровно «Динамо» закончит чемпионат, тогда будет возможность побороться за чемпионство. Если будут такие скачки, то вряд ли это получится», – сказал бывший футболист «Динамо» .