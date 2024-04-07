Семшов о дерби: «Динамо» неважно сыграло в двух матчах. «Спартак» бросает из стороны в сторону, даже игроки не знают, чего ожидать. Красно-белые хотят показать болельщикам, что они живы, но времени немного»
Игорь Семшов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак».
В 23-м туре Мир РПЛ «Динамо» примет «Спартак». Встреча пройдет 7 апреля в 19:30 по московскому времени.
«Неоднозначные ожидания от матча, потому что обе команды не показывают того, что хотелось бы болельщикам. «Динамо» в двух последних матчах, несмотря на проход «СКА-Хабаровска» в Кубке России, неважно сыграло, «Спартак» бросает от стороны в сторону в чемпионате, даже игроки не знают, чего ожидать. Конечно, это дерби, иногда победа в этом матче многое прощает, но я думаю, что будет ничья, по большому счету на победу тяжело будет кому-то наиграть. Но все может быть.
Я думаю, что нервозность будет присутствовать точно в игре обеих команд. У «Динамо» появился шанс побороться за чемпионство, а у «Спартака» идут разговоры о смене тренерского штаба, но я думаю, что бесполезно говорить, потому что решение принимают руководители. Но больше, наверное, красно-белые хотят показать болельщикам, что они живы, что все может наладиться. Но времени немного, уже практически чемпионат закончился.
Мы видели, как «Динамо» после рестарта обыграло «Локомотив» и «Ахмат», думали, что толчок к борьбе за чемпионство, но потом команда резко проиграла «Ростову». Победа над «Спартаком» не будет толчком, все будет зависеть от того, насколько ровно «Динамо» закончит чемпионат, тогда будет возможность побороться за чемпионство. Если будут такие скачки, то вряд ли это получится», – сказал бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов.