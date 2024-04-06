Петраков уволен из «Иртыша». При нем клуб вылетел из «Золота» Второй лиги А и идет 9-м в «Серебре»

Валерий Петраков покинул пост главного тренера «Иртыша».

«Футбольный клуб « » сообщает о расторжении контрактов по соглашению сторон с главным тренером В.Ю. Петраковым и его помощниками С.А. Емельяновым, Д.В. Соловьевым, А.В. Разиным, а также с начальником команды В.К. Волошиным.

Руководство клуба благодарит Валерия Юрьевича Петракова и его помощников за работу в футбольном клубе и желаем им успехов», – говорится в сообщении омского клуба.

65-летний Петраков работал с «Иртышом» с июля 2022 года. По итогам осенней части сезона «Иртыш» вылетел из группы «Золото» LEON Второй лиги А. В весенней части сезона клуб находится на девятой строчке таблицы группы «Серебро», набрав 5 очков в 5 матчах.