Петраков уволен из «Иртыша». При нем клуб вылетел из «Золота» Второй лиги А и идет 9-м в «Серебре»

Теги Валерий Петраков отставки Иртыш Омск Вторая лига А Футбол

Валерий Петраков покинул пост главного тренера «Иртыша».

«Футбольный клуб «Иртыш» сообщает о расторжении контрактов по соглашению сторон с главным тренером В.Ю. Петраковым и его помощниками С.А. Емельяновым, Д.В. Соловьевым, А.В. Разиным, а также с начальником команды В.К. Волошиным.

Руководство клуба благодарит Валерия Юрьевича Петракова и его помощников за работу в футбольном клубе и желаем им успехов», – говорится в сообщении омского клуба.

65-летний Петраков работал с «Иртышом» с июля 2022 года. По итогам осенней части сезона «Иртыш» вылетел из группы «Золото» LEON Второй лиги А. В весенней части сезона клуб находится на девятой строчке таблицы группы «Серебро», набрав 5 очков в 5 матчах.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Золото, серебро. Какой то очередной бред придумали как и с кубком России
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий