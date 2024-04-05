Гюндоган хотел бы финал «Барсы» с «Ман Сити» в ЛЧ: «Необыкновенная команда. Они имеют лучшие шансы на выход в финал, вероятно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган заявил, что хотел бы сыграть против «Манчестер Сити» в финале ЛЧ.

В четвертьфинале турнира «Барселона» сыграет против «ПСЖ».

– Мечтаете о финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»?

– Да, конечно!

Посмотрим, в первую очередь, хотелось бы выйти в финал с «Барселоной» – это было бы невероятно, и неважно, кто стал бы соперником.

Но да, «Манчестер Сити» – необыкновенная команда, и, вероятно, сейчас именно они имеют лучшие шансы на выход в финал.

Но в Лиге чемпионов никогда не знаешь, что произойдет, – сказал полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган, ранее выступавший в составе «горожан».

7 комментариев
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С нетерпением жду матча ПСЖ - бчк, с Мбаппе и Дембеле в старте. Больно не будет. 5-0 и расход.
+7
-2
+5
Маленький клубишко мечтает о большом
+1
-1
0
Ответ Topar Topovic
Тогда Эвребе придётся возобновить карьеру
Витян, там разоблачили одного ливерпульского судью. В этом сезоне он уже старался в двух матчах против Сити
+2
-2
0
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