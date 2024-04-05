Гюндоган хотел бы финал «Барсы» с «Ман Сити» в ЛЧ: «Необыкновенная команда. Они имеют лучшие шансы на выход в финал, вероятно»

Илкай Гюндоган заявил, что хотел бы сыграть против «Манчестер Сити» в финале ЛЧ.

В четвертьфинале турнира « » сыграет против «ПСЖ».

– Мечтаете о финале чемпионов против « »?

– Да, конечно!

Посмотрим, в первую очередь, хотелось бы выйти в финал с «Барселоной» – это было бы невероятно, и неважно, кто стал бы соперником.

Но да, «Манчестер Сити» – необыкновенная команда, и, вероятно, сейчас именно они имеют лучшие шансы на выход в финал.

Но в Лиге чемпионов никогда не знаешь, что произойдет, – сказал полузащитник «Барселоны» , ранее выступавший в составе «горожан».