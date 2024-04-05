Роналду хочет, чтобы Йерро стал спортивным директором «Аль-Насра». Криштиану считает, что с ним клуб выйдет на европейский уровень

Криштиану Роналду хочет видеть Фернандо Йерро в «Аль-Насре».

Первые контакты между Йерро и саудовским клубом состоялись еще в январе, но тогда Фернандо отказался от работы в « ». В связи с этим руководство клуба искало кандидата на должность спортивного директора в Португалии. Однако недавно переговоры между бывшим игроком «Реала» и «Аль-Насром» возобновились, пишет Marca.

знает Йерро и ценит все, чего он добился в футболе. Криштиану считает его идеальным человеком для того, чтобы попытаться вывести «Аль-Наср» на европейский уровень.

Вероятность того, что примет приглашение «Аль-Насра», растет. Сейчас Йерро занимает пост спортивного директора мексиканской «Гвадалахары».