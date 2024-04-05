Роналду хочет, чтобы Йерро стал спортивным директором «Аль-Насра». Криштиану считает, что с ним клуб выйдет на европейский уровень

Теги Криштиану Роналду возможные трансферы высшая лига Мексика Фернандо Йерро высшая лига Саудовская Аравия Гвадалахара Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду хочет видеть Фернандо Йерро в «Аль-Насре».

Первые контакты между Йерро и саудовским клубом состоялись еще в январе, но тогда Фернандо отказался от работы в «Аль-Насре». В связи с этим руководство клуба искало кандидата на должность спортивного директора в Португалии. Однако недавно переговоры между бывшим игроком «Реала» и «Аль-Насром» возобновились, пишет Marca.

Роналду знает Йерро и ценит все, чего он добился в футболе. Криштиану считает его идеальным человеком для того, чтобы попытаться вывести «Аль-Наср» на европейский уровень.

Вероятность того, что Фернандо примет приглашение «Аль-Насра», растет. Сейчас Йерро занимает пост спортивного директора мексиканской «Гвадалахары».

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15 комментариев
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Роналду хочет видеть Пирса Моргана в роли пресс-аташе Аль-Насра, с ним скандалы выйдут на межгалактический уровень
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Аль-Наср на первое место в чемпионате невозможно вывести, а они о европейском уровне мечтают
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Ответ LNk O
Аль-Наср на первое место в чемпионате невозможно вывести, а они о европейском уровне мечтают
Скажи генке тимченко что Майами был не то что вторым, а третьим составом, да и Месси вышел для галочки на 10 минут.
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Звучит как анекдот.
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Ответ Чёрная Мамбо
Рона и Аль-Насра если честно особо не волнует золото или какие нибудь кубки страны! Для Аль-Насра было важнее маркетинг и благодаря Роналду они добились на эту став одним из самых популярных футбольных клубов в мире! А Криштиану продолжает штамповать голы как псих! Это идеальное гармония между нефтяными магнатами и ГОАТом! Обоим это устраивает и не парится! Их союз приведут Аль-Насра в будущем стать самым популярным и легендарным клубом вроде Реал Мадрид, а Криштиану Роналду вероятно станет первым футболистам улетевший в футбольную космос забивший +1000 голов !
Это у фанатов роналду без 🧠 такая мантра в оправдание вылету аль насра из азиатской лч и безнадежному отставанию от Аль Хиляля в чемпионате?)
А потом мы удивляемся почему над фанатами роналду, как и над их кумиром все смеются, а кумира еще и троллят.
Зачем трофеи, которые делают клуб и игрока великими.
Да плевать на них, главное мусорная стата.
Ведь не трофеи делают клуб популярным и великим)
Хоспади, и ведь его фан база олицетворение глупости.
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Ответ Чёрная Мамбо
Рона и Аль-Насра если честно особо не волнует золото или какие нибудь кубки страны! Для Аль-Насра было важнее маркетинг и благодаря Роналду они добились на эту став одним из самых популярных футбольных клубов в мире! А Криштиану продолжает штамповать голы как псих! Это идеальное гармония между нефтяными магнатами и ГОАТом! Обоим это устраивает и не парится! Их союз приведут Аль-Насра в будущем стать самым популярным и легендарным клубом вроде Реал Мадрид, а Криштиану Роналду вероятно станет первым футболистам улетевший в футбольную космос забивший +1000 голов !
Как твоего рона не волнуют кубки, посмотри на его слезы, когда он вылетел из их местной лч.
Такое ощущение что у кринжа горе было.
Это все потому, что его кубки не волнуют)
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