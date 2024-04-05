Роналду хочет, чтобы Йерро стал спортивным директором «Аль-Насра». Криштиану считает, что с ним клуб выйдет на европейский уровень
Криштиану Роналду хочет видеть Фернандо Йерро в «Аль-Насре».
Первые контакты между Йерро и саудовским клубом состоялись еще в январе, но тогда Фернандо отказался от работы в «Аль-Насре». В связи с этим руководство клуба искало кандидата на должность спортивного директора в Португалии. Однако недавно переговоры между бывшим игроком «Реала» и «Аль-Насром» возобновились, пишет Marca.
Роналду знает Йерро и ценит все, чего он добился в футболе. Криштиану считает его идеальным человеком для того, чтобы попытаться вывести «Аль-Наср» на европейский уровень.
Вероятность того, что Фернандо примет приглашение «Аль-Насра», растет. Сейчас Йерро занимает пост спортивного директора мексиканской «Гвадалахары».
А потом мы удивляемся почему над фанатами роналду, как и над их кумиром все смеются, а кумира еще и троллят.
Зачем трофеи, которые делают клуб и игрока великими.
Да плевать на них, главное мусорная стата.
Ведь не трофеи делают клуб популярным и великим)
Хоспади, и ведь его фан база олицетворение глупости.
Такое ощущение что у кринжа горе было.
Это все потому, что его кубки не волнуют)