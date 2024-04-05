«Лузеры за миллиард фунтов 😂». Каррагер посмеялся над словами Невилла о «Челси» после 4:3 с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Челси Джейми Каррагер премьер-лига Англия соцсети Футбол

Джейми Каррагер посмеялся над словами Гари Невилла про «Челси» после 4:3 с «МЮ».

Лондонский клуб, уступая 2:3 в компенсированное время ко второму тайму, обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 в матче 31-го тура АПЛ.

Коул Палмер оформил хет-трик, забив на 100-й и 101-й минутах.

Ранее бывший игрок «МЮ» и сборной Англии Гари Невилл так высказался о «Челси» после поражения команды от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги: «Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров. Игроки Почеттино попросту сдулись прямо на наших глазах»

«Лузеры за миллиард фунтов 😂», – написал бывший игрок «Ливерпуля» в соцсети. 

«Челси» – «МЮ»: 2:3 на 90+10 превратились в 4:3! БЕЗУМИЕ!

13 комментариев
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Ну а что здесь не так? Просто одни лузеры за миллиард обыграли других лузеров за миллиард.
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Лузерское дерби😁😁😁
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Ответ Aristokrat_13
Слова Невилла все еще актуальные. Обеспечили комфортные 0-2, а потом допустили позорные 3-2 на детских ошибках. Если бы не Палмер, никакой победы бы не было
Так глупо звучит. Можно еще говорить, если бы Азар, всех этих побед Челси не было бы. Если бы не Месси, Барселона не была бы топом столько лет подряд. Если бы не Салах, Ливерпуль не был бы таким сильным. Палмер — основной футболист атаки Челси, он один из тех, кто должен обеспечивать результат и в этом матче он отлично справился со своей задачей.
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+8
Ответ PatrickShapka2
У МЮ игры , как американские горки - сначала вверх(победа), потом вниз(поражение), и по новой...
Атака МЮ в чемпионате забила столько же голов, сколько и Лутон, правда там нет 100-миллионных любителей Ламборгини и пьяницы у них не получают зарплат более 200 000 фунтов в неделю.
+6
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Пенсионеры жгут 🤣🤣🤣
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Пенсионеры жгут 🤣🤣🤣
0
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У МЮ игры , как американские горки - сначала вверх(победа), потом вниз(поражение), и по новой...
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МЮ Арсенал Челси МС Ливерпуль - лузеры на 5 млрд £ тут ничего нового
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С 10 места помехи не видно
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