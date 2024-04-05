«Лузеры за миллиард фунтов 😂». Каррагер посмеялся над словами Невилла о «Челси» после 4:3 с «МЮ»

Джейми Каррагер посмеялся над словами Гари Невилла про «Челси» после 4:3 с «МЮ».

Лондонский клуб, уступая 2:3 в компенсированное время ко второму тайму, обыграл « » со счетом 4:3 в матче 31-го тура .

Коул Палмер оформил хет-трик, забив на 100-й и 101-й минутах.

Ранее бывший игрок «МЮ» и сборной Англии Гари Невилл так высказался о «Челси» после поражения команды от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги: «Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров. Игроки Почеттино попросту сдулись прямо на наших глазах»

«Лузеры за миллиард фунтов 😂», – написал бывший игрок «Ливерпуля» в соцсети.

«Челси» – «МЮ»: 2:3 на 90+10 превратились в 4:3! БЕЗУМИЕ!