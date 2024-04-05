«Лузеры за миллиард фунтов 😂». Каррагер посмеялся над словами Невилла о «Челси» после 4:3 с «МЮ»
Джейми Каррагер посмеялся над словами Гари Невилла про «Челси» после 4:3 с «МЮ».
Лондонский клуб, уступая 2:3 в компенсированное время ко второму тайму, обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 в матче 31-го тура АПЛ.
Коул Палмер оформил хет-трик, забив на 100-й и 101-й минутах.
Ранее бывший игрок «МЮ» и сборной Англии Гари Невилл так высказался о «Челси» после поражения команды от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги: «Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров. Игроки Почеттино попросту сдулись прямо на наших глазах»
«Лузеры за миллиард фунтов 😂», – написал бывший игрок «Ливерпуля» в соцсети.