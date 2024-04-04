Рома – Лацио где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 6 апреля
В субботу, 6 апреля, сыграют Рома и Лацио в 31 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рома – Лацио
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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