Ротен о «ПСЖ»: «Бывший спортивный директор Антеру Энрике делает все, чтобы уволили Кампуша. Внутри клуба бардак! Как президент, который любит «ПСЖ», может допустить такую ситуацию?»

Жером Ротен заявил, что экс-директор Антеру Энрике вредит «ПСЖ».

«Случай с Мбаппе стоит особняком. В остальном «ПСЖ» на данный момент успешен.

Все идет хорошо, но в клубе есть один человек или, по крайней мере, был и находится поблизости: это Антеру Энрике. Он хочет увольнения Луиша Кампуша (советника по спортивным вопросам «ПСЖ» – Sports). Мы знаем о его близких отношения с президентом клуба и с эмиром в Катаре, и он предпринимает все возможные меры. Делает все, чтобы избавиться от Луиша Кампуша. Кто знает, почему он это делает? Чтобы вернуть себе власть? Как президент клуба, который любит «ПСЖ», даже если он близок к Антеру Энрике, может допустить такую ситуацию?

Антеру Энрике – бывший спортивный директор «ПСЖ». У него хорошие отношения с Нассером Аль-Хелайфи, и он занимался клубом «Брага», владельцами которого являются катарцы.

Почему я обнародую эту информацию? По правде говоря, я бы хотел, чтобы перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов мы с позитивом смотрели на единственный клуб, который до сих пор представляет в ней Францию. Но проблема в том, что внутри клуба бардак! И этот господин в течение многих лет, хотя больше не возглавляет «ПСЖ» в качестве спортивного директора, вредит клубу. Не понимаю, как мы все еще можем вестись на это», – заявил экс-игрок «ПСЖ» в своем подкасте.