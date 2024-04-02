«Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие, вечер будет длинным». Форвард «Русенборга» Сетер после гола в девятку дальним ударом
Форвард «Русенборга» дал необычный ответ на вопрос о красивом голе.
Уле Сетер вчера поразил ворота «Сандефьорда» (2:0) ударом из-за пределов штрафной. Мяч попал в левую от нападающего девятку.
По окончании игры 1-го тура чемпионата Норвегии 28-летний футболист заявил, что плохо запомнил гол.
«Было здорово, но я мало что помню об этом.
Я собираюсь поехать домой. Телефон в левую руку, член – в правую. Собираюсь получить удовольствие. Вечер будет длинным», – сказал Сетер в эфире TV2.
Корреспондент телеканала предупредил футболиста: «Не забывайте, это смотрят дети».
Может для спортса эта новость станет еще ближе
Респект за знание классики 😄
-Сынок, кароче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно д**чить.
Нафига?!
-А что бы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходится и без нее!