«Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие, вечер будет длинным». Форвард «Русенборга» Сетер после гола в девятку дальним ударом

Форвард «Русенборга» дал необычный ответ на вопрос о красивом голе.

Уле Сетер вчера поразил ворота « » (2:0) ударом из-за пределов штрафной. Мяч попал в левую от нападающего девятку.

По окончании игры 1-го тура чемпионата Норвегии 28-летний футболист заявил, что плохо запомнил гол.

«Было здорово, но я мало что помню об этом.

Я собираюсь поехать домой. Телефон в левую руку, член – в правую. Собираюсь получить удовольствие. Вечер будет длинным», – сказал Сетер в эфире TV2.

Корреспондент телеканала предупредил футболиста: «Не забывайте, это смотрят дети».