«Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие, вечер будет длинным». Форвард «Русенборга» Сетер после гола в девятку дальним ударом

Теги высшая лига Норвегия Русенборг Сандефьорд ахахаха контент Уле Сетер Футбол

Форвард «Русенборга» дал необычный ответ на вопрос о красивом голе.

Уле Сетер вчера поразил ворота «Сандефьорда» (2:0) ударом из-за пределов штрафной. Мяч попал в левую от нападающего девятку.

По окончании игры 1-го тура чемпионата Норвегии 28-летний футболист заявил, что плохо запомнил гол.

«Было здорово, но я мало что помню об этом.

Я собираюсь поехать домой. Телефон в левую руку, член – в правую. Собираюсь получить удовольствие. Вечер будет длинным», – сказал Сетер в эфире TV2.

Корреспондент телеканала предупредил футболиста: «Не забывайте, это смотрят дети».

33 комментария
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Новость на сайте специально для Великого Алонсо.
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Сразу видно что новичок, надо взять консультацию у Дзюбы.
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Норвежский Рукаку
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Ответ Великий Алонсо
Хорошее чувство юмора 😂👍😋
Мы знали! Мы верили что ты оценишь!
+21
-2
+19
Ответ Sergeant Squirting
Новость на сайте специально для Великого Алонсо.
И Игорь Новикову
+25
-7
+18
Локомотиву стоит присмотреться, замена прямо по позиции😎
+17
-3
+14
Вот умеет же человек получить настоящее удовольствие после хорошо выполненной работы! Молодец 🔥👍👏💪😂
+18
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Не уточнил чей ... возьмет в правую руку
Может для спортса эта новость станет еще ближе
+10
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Ответ .ru
с правой всё понятно... а телефон в левой руке, я так понимаю, для того чтобы весь вечер по кругу пересматривать этот гол
Телефон в левой, чтобы снимать правую.
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Дзюба по ходу создал культ
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А Лукаку пришлось бы подставку для телефона покупать…
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Артём, ты не одинок!
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Дзюба: Кто такой Сетер?
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В какой руке джентльмен должен держать нож если в правой у него котлета? (анекдот из 80ых)
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Практически прямая цитата из Маяковского «гимн онанистов»
Респект за знание классики 😄
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Короче, дети, Уле Сетер планирует выгулять своего сеттера
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Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью.
-Сынок, кароче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно д**чить.
Нафига?!
-А что бы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходится и без нее!
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Экономный парень, не тратит на развлечения
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Артем Дзюба одобряет -)
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Я думал это Мостовой сказал)
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..... же ты спаниель....
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с правой всё понятно... а телефон в левой руке, я так понимаю, для того чтобы весь вечер по кругу пересматривать этот гол
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Удивил козла капустой...
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Пропустил момент, когда Дзюба в Русенборг успел перейти?
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Член точно свой?
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Ответ Unknown Noname
Норвежский Рукаку
не совсем понЕл, он правша или левша? специалисты могут пояснить?
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Норвежский Дзуба
+3
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Локомотиву стоит присмотреться, замена прямо по позиции😎
Прямо по позиции рук!
+1
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Ахаха 😂
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
А Лукаку пришлось бы подставку для телефона покупать…
Для телефона ли?👹
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