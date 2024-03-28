Невилл считает, что «Арсеналу» нужна победа на «Этихаде»: «Чтобы изменить психологическое состояние «Сити», нужно заставить их поверить, что вы лучше»

Гари Невилл объяснил, почему «Арсеналу» нужно обыграть «Манчестер Сити».

Команды встретятся в 30-м туре АПЛ. Игра пройдет на «Этихаде» 31 марта.

«Причина, по которой я считаю, что « » нужно ехать на игру с « » за победой, заключается в том, что «Арсеналу» предстоят матчи на других сложных стадионах – «Олд Траффорд», «Тоттенхэм».

Чтобы по-настоящему изменить психологическое состояние этого состава «Манчестер Сити», вы должны лично уязвить их и заставить их поверить, что вы лучше их.

Они [«Арсенал»] должны уйти победителями. Это не значит, что ничья на «Этихаде» не является достойным результатом, но «Манчестер Сити» больше не будет много ошибаться», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

После 20 проведенных туров «Арсенал» набрал 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» по разнице мячей. «Манчестер Сити» отстает на один балл.