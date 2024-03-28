Невилл считает, что «Арсеналу» нужна победа на «Этихаде»: «Чтобы изменить психологическое состояние «Сити», нужно заставить их поверить, что вы лучше»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Гари Невилл объяснил, почему «Арсеналу» нужно обыграть «Манчестер Сити».

Команды встретятся в 30-м туре АПЛ. Игра пройдет на «Этихаде» 31 марта. 

«Причина, по которой я считаю, что «Арсеналу» нужно ехать на игру с «Манчестер Сити» за победой, заключается в том, что «Арсеналу» предстоят матчи на других сложных стадионах – «Олд Траффорд», «Тоттенхэм».

Чтобы по-настоящему изменить психологическое состояние этого состава «Манчестер Сити», вы должны лично уязвить их и заставить их поверить, что вы лучше их.

Они [«Арсенал»] должны уйти победителями. Это не значит, что ничья на «Этихаде» не является достойным результатом, но «Манчестер Сити» больше не будет много ошибаться», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

После 20 проведенных туров АПЛ «Арсенал» набрал 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» по разнице мячей. «Манчестер Сити» отстает на один балл. 

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14 комментариев
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На Этихаде очень сложно будет им. Верю в Сити. CMON
+16
-9
+7
Нынешний Арсенал видится командой, которая действительно может на равных играть с Сити
+4
-1
+3
ну да, нужно
Но, к сожалению, не всегда нужно означает - будет
+3
-1
+2
Ответ MihuS
Как показывает практика, Арсенал в концовке «не вывозит» конкуренцию.. может этот сезон- ИСКЛЮЧЕНИЕ???
Один сезон... и сразу оказываеться Арсенал концовки не вывозит конкуренцию...
+3
-2
+1
Ответ Кирилл Набухов
Этихад, Эмирэйтс... Старинные клубы с историей так легко продали душу шейхам...
Кирилл, ты не далекий чел...
+2
-1
+1
Как показывает практика, Арсенал в концовке «не вывозит» конкуренцию.. может этот сезон- ИСКЛЮЧЕНИЕ???
+5
-5
0
28 туров, а не 20.
0
0
0
28 туров, а не 20.
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0
Очень верная мысль, если Арсенал сможет выиграть это им даст +100500 очков уверенности и на финише все может быть в гонке...
+1
-1
0
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