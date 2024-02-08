Лингард подписал 2-летний контракт с «Сеулом». Зарплата экс-хавбека «МЮ» – почти 1 млн фунтов в год
«Сеул» объявил о переходе Джесси Лингарда.
31-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» подписал с южнокорейским клубом 2-летний контракт.
По данным корейских источников, Лингард будет зарабатывать в «Сеуле» 910 тысяч фунтов в год.
Ранее бывший игрок сборной Англии рассматривал предложения из Саудовской Аравии и Турции. Его последним клубом был «Ноттингем Форест», который он покинул прошлым летом.
Осталось только глупое кривляние рук
А, точно - ничего, только бегать как кусок фекалий туда-сюда
Лингард же вообще не понятно как контракт в профессиональном клубе получил
причем Сеул - это даже не гранд в Кореи, а команда практически середняк
https://www.fcseoul.com/media/newsView?seq=4076&resultPart=News