Лингард подписал 2-летний контракт с «Сеулом». Зарплата экс-хавбека «МЮ» – почти 1 млн фунтов в год

«Сеул» объявил о переходе Джесси Лингарда.

31-летний экс-полузащитник « » подписал с южнокорейским клубом 2-летний контракт.

По данным корейских источников, будет зарабатывать в « » 910 тысяч фунтов в год.

Ранее бывший игрок сборной Англии рассматривал предложения из Саудовской Аравии и Турции. Его последним клубом был «Ноттингем Форест», который он покинул прошлым летом.