Лингард подписал 2-летний контракт с «Сеулом». Зарплата экс-хавбека «МЮ» – почти 1 млн фунтов в год

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Южная Корея Сеул премьер-лига Англия трансферы Джесси Лингард деньги Футбол

«Сеул» объявил о переходе Джесси Лингарда.

31-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» подписал с южнокорейским клубом 2-летний контракт.

По данным корейских источников, Лингард будет зарабатывать в «Сеуле» 910 тысяч фунтов в год.

Ранее бывший игрок сборной Англии рассматривал предложения из Саудовской Аравии и Турции. Его последним клубом был «Ноттингем Форест», который он покинул прошлым летом.

30 комментариев
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Ответ arsenal.ave
В 28-30 по сути закончил с футболом Осталось только глупое кривляние рук
По сути он и не начинал особо
+68
-2
+66
В 28-30 по сути закончил с футболом
Осталось только глупое кривляние рук
+35
-3
+32
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
При чем тут Лингард, кто его в чем обвинял?
+13
0
+13
Сначала подумал, что он средние пальцы показывает )
+6
-1
+5
Санчо так же закончит
+9
-6
+3
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Когда хотел свою ненависть к женщинам спроецировать на абсолютно постороннюю ситуацию, но у сексистов получилось как всегда(
+4
-2
+2
Ответ answer89
Каком кверху. У Лингарда талант тоже имелся. Когда голова в порядке была, то и в МЮ и в сборной показывал неплохой уровень игры.
Ну-ка, напомни чего там такого Лингард умел на поле?
А, точно - ничего, только бегать как кусок фекалий туда-сюда
+2
0
+2
Ответ Макс Голубцов
Санчо все таки на 3 головы талантливей - у него еще есть шанс заиграть в клубе без давления. Лингард же вообще не понятно как контракт в профессиональном клубе получил
Он в Вест Хэме был шикарен, потом вернулся из аренды опять в проклятый кем-то МЮ и скис 🤣
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
Санчо так же закончит
Санчо все таки на 3 головы талантливей - у него еще есть шанс заиграть в клубе без давления.
Лингард же вообще не понятно как контракт в профессиональном клубе получил
+4
-2
+2
Ответ Акира02
Почему арабы отказались от этой легенды МЮ и Вест Хэма?
Не тянут уровень великих
+3
-1
+2
Ответ Денис Ширинов
Это в месяц
В неделю он получал 200.000 в Ноттингеме.
+1
0
+1
Ответ AlKRD
По сути он и не начинал особо
Редкие яркие проблески в игре были, но в том мю это было не так уж сложно. Достаточно было пахать.
+2
-1
+1
докатился даже до того что он не интересен клубам из Саудовской Аравии... то есть уже даже фамилия перестала работать

причем Сеул - это даже не гранд в Кореи, а команда практически середняк
+1
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Ответ Алексей Демченко
в МЮ и Нотингеме его ЗП была на уровне 150 - 200 кк фунтов !
Это в месяц
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Ответ AlKRD
По сути он и не начинал особо
ну один раз кубок лиги он принес, и на это спасибо Лингардиньо
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Ответ Кайрат Саламатов
Я совсем потерял нить, как он из перспективного и талантливого юнца начал играть в Корее
Да он им и не был никогда, очередной тик-ток бездарь
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Ответ Chexonte
Уже несколько дней, как подписал - спасибо за оперативность
А почему тогда оф.ресурсы Сеула сегодня только об этом пишут?
https://www.fcseoul.com/media/newsView?seq=4076&resultPart=News
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0
Я совсем потерял нить, как он из перспективного и талантливого юнца начал играть в Корее
+1
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