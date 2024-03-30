Вторая лига А. «Уфа» принимает «Велес», «Новосибирск» против «Мурома», «Челябинск» в гостях у «Чайки»
«Уфа» играет с «Велесом» в 5-м туре LEON Второй лиги А.
Также в группе «Золото» «Новосибирск» встретится с «Муромом», «Челябинск» на выезде сыграет с «Чайкой».
LEON Вторая лига
Дивизион А
5-й тур
Группа «Золото»
«Уфа» – «Велес» – 12:00
«Новосибирск» – «Муром» – 13:00
«Ротор» – «Металлург» Липецк – 15:00
«Краснодар-2» – «Родина-2» – 16:00
«Чайка» – «Челябинск» – 17:00
Группа «Серебро»
«Иртыш» – «Торпедо» Миасс – 14:00
«Спартак» Кострома – «Волга» – 14:30
«Авангард» – «Динамо» Брянск – 15:00
«Химик» – «Текстильщик» – 15:00
«Машук-КМВ» – «Калуга» – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.