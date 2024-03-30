Вторая лига А. «Уфа» принимает «Велес», «Новосибирск» против «Мурома», «Челябинск» в гостях у «Чайки»

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«Уфа» играет с «Велесом» в 5-м туре LEON Второй лиги А.

Также в группе «Золото» «Новосибирск» встретится с «Муромом», «Челябинск» на выезде сыграет с «Чайкой».

LEON Вторая лига

Дивизион А

5-й тур

Группа «Золото»

«Уфа» – «Велес» – 12:00

«Новосибирск» – «Муром» – 13:00

«Ротор» – «Металлург» Липецк – 15:00

«Краснодар-2» – «Родина-2» – 16:00

«Чайка» – «Челябинск» – 17:00

Группа «Серебро»

«Иртыш» – «Торпедо» Миасс – 14:00

«Спартак» Кострома – «Волга» – 14:30

«Авангард» – «Динамо» Брянск – 15:00

«Химик» – «Текстильщик» – 15:00

«Машук-КМВ» – «Калуга» – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Второй лиги А

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