Экс-хавбек «ПСЖ» Браво о футболе: «Стало больше подлости. Мы могли быть агрессивными, но есть разница между тем, чтобы поставить ногу и намеренно травмировать соперника»

Даниэль Браво высказался перед игрой «ПСЖ» против «Марселя» в Лиге 1.

В воскресенье, 31 марта, « » примет « » в матче регулярного розыгрыша Лиги 1. На данный момент парижский клуб лидирует в лиге, набрав 59 очков. «Марсель» занимает 7-ю строчку в таблице, отставая от лидера на 20 баллов.

«Менталитет игроков изменился. Раньше было больше интенсивности. Когда проигрывали матч, не спали всю ночь. Всегда была эта вражда. Разница заключалась в игре на поле. Между игроками стало больше вражды, можно даже сказать подлости.

У нас не было такой агрессивности. Мы не могли быть такими подлыми. Я не говорю, что мы были нежными. Мы могли быть агрессивными. Но была разница между тем, чтобы поставить ногу [в борьбе за мяч] и намерением причинить боль, нанести травму сопернику.

Некоторые игроки [выступавшие за «ПСЖ» и «Марсель»] были в сборной Франции вместе. Ты не можешь навредить никому из своих товарищей по сборной. Но настроение игроков «Марселя» было иным.

На лежала большая ответственность, и он передавал всем эту агрессию», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» и «Марселя» Даниэль Браво.