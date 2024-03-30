Экс-хавбек «ПСЖ» Браво о футболе: «Стало больше подлости. Мы могли быть агрессивными, но есть разница между тем, чтобы поставить ногу и намеренно травмировать соперника»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция травмы Бернар Тапи Даниэль Браво Футбол

Даниэль Браво высказался перед игрой «ПСЖ» против «Марселя» в Лиге 1.

В воскресенье, 31 марта, «Марсель» примет «ПСЖ» в матче регулярного розыгрыша Лиги 1. На данный момент парижский клуб лидирует в лиге, набрав 59 очков. «Марсель» занимает 7-ю строчку в таблице, отставая от лидера на 20 баллов.  

«Менталитет игроков изменился. Раньше было больше интенсивности. Когда проигрывали матч, не спали всю ночь. Всегда была эта вражда. Разница заключалась в игре на поле. Между игроками стало больше вражды, можно даже сказать подлости.

У нас не было такой агрессивности. Мы не могли быть такими подлыми. Я не говорю, что мы были нежными. Мы могли быть агрессивными. Но была разница между тем, чтобы поставить ногу [в борьбе за мяч] и намерением причинить боль, нанести травму сопернику.

Некоторые игроки [выступавшие за «ПСЖ» и «Марсель»] были в сборной Франции вместе. Ты не можешь навредить никому из своих товарищей по сборной. Но настроение игроков «Марселя» было иным.

На Бернаре Тапи лежала большая ответственность, и он передавал всем эту агрессию», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» и «Марселя» Даниэль Браво.

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2 комментария
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Ой, да ладно! Во все времена были подлецы и отморозки.
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Банда Винни Джонса конечно были примерами самоотверженности
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