Тренер «Вулвс» О′Нил: «Не знаю, откуда взялась информация про «МЮ». Это особенный клуб, большая честь, что меня связывают с такой командой»

Гари О′Нил оценил информацию о переговорах с «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация, что манкунианцы хотят провести переговоры с главным тренером « ».

«Не знаю, откуда взялась эта информация. В детстве «Ливерпуль» и « » казались мне особенными клубами, поэтому для меня большая честь, что меня связывают с такими командами.

Но сейчас все мое внимание сосредоточено на «Вулвс». Мне здесь нравится.

Я узнал об этом, про эти слухи, только от нашей медиа-команды, чтобы быть готовым к вопросам», – сказал .

В нынешнем сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» находится на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 41 балл в 28 матчах.