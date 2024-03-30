Тренер «Вулвс» О′Нил: «Не знаю, откуда взялась информация про «МЮ». Это особенный клуб, большая честь, что меня связывают с такой командой»
Гари О′Нил оценил информацию о переговорах с «Манчестер Юнайтед».
Ранее появилась информация, что манкунианцы хотят провести переговоры с главным тренером «Вулверхэмптона».
«Не знаю, откуда взялась эта информация. В детстве «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» казались мне особенными клубами, поэтому для меня большая честь, что меня связывают с такими командами.
Но сейчас все мое внимание сосредоточено на «Вулвс». Мне здесь нравится.
Я узнал об этом, про эти слухи, только от нашей медиа-команды, чтобы быть готовым к вопросам», – сказал Гари О′Нил.
В нынешнем сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» находится на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 41 балл в 28 матчах.