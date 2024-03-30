Тренер «Вулвс» О′Нил: «Не знаю, откуда взялась информация про «МЮ». Это особенный клуб, большая честь, что меня связывают с такой командой»

Теги Манчестер Юнайтед Гари О′Нил премьер-лига Англия Вулверхэмптон Футбол

Гари О′Нил оценил информацию о переговорах с «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация, что манкунианцы хотят провести переговоры с главным тренером «Вулверхэмптона».

«Не знаю, откуда взялась эта информация. В детстве «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» казались мне особенными клубами, поэтому для меня большая честь, что меня связывают с такими командами.

Но сейчас все мое внимание сосредоточено на «Вулвс». Мне здесь нравится.

Я узнал об этом, про эти слухи, только от нашей медиа-команды, чтобы быть готовым к вопросам», – сказал Гари О′Нил.

В нынешнем сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» находится на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 41 балл в 28 матчах.

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