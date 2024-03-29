Тошич о 4:0 с Сербией: «Это дополнительный стимул для российского футбола. Надо работать и ждать, когда все поменяется и можно будет играть со всеми, как раньше» 

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Зоран Тошич товарищеские матчи (сборные) Футбол

Зоран Тошич оценил победу сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Я рад, что в этой команде много молодых, талантливых игроков. Идете хорошим путем! Я следил, смотрел за сборной России. Видел, что в последнее время соперники не самого высокого уровня. 

Обыграть Сербию, участника чемпионата мира и будущего чемпионата Европы, — это дополнительный стимул для российского футбола. Надо работать дальше и ждать момента, когда все поменяется и Россия будет играть со всеми, как раньше», — сказал экс-игрок ЦСКА.

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