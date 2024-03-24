Моуринью о «Роме»: «Трудно понять, как можно уволить тренера, дошедшего до двух финалов еврокубков подряд»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига Европы УЕФА Лига Конференций УЕФА Тиагу Пинту Футбол

Жозе Моуринью не понимает, как его можно было уволить из «Ромы».

«В увольнении нет ничего особенного. Трудно понять, как можно уволить тренера, дошедшего до двух финалов еврокубков подряд. Это единственная странность.

Что касается интервью господина Тиагу Пинту (бывшего спортивного директора «Ромы» – Sports), честно говоря, я не трачу ни секунды на то, чтобы читать или слушать их, они меня совершенно не интересуют.

У меня нет никакого интереса. Будете ли мы снова работать вместе? Нет, конечно, нет. Иногда вещи заставляют нас думать, что это возможно, но в данном случае это невозможно», – сказал португалец.

С Моуринью римляне выиграли Лигу конференций в сезоне-2021/22 и вышли в финал Лиги Европы-2022/23.

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18 комментариев
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Нетрудно понять, почему уволили тренера, который с прекрасным составом ни разу не смог финишировать выше шестого места, а в 3-м сезоне и вовсе рухнул на девятое.
+43
-3
+40
Ответ Мохнатый55
Нетрудно понять, почему уволили тренера, который с прекрасным составом ни разу не смог финишировать выше шестого места, а в 3-м сезоне и вовсе рухнул на девятое.
Подожди-ка
Местные дети уверяют, что Маур выжимал максимум из худшего состава в лиге
+18
-3
+15
Ответ Экочёрт 4000
Подожди-ка Местные дети уверяют, что Маур выжимал максимум из худшего состава в лиге
Оказалось, что Моуринью выжимал минимум из отличного состава.
+12
-2
+10
Ничего удивительного, 3-й сезон в клубе для Моура всегда так заканчивается.
+9
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+5
Увы, Маур, но с каждым годом результаты все хуже и хуже.
+2
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+2
1/8 ЛЧ > двух недокубков подряд. А Мавриня ни разу этого не добился. Даже в 4 ку не сумел попасть
+2
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+1
Это точно Моуриньо, а не Мостовой?
+1
0
+1
Ответ Jeicob Harlon
Вы так и Клоппа клеймили!
Клопп с Ливером, который шел на 8 месте: финал ЛЕ, в первом полноценном сезоне 4 место, во втором полноценном сезоне 4 место и финал ЛЧ. Ты реально щас сравниваешь Ливерпуль Клоппа и Рому физрука Маврини?
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Дайте ему платок,пусть слёзы утрёт.
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Ответ Илья Егоров
Это точно Моуриньо, а не Мостовой?
А к чему отсылка?)
Так то Моуриньо всегда таким был и при любой удобный возможности вспоминал что он крутой тренер и у него немало трофеев)
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Ответ Илья Егоров
Это точно Моуриньо, а не Мостовой?
Точно-точно Мостовой чеканить умеет, а Йозе -нет.
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