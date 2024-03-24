Моуринью о «Роме»: «Трудно понять, как можно уволить тренера, дошедшего до двух финалов еврокубков подряд»

Жозе Моуринью не понимает, как его можно было уволить из «Ромы».

«В увольнении нет ничего особенного. Трудно понять, как можно уволить тренера, дошедшего до двух финалов еврокубков подряд. Это единственная странность.

Что касается интервью господина Тиагу Пинту (бывшего спортивного директора «Ромы» – Sports), честно говоря, я не трачу ни секунды на то, чтобы читать или слушать их, они меня совершенно не интересуют.

У меня нет никакого интереса. Будете ли мы снова работать вместе? Нет, конечно, нет. Иногда вещи заставляют нас думать, что это возможно, но в данном случае это невозможно», – сказал португалец.

С Моуринью римляне выиграли Лигу конференций в сезоне-2021/22 и вышли в финал Лиги Европы-2022/23.