Если матч Россия – Парагвай состоится 25 марта, развлекательной программы не будет. Планировались выступления Полины Гагариной и «Землян»
Увеселительных мероприятий на игре Россия – Парагвай не будет.
Товарищеский матч планируют провести 25 марта на «ВТБ Арене».
«РБ Спорт» сообщает, что в том случае, если игра все же состоится, несмотря на трагедию в «Крокус Сити Холле», развлекательная программа будет отменена.
Ранее стало известно, что тематикой игры должны были стать День космонавтики и 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина. Ожидались выступления Полины Гагариной, Mia Boyka, групп NLO и «Земляне».