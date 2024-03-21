«Лестеру» предъявлены обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23. С клуба могут снять очки в следующем сезоне АПЛ – клуб идет 2-м в Чемпионшипе

Теги премьер-лига Англия Лестер чемпионшип финансовый фэйр-плей деньги Футбол

АПЛ обвинила «Лестер» в нарушении финансовых правил.

Согласно официальному заявлению лиги, независимая комиссия расследует предполагаемое нарушение финансовых правил в сезоне-2022/23, по итогам которого клуб вылетел в Чемпионшип. Кроме того, «Лестер» не предоставил АПЛ проверенные финансовые отчеты.

По информации Sky Sports, ожидается, что убытки «Лестера» за последние 3 года превысят допустимые 105 млн фунтов. Отчетность будет опубликована позже в этом месяце. При этом отмечается, что с «Лестера» вряд ли снимут очки в текущем сезоне, однако следующий сезон клуб может начать с отрицательным количеством очков.

На данный момент «Лестер» идет 2-м в Чемпионшипе, имея равное число очков с «Лидсом» при игре в запасе. Напрямую в АПЛ поднимаются два клуба, еще один выходит через плей-офф.

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30 комментариев
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Ожидание : Манчестер Сити , Челси
Реальность : Лестер , Эвертон
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+49
Снимать очки с еще не начавшегося сезона, когда они уже после этих нарушений в Чемпионшипе побывали - гениально.
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Британский Лудогорец
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+18
Зато Сити ничего не будет 😁
+19
-3
+16
Через час новость о Челси:
купили Паоло Пипио Хулио Грацио за 99 млн евро плюс бонусы
+11
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+9
Ответ Эркинбек Апаканов
Ожидание : Манчестер Сити , Челси Реальность : Лестер , Эвертон
Можно в Реальность ещё добавить Ноттингем.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Ожидание : Манчестер Сити , Челси Реальность : Лестер , Эвертон
"Все животные равны. Но некоторые равнее других" (с)
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Че не смеетесь? Не смешно? Не поняли, да? Это Англия☝️
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И Челси ничего не будет
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С детства за «Лестер»)
Будто вчера это было, а прошло уже 8 лет
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Лудестер ии Лестегорец?
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убирают конкурентов сити.
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прям за всех взялись, кроме Сити...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Можно в Реальность ещё добавить Ноттингем.
Ноттингем перед прошлым сезоном шопинг почти на 200 млн устроил, продав игроков всего на 5 млн. Я ещё тогда удивлялся, что к ним не применили санкции. Просто Ноттингем это сделал непредусмотрительно наивно, и их поймали, а у Сити адвокаты и вероятные заносы нужным людям решают
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что то не ладное творится в Англииском королевстве, на лево и на право отбирают очки у команд.
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Перефразируя классика: Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в Англии, я отвечу: пьют и снимают очки с Эвертона и Лестера за нарушение ффп
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Вот тут не поймёшь, ни то круг сужается, ни то расширяется...
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Давно я за Чемпионшипом не слежу, помню Лестер вёз всем более 10 очков
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С НФ и Эвертона снимают сейчас, а с Лестера в след сезоне – когда они выйдут в АПЛ(а если не выйдут?). Неправильно это как-то.
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Если не выйдут в АПЛ, то не снимут очки? Заголовок неграмотно составлен
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Сейчас наберут прецендентов и похоронят МС.
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Похоже мы знаем одну команду , которая вылетает из АПЛ в след году
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А с ситявого кабинета планируют очки снимать или хоть как-то штрафовать?)
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Почему-то я не удивлён 😁
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какой кринж
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Ответ Эркинбек Апаканов
Ожидание : Манчестер Сити , Челси Реальность : Лестер , Эвертон
Ещё Ноттингем)
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🤣🤣🤣 классика
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