«Лестеру» предъявлены обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23. С клуба могут снять очки в следующем сезоне АПЛ – клуб идет 2-м в Чемпионшипе
АПЛ обвинила «Лестер» в нарушении финансовых правил.
Согласно официальному заявлению лиги, независимая комиссия расследует предполагаемое нарушение финансовых правил в сезоне-2022/23, по итогам которого клуб вылетел в Чемпионшип. Кроме того, «Лестер» не предоставил АПЛ проверенные финансовые отчеты.
По информации Sky Sports, ожидается, что убытки «Лестера» за последние 3 года превысят допустимые 105 млн фунтов. Отчетность будет опубликована позже в этом месяце. При этом отмечается, что с «Лестера» вряд ли снимут очки в текущем сезоне, однако следующий сезон клуб может начать с отрицательным количеством очков.
На данный момент «Лестер» идет 2-м в Чемпионшипе, имея равное число очков с «Лидсом» при игре в запасе. Напрямую в АПЛ поднимаются два клуба, еще один выходит через плей-офф.
Реальность : Лестер , Эвертон
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