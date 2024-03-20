Ла Лига поддержала Мартинеса Мунуэру после жалобы «Реала»: «Еще одно проявление безжалостной кампании «Мадрида» против судей, чтобы надавить и получить преимущество»
Ла Лига поддержала судью Хуана Мартинеса Мунуэру после жалобы «Реала».
После матча с «Осасуной» (4:2) мадридский клуб направил жалобу на Мартинеса Мунуэру в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации и Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. В письме утверждается, что судья не внес в протокол матча информацию об оскорбительных фанатских выкриках в адрес Винисиуса Жуниора.
В официальном заявлении комиссия Ла Лиги заявила об «абсолютном неприятии» жалобы «Реала» и выразила поддержку Хуану Мартинесу Мунуэре и всему испанскому судейству.
«Ла Лига в своем твердом стремлении искоренить все формы насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости в футболе, в дополнение к проведению многочисленных информационно-профилактических кампаний, подает жалобу в Дисциплинарный комитет RFEF и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, на все действия, совершенные в матчах первого и второго дивизиона, которые могут представлять собой вышеупомянутые нарушения.
В этом смысле делегированная комиссия Ла Лиги считает, что данная жалоба – это еще одно проявление безжалостной кампании, которую «Реал» ведет против испанских арбитров, с вероятным намерением оказать давление, чтобы получить конкурентное преимущество.
Как отметил Технический комитет судей, поведение Мартинеса Мунуэры было безупречным и полностью соответствовала правилам, регулирующим судейство. Любая другая интерпретация фактов – просто ложь», – говорится в заявлении лиги.
А если тебе это не нравится,это не значит что Реал как то не так себя ведет
Ещё и с постоянными красными Хави
думаю, с таким поведением величие ему не светит, настрадается с ним клуб. "Реал" должен продать его по максимальной цене в какой-нибудь "ПСЖ" и жить счастливо