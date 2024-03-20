Ла Лига поддержала Мартинеса Мунуэру после жалобы «Реала»: «Еще одно проявление безжалостной кампании «Мадрида» против судей, чтобы надавить и получить преимущество»

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига судьи Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ла Лига поддержала судью Хуана Мартинеса Мунуэру после жалобы «Реала».

После матча с «Осасуной» (4:2) мадридский клуб направил жалобу на Мартинеса Мунуэру в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации  и Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. В письме утверждается, что судья не внес в протокол матча информацию об оскорбительных фанатских выкриках в адрес Винисиуса Жуниора.

В официальном заявлении комиссия Ла Лиги заявила об «абсолютном неприятии» жалобы «Реала» и выразила поддержку Хуану Мартинесу Мунуэре и всему испанскому судейству.

«Ла Лига в своем твердом стремлении искоренить все формы насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости в футболе, в дополнение к проведению многочисленных информационно-профилактических кампаний, подает жалобу в Дисциплинарный комитет RFEF и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, на все действия, совершенные в матчах первого и второго дивизиона, которые могут представлять собой вышеупомянутые нарушения.

В этом смысле делегированная комиссия Ла Лиги считает, что данная жалоба – это еще одно проявление безжалостной кампании, которую «Реал» ведет против испанских арбитров, с вероятным намерением оказать давление, чтобы получить конкурентное преимущество.

Как отметил Технический комитет судей, поведение Мартинеса Мунуэры было безупречным и полностью соответствовала правилам, регулирующим судейство. Любая другая интерпретация фактов – просто ложь», – говорится в заявлении лиги.

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35 комментариев
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сколько же проблем от этого винисиуса. думаю, от него нужно избавляться, если мбаппе уже в пути.
+31
-13
+18
Ответ QWertY
Реалке самой не стремно так себя вести?
Реал вступается за своего игрока
А если тебе это не нравится,это не значит что Реал как то не так себя ведет
+35
-19
+16
Ответ barista_BC
Винисиус, конечно, далеко не ангел. Но у него такая психология - питается гневом. Заводит себя и окружающих. Ему эти эмоции идут на пользу (если не брать ЖК за неспортивное поведение), и играет он чертовски хорошо. Но если ты нейтральный болельщик, Винисиус начинает быстро подбешивать)
Смотрим на человека и видим черты лица, смотрим на Вини и видим лицо черта
+4
-1
+3
Ответ Raul14
Ты не знал?)
Пруфы есть?)
+4
-1
+3
Ответ Raul14
Причем тут проект Нэгрейры? Тут про Реал говорят)
Разве Негрейра давил на судей?
+6
-3
+3
Реалке самой не стремно так себя вести?
+21
-19
+2
Ответ Денис
Все он знал, лицемерие включил на всю морду лица, вот и все)
Этого даже испанская прокуратура не знает, но на спорц уже давно во всём разобрались)
+2
0
+2
Ответ Martin Naceri
Посоветовал болельщик барсы ))) Он вам еще не мало горе принесет
я точно не болельщик барсы)
+8
-6
+2
Ответ King_X
Самое смешное Что возмущение Мадрида по факту(что с Мансано, что с этим) - это акт давления А истерики Хави и Лапорты (из-за которых уже несколько туров рефы тянут Барсу - и гол Ямаля, и отсутствие КК игрокам, и другое) - это н давление, эт норма А в том, как при попустительстве этих же судей Вини все ноги фолами на любой вкус по 90 минут без ЖК отбивали, это им тож ок было Да Лига просто ЧСВ’шная, как Мажич в РПЛ/судейском корпусе
Ох уж это "тянут" барсу с отсутствием жёлтых матрасникам за костоломство))
Ещё и с постоянными красными Хави
+1
0
+1
Не знаю, как по мне, так Матерации, Симионе, Кин, Рамос и прочие подобные игроки, которые часто играли грязно и грубо, меркнут на фоне омерзительности Винисиуса, это просто новый вид противности
+1
0
+1
Ответ Martin Naceri
Посоветовал болельщик барсы ))) Он вам еще не мало горе принесет
от него вреда будет больше, чем пользы. был бы он вторым роналду, можно было бы потерпеть. а так...
думаю, с таким поведением величие ему не светит, настрадается с ним клуб. "Реал" должен продать его по максимальной цене в какой-нибудь "ПСЖ" и жить счастливо
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Ответ Martin Naceri
Реал вступается за своего игрока А если тебе это не нравится,это не значит что Реал как то не так себя ведет
это не игрок. это кусок вечных проблем и сплошного нытья. по сравнению с ним Неймар мужчина с золотых приисков
0
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Ответ Tristan...
Кабинет погряз в скандалах... Этим своим давлением на судей, сами себе выстрелили в кохонес... Путешествие в низшие дивизионы Испании хоть как то сохранит им лицо. Опять Перес всех переиграл
Причем тут проект Нэгрейры? Тут про Реал говорят)
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уже всех достали эти маргариновые, кроме их глоров.
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Ответ Raul14
Ты не знал?)
ублажать и давить -- это чуть разные вещи)
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Ответ Игорь Новиков
И давно она в топ-5 входит?)
Вон недавно один чувак в интервью на матч ТВ сказал что несмотря отсутствия евролиг, РПЛ процветает как топ 5))
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Винисиус, конечно, далеко не ангел. Но у него такая психология - питается гневом. Заводит себя и окружающих. Ему эти эмоции идут на пользу (если не брать ЖК за неспортивное поведение), и играет он чертовски хорошо. Но если ты нейтральный болельщик, Винисиус начинает быстро подбешивать)
+1
-1
0
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