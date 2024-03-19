21-летний Вейга о переходе в саудовскую лигу: «Деньги – второстепенный фактор. Это был лучший вариант, чтобы расти и развиваться»

Теги Сельта Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Маттиас Яйссле Аль-Ахли Джидда Габриэль Вейга Футбол

Габриэль Вейга рассказал, почему решил перейти в саудовский чемпионат.

21-летний полузащитник «Аль-Ахли» перешел в саудовский клуб из «Сельты» прошлым летом.

«Деньги – второстепенный фактор. Важнее то, что там ты можешь продолжать расти здесь как игрок, чувствовать себя важным, когда тренер звонил тебе четыре-пять раз в день, как это делал Маттиас [Яйссле].

Для меня самое важное – переживать прекрасные моменты, которые дает этот проект. Это не только экономический вопрос.

Из всех возможных вариантов, я думаю, этот был лучшим, чтобы продолжать расти и развиваться, делить раздевалку с отличными игроками, переживать новое приключение.

И я также уверен, что это заставит меня сильно повзрослеть, я уверен, что стану лучше после того, как проведу здесь время. Я не знаю, сколько это продлится, но я надеюсь, что это время будет очень удачным.

Цель – становиться лучше день ото дня. И я думаю, что, хотя люди этого не понимают, я не беспокоюсь об этом, потому что я четко осознаю причины, по которым я туда поехал. Чтобы почувствовать себя важным в команде с большими звездами. Делить раздевалку с Марезом, Фирмино... Не каждый может похвастать этим.

Когда пришло время, мне все стало ясно. Это было мое решение и только мое и, по правде говоря, я очень спокоен за принятое решение», – сказал Габриэль Вейга.

Вейга о саудовской лиге: «Уровень игроков очень удивил. Лига будет расти не только благодаря привлечению иностранцев, но и за счет местных футболистов»

40 комментариев
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Самое бесячее в Саудовской Аравии их ничем не подкреплённый гонор. Будто их палкой лупить начнут за правду. Какое вот у Вейги развитие? Раз в неделю на жаре играть против полу-любителей и изредка против Аль-Насра и Аль-Хиляля? Мог побороться за место даже в топе АПЛ, а по итогу затухнет. Не говорили бы чушь про пятую лигу мира или про спортивные амбиции и может не ржали бы так с этого проекта
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Ну нам-то хоть не втирай ))
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то есть в сельте развития ноль, а в условном аль-иттихаде он есть? ну надеюсь хотя бы себе он дома на кухне, не врет
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Ответ Amalfitano
Ну да, в 1 шаге от зоны вылета в Сельте одно голое развитие, ага!
то ли дело Аль-Иттихад, ага
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Ответ Блуждающий странник
Самое бесячее в Саудовской Аравии их ничем не подкреплённый гонор. Будто их палкой лупить начнут за правду. Какое вот у Вейги развитие? Раз в неделю на жаре играть против полу-любителей и изредка против Аль-Насра и Аль-Хиляля? Мог побороться за место даже в топе АПЛ, а по итогу затухнет. Не говорили бы чушь про пятую лигу мира или про спортивные амбиции и может не ржали бы так с этого проекта
Посмотрел тут один из клубов играет вообще на стадионе саудовского колледжа с одной трибуной на двести человек.:)))))))) У него был вариант с Наполи, но поехал в Аль-Ахли, в итоге и в сборную Испании не попадёт.
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Ну да) поверили)
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Да понятно, профессиональный рост превыше всего. Из чемпионата топ-5 в лигу песка в 21 летнем возрасте, разумеется только на повышение уходят, ну-ну
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Какая же бредовая лживая дичь.
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Ты за меня придурка не держи!
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Саудовская лапша, не советую пробовать🤢
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Ответ Блуждающий странник
Самое бесячее в Саудовской Аравии их ничем не подкреплённый гонор. Будто их палкой лупить начнут за правду. Какое вот у Вейги развитие? Раз в неделю на жаре играть против полу-любителей и изредка против Аль-Насра и Аль-Хиляля? Мог побороться за место даже в топе АПЛ, а по итогу затухнет. Не говорили бы чушь про пятую лигу мира или про спортивные амбиции и может не ржали бы так с этого проекта
как человек, который играет в фентези СПЛ, могу с уверенностью сказать, что Вейга развился до уровня брёвнышка... за весь сезон выдал только матч с 2+2, в остальном развивается...

и, кажется, все, кто туда переходит, со временем развиваются, примерно как и у нас в лиге. даже Кринж сначала колотил там, а сейчас только скандалит как старый свороивый дед.

лига-могила
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21-летний Вейга о переходе в саудовскую лигу: «Деньги – второстепенный фактор. Это был лучший вариант, чтобы расти и развиваться»

Кроме фраз про глубокое подлизяо больше ничего не лезет.
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Спасибо, Вейга, вот твои деньги
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Лучше быть последним в Сегунде, чем первым в Саудии. Из Сегунды есть шанс попасть в Примеру.
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И как, нормально вырос? От игрока, который Реал интересовался, до игрока игравшего с Фирмино
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То что нельзя купить за деньги можно купить за большие деньги (с)
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* смех Жириновского
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Очевидно, что Вейга поехал в Саудовскую Аравию за деньгами, в принципе в этом нет ничего плохого. Желание испанца вполне понятно. При этом, этот переход может получился довольно грамотным, сначала заработать денег, а потом и в топ лигах поиграть
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Парень, не оправдывайся. Не будь глупым. Просто играй так чтобы тебя захотели купить в АПЛ или Барсу с Реалом.
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Ответ Жо-Вильфред Майе-Дорен
Лучше быть последним в Сегунде, чем первым в Саудии. Из Сегунды есть шанс попасть в Примеру.
Он даже там не первый или даже не третий (поторопился , он именно 3й 🤭)
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Ответ Правдоруб Денисов
Очевидно, что Вейга поехал в Саудовскую Аравию за деньгами, в принципе в этом нет ничего плохого. Желание испанца вполне понятно. При этом, этот переход может получился довольно грамотным, сначала заработать денег, а потом и в топ лигах поиграть
Он так наоборот сделать должен был , сначала поиграть потом зарабатывать
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Ответ Amalfitano
Ну да, в 1 шаге от зоны вылета в Сельте одно голое развитие, ага!
Так его звали в другой топовый клуб в европе или по-твоему те которые его звали тоже наверное были в шаге от вылета?
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Ответ Tollie
как человек, который играет в фентези СПЛ, могу с уверенностью сказать, что Вейга развился до уровня брёвнышка... за весь сезон выдал только матч с 2+2, в остальном развивается... и, кажется, все, кто туда переходит, со временем развиваются, примерно как и у нас в лиге. даже Кринж сначала колотил там, а сейчас только скандалит как старый свороивый дед. лига-могила
Роналду это топ спортсмен, который из-за случая тут оказался, а другие приехали заработать. Он везде будет отрабатывать на все 100%, а другие приехали за деньгами. Моё мнение
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Ответ analogia
Витцель в более зрелом возрасте не затух после Китая, а молодой испанец затухнет ? Заработает денег, и через 2-3 года вернется в Европу, он еще молодой и у него все впереди.
Не нужно сравнивать готового игрока с опытом и Вейгу, который играл за Сельту. У него нет спортивных амбиций, он никуда не вернётся. В команды из подвала таблицы - возможно, но потенциал он имел перейти в Наполи, Ливерпуль и тд, а его потолок это Севилья. Витцель или тот же Карраско скорее исключение из правил, куда чаще футболисты после таких поездок прощаются с большим футболом. Да и Карраско на уровень свой не вернулся
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Ответ Блуждающий странник
Самое бесячее в Саудовской Аравии их ничем не подкреплённый гонор. Будто их палкой лупить начнут за правду. Какое вот у Вейги развитие? Раз в неделю на жаре играть против полу-любителей и изредка против Аль-Насра и Аль-Хиляля? Мог побороться за место даже в топе АПЛ, а по итогу затухнет. Не говорили бы чушь про пятую лигу мира или про спортивные амбиции и может не ржали бы так с этого проекта
Витцель в более зрелом возрасте не затух после Китая, а молодой испанец затухнет ? Заработает денег, и через 2-3 года вернется в Европу, он еще молодой и у него все впереди.
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Я исправил!

21-летний Вейга о переходе в саудовскую лигу: «Деньги – второстепенный фактор. Это был лучший вариант, чтобы расти и развиваться (смеется)»
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Ответ Максим Черкашин
Посмотрел тут один из клубов играет вообще на стадионе саудовского колледжа с одной трибуной на двести человек.:)))))))) У него был вариант с Наполи, но поехал в Аль-Ахли, в итоге и в сборную Испании не попадёт.
Зато обеспечит себя и свое потомство) потом можно в Европе поиграть) многие так уже делали
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и не краснеет даже падла))
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Конечно, конечно, конечно
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хорошо что молодые футболситы в первую очередь выберают рост и развитие, а в барсах и реалах деньги и потом можно заработать
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