21-летний Вейга о переходе в саудовскую лигу: «Деньги – второстепенный фактор. Это был лучший вариант, чтобы расти и развиваться»

Габриэль Вейга рассказал, почему решил перейти в саудовский чемпионат.

21-летний полузащитник «Аль-Ахли» перешел в саудовский клуб из «Сельты» прошлым летом.

«Деньги – второстепенный фактор. Важнее то, что там ты можешь продолжать расти здесь как игрок, чувствовать себя важным, когда тренер звонил тебе четыре-пять раз в день, как это делал Маттиас [Яйссле].

Для меня самое важное – переживать прекрасные моменты, которые дает этот проект. Это не только экономический вопрос.

Из всех возможных вариантов, я думаю, этот был лучшим, чтобы продолжать расти и развиваться, делить раздевалку с отличными игроками, переживать новое приключение.

И я также уверен, что это заставит меня сильно повзрослеть, я уверен, что стану лучше после того, как проведу здесь время. Я не знаю, сколько это продлится, но я надеюсь, что это время будет очень удачным.

Цель – становиться лучше день ото дня. И я думаю, что, хотя люди этого не понимают, я не беспокоюсь об этом, потому что я четко осознаю причины, по которым я туда поехал. Чтобы почувствовать себя важным в команде с большими звездами. Делить раздевалку с Марезом, Фирмино... Не каждый может похвастать этим.

Когда пришло время, мне все стало ясно. Это было мое решение и только мое и, по правде говоря, я очень спокоен за принятое решение», – сказал .

Вейга о саудовской лиге: «Уровень игроков очень удивил. Лига будет расти не только благодаря привлечению иностранцев, но и за счет местных футболистов»