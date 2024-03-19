Захарян о деньгах: «Тысячи две евро хватит, наверное, – в Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, ресторанов»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Спорт-Экспресс деньги Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян сказал, что комфортная жизнь в Испании стоит меньше, чем в России.

«В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России.

Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро (около 200 тысяч рублей по курсу – Sports), наверное, хватит», – сказал 20-летний хавбек «Сосьедада». 

В 2021 году Арсен назвал 100 тысяч рублей в месяц необходимой для комфортной жизни суммой. 

Захарян выступает за испанский клуб с лета прошлого года. Он провел за команду 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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67 комментариев
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Очевидно, что просто свободного времени стало меньше у Захаряна, больше игр и нагрузки, некогда изучать злачные места, где деньги оставляют...
+148
-8
+140
А может еще дело в переезде из мегаполиса уровня Москвы в Сан-Себастьян?
+120
-12
+108
Ответ Вячеслав Припузов
Очевидно, что просто свободного времени стало меньше у Захаряна, больше игр и нагрузки, некогда изучать злачные места, где деньги оставляют...
Меньше друзей и других людей с кем проводить время вне тренировок
+90
-2
+88
Ответ Alex1104
А жилье? Если в Москве сидеть дома и никуда не ходить, что можно и половиной этой суммы обойтись)
А если не есть, то вообще копейки. )
+40
-4
+36
«Просто для жизни тысячи две евро хватит, наверное, - сказал Арсен сидя в OFF-WHITEBlack Tattoo Arrow Skate T-Shirt стоимостью 445 долларов.

Штаны и часы в кадре, к сожалению, опознать не могу
+39
-4
+35
Ответ Uef@
Комментарий скрыт
— Скажите, а где вы шили своё платье?
— В Париже!
— Это далеко от Сочи?
— Три тысячи километров
— Скажите, однако… такая глушь, а так шьют…
+28
-1
+27
Ответ Uef@
Комментарий скрыт
Какое нафик Сочи?? Сан-Себ - курорт для богатых испанцев и соседних французов, которым Биарриц дорог. Куча фешенебельных гостиниц, мишленовские рестораны, кафешек с пинчосами(они же тапасы в остальной Испании) и Сочи с миллионом человек, с морем, куда канализацию скидывают, ротовирусами и очередями в хинкальную У Ашота.
+21
-5
+16
Ответ Peter Parker
А может еще дело в переезде из мегаполиса уровня Москвы в Сан-Себастьян?
Да, так будет точнее.
+17
-2
+15
Ответ Peter Parker
А может еще дело в переезде из мегаполиса уровня Москвы в Сан-Себастьян?
Сан Себастьян гастрономическая столица Испании и вообще один из лучших городов Испании
+15
-6
+9
Ответ Tigran Shuts
Меньше друзей и других людей с кем проводить время вне тренировок
Так называемых друзей
+10
-2
+8
Ответ Personology Center
А если не есть, то вообще копейки. )
А если не есть на улице, то вообще бесплатно)
+9
-1
+8
Ответ Peter Parker
«Просто для жизни тысячи две евро хватит, наверное, - сказал Арсен сидя в OFF-WHITEBlack Tattoo Arrow Skate T-Shirt стоимостью 445 долларов. Штаны и часы в кадре, к сожалению, опознать не могу
Ну наверное он понимает, что эта не та штука, что нужна для жизни.
+8
-1
+7
Ответ болие лимение
Комментарий скрыт
Вы увидели смыслы, которые автор не вкладывал. Имхо.
+7
-1
+6
Ответ umnik3
Это где не дружат с английским? ИМХО, но средний уровень знания английского испанцами на пару порядков выше чем россиянами.
Нашёл с кем сравнивать... В Северной Европе почти все говорят на английском, в Южной небольшой процент через пень - колоду.
+5
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+5
Ответ JENNINGS
2к евро всё же маловато будет, учитывая, что 1-1,5к - это на жильё. Плюс семья, дети, школы, какие-либо мероприятия - остатка может не хватить. В идеале - от 2,5-3к евро
Наверно ему жилье оплачивает клуб, отсюда и не считает жильё
+5
-1
+4
Пробовал я пожить в Испании, 4-4,5 к евро на семью из 4х человек, с жильём и комуналкой. Без машины и ресторан раз в неделю. Вопрос видимо в уменьшении свободного времени и языковой барьер, испанцы с английским не дружат. 🙃
+9
-5
+4
Он ещё за жилье не платил.
+4
0
+4
Ответ Uef@
Комментарий скрыт
Ясное дело, что ты там не был, но хоть бы почитал про город, прежде чем так позориться)
+5
-2
+3
Ответ VanyaVanya063
20 лет отроду , а у них разговоры вечно о ресторанах… мда
о ресторанах только пенсы могут мечтать?)) Не завидуй.
+5
-2
+3
А жилье?
Если в Москве сидеть дома и никуда не ходить, что можно и половиной этой суммы обойтись)
+9
-6
+3
Если кто переживает, то рестиков и прочего там миллион, плюс море.
+3
0
+3
Ответ umnik3
А где ты увидел в моем сообщении про Северную Европу??? В некоторых локациях Испании, заточенных на англичан, как, например, Бенидорм английский ваще второй национальный язык.
Бенидорм.. Ну ясно.. В отпуск ездил 😁
+2
0
+2
Ответ Alex Chernov
Пробовал я пожить в Испании, 4-4,5 к евро на семью из 4х человек, с жильём и комуналкой. Без машины и ресторан раз в неделю. Вопрос видимо в уменьшении свободного времени и языковой барьер, испанцы с английским не дружат. 🙃
Это где не дружат с английским? ИМХО, но средний уровень знания английского испанцами на пару порядков выше чем россиянами.
+5
-3
+2
Ответ Peter Parker
А может еще дело в переезде из мегаполиса уровня Москвы в Сан-Себастьян?
В Сан-Себастьяне вообще недешево. Страна Басков самый дорогой регион Испании.
+3
-1
+2
Ответ Peter Parker
А может еще дело в переезде из мегаполиса уровня Москвы в Сан-Себастьян?
Сан Себастьян так-то весьма дорогой город.
+2
0
+2
Ответ Timur Sagitov
Сан-Себастьян - Страна Басков.
Никакой разницы, бывал я много раз в Бильбао, даже на Атлетик Эйбар ходил, цены те же что и на Коста Бланке +-
+3
-1
+2
Ответ umnik3
Какое нафик Сочи?? Сан-Себ - курорт для богатых испанцев и соседних французов, которым Биарриц дорог. Куча фешенебельных гостиниц, мишленовские рестораны, кафешек с пинчосами(они же тапасы в остальной Испании) и Сочи с миллионом человек, с морем, куда канализацию скидывают, ротовирусами и очередями в хинкальную У Ашота.
Как хорошо все перевернул и перекрутил, молодец)) Т.е. в Сочи нет хороших ресторанов, исключительно хинкальные?) А в Сан-Себастьяне нет забегаловок "у Махмуда", открываемых алжирцами/марокканцами, а исключительно мишленовские рестораны?)) Смешно)) Особенно про богатых испанцев, как показатель крутости места)) Про запах мочи на улицах, ужасный сервис в сфере обслуживания, городской инфраструктурой 17-18 века и прочие "радости жизни" мы умолчим, ведь там кафешки с пинчосами, куда до такого уровня Сочи))
+2
0
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Ответ Alex1104
Странно только, что в 2021 году ему хватило бы 100 000 для комфортной жизни, а сейчас "расходов стало меньше", но нужно 200 000...
Это цикл ежегодных интервью с одними и теми же вопросами. В 2021 году было первое, поэтому, наверное, данные из него и указаны. Думаю, в 2022 и 2023 ответы на этот вопрос были другие. Меньше стало не по сравнению с 2021.
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Ответ Kuznets 09
2 штуки евро в месяц мне и в Москве хватит.
Мне и одной за глаза хватит...
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2 штуки евро в месяц мне и в Москве хватит.
+1
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