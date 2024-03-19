Захарян о деньгах: «Тысячи две евро хватит, наверное, – в Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, ресторанов»

Арсен Захарян сказал, что комфортная жизнь в Испании стоит меньше, чем в России.

«В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России.

Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро (около 200 тысяч рублей по курсу – Sports), наверное, хватит», – сказал 20-летний хавбек « ».

В 2021 году Арсен назвал 100 тысяч рублей в месяц необходимой для комфортной жизни суммой.

выступает за испанский клуб с лета прошлого года. Он провел за команду 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.