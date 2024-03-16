Хави: «ПСЖ», вероятно, фаворит из-за огромных трансферов. Но на стороне «Барсы» история, трофеи в Лиге чемпионов»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави высказался о предстоящем четвртьфинале Лиги чемпионов.

«ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что «ПСЖ», вероятно, является фаворитом из-за огромных трансферов, которые они сделали.

Но помните, что на нашей стороне история, трофеи в Лиге чемпионов.

Я уверен, мы сможем конкурировать, мы сделаем все, что в наших силах», – сказал Хави.

У «Барселоны» 5 титулов Лиги чемпионов. «ПСЖ» ни разу не побеждал в этом турнире.

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39 комментариев
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Игра на поле определит сильнейшего.
Трофеи в клубном музее никак на это не повлияют.
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Спартаком повеяло.
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Ответ FNT
Спартаком повеяло.
накормили его каталонским гаспачо видимо
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Ну не история же играет в футбол
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+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Игра на поле определит сильнейшего. Трофеи в клубном музее никак на это не повлияют.
Я так понимаю только Реалу перед большими матчами можно говорить в подобном ключе, остальным не разрешается. В целом понимаемо.
+13
-8
+5
Завоеванные трофеи уже часть истории. Новую историю пишут текущие игроки и всё зависит от них.
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Из-за огромных трансферов? Хави, ну уж не тебе то про огромные трансферы ныть
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Здесь и сейчас история и трофеи прошлого не выигрывают матчи, а вот удачные трансферы - да
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Ответ В поисках смысла
Это все в далёком прошлом
Ты так говоришь, как будто Барса брала ЛЧ в 20-ом веке.
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Почему тогда Спартаку в чемпионате история не помогает?)
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Ответ Гриша
О каких огромных трансферах он говорит? Барса тратит как минимум не меньше
Рамуш за 70 или 80, Коло-Муани за 95. Зарплата Мбаппе 200 млн.
У Барселоны в последние годы не было таких трансферов
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То есть преимущества нет
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О каких огромных трансферах он говорит?
Барса тратит как минимум не меньше
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В голос просто! Секта бчк, чей стадион разрисовали коллекторы, по макушку в долгах и с кучей неликвида, которым платят миллиардные зп, критикует богатый клуб в неправильном руководстве.

Ждём не дождёмся 1/4, Мбаппе выкинет бчк на свалку истории.
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Нет в одной паре фаворита.
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Барселоне нужно собраться. Матч очень важный, соперник сильный. Если Хави не накосячит с заменами и выберет более удобную для игры с ПСЖ тактику, то есть шансы пройти Парижан. Нужно нейтрализовать Мбаппе, и ,чтобы не было провалов в защите и полузащите. Конечно, это из области фантастики, если Барса не допустит ни одной ошибки в игре с ПСЖ. Но , нужно надеяться, конечно. Если Блауграна пройдёт в полуфинал - это будет прекрасный результат.
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Ну так и у бчк есть огромные тренсферы в лице Эвребе,Айтекина,Штарка,Бузаки и Негрейры,они вместе и творили ту историю про которую Хап нам вещает
Причём трансферы бчк куда мощнее будут)
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Старые трофеи новые трофеи не выигрывают!
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Ответ kaka10
накормили его каталонским гаспачо видимо
он сам готовит, это блюдо
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Ответ универсал78
он сам готовит, это блюдо
Блюдо получается солёным из-за большого количества слёз
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ПСЖ фаворит ?)Примерно одинаковая пара абсолютно .
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Ответ Родя Раскольников
Я так понимаю только Реалу перед большими матчами можно говорить в подобном ключе, остальным не разрешается. В целом понимаемо.
Да говорить можно всё, что угодно, но трофеи действительно на поле не играют.
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Ответ Родя Раскольников
Я так понимаю только Реалу перед большими матчами можно говорить в подобном ключе, остальным не разрешается. В целом понимаемо.
Про Реал так чаще всего говорят соперники, тот же Пеп. Пусть Барса хотя бы десяток лч выиграет, после чего может разговаривать
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Ответ Родя Раскольников
Я так понимаю только Реалу перед большими матчами можно говорить в подобном ключе, остальным не разрешается. В целом понимаемо.
Конечно нужно понимать, когда у тебя 14 лч и когда 5. Реал король этого турнира, а барса, один из команд, которые выигрывали 5 лч, ито последний был больше 8 лет назад
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Ответ Tolrom
Уже выть начал, не ожидал, что он будет тренером нытиком. Вечно жалуется на все, особенно судейство. Папа Карло сказал, что мс збс, интересная пара, этот уже оправдывается
Он и будучи игроком был с гнильцом
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Ответ Рамми Бей
Те которые называют его папой - он ваших матерей епал?))))))))
Сколько же ума и совести нужно иметь, чтобы такое написать ?
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Ответ sk0208827
Почему тогда Спартаку в чемпионате история не помогает?)
Помогает не упасть совсем в середняки.
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