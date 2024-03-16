Хави: «ПСЖ», вероятно, фаворит из-за огромных трансферов. Но на стороне «Барсы» история, трофеи в Лиге чемпионов»

Хави высказался о предстоящем четвртьфинале Лиги чемпионов.

«ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в 1/4 финала чемпионов.

«Мы знаем, что « », вероятно, является фаворитом из-за огромных трансферов, которые они сделали.

Но помните, что на нашей стороне история, трофеи в Лиге чемпионов.

Я уверен, мы сможем конкурировать, мы сделаем все, что в наших силах», – сказал .

У «Барселоны» 5 титулов Лиги чемпионов. «ПСЖ» ни разу не побеждал в этом турнире.