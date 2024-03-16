Хави: «ПСЖ», вероятно, фаворит из-за огромных трансферов. Но на стороне «Барсы» история, трофеи в Лиге чемпионов»
Хави высказался о предстоящем четвртьфинале Лиги чемпионов.
«ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы знаем, что «ПСЖ», вероятно, является фаворитом из-за огромных трансферов, которые они сделали.
Но помните, что на нашей стороне история, трофеи в Лиге чемпионов.
Я уверен, мы сможем конкурировать, мы сделаем все, что в наших силах», – сказал Хави.
У «Барселоны» 5 титулов Лиги чемпионов. «ПСЖ» ни разу не побеждал в этом турнире.
Трофеи в клубном музее никак на это не повлияют.
У Барселоны в последние годы не было таких трансферов
Барса тратит как минимум не меньше
Ждём не дождёмся 1/4, Мбаппе выкинет бчк на свалку истории.
Причём трансферы бчк куда мощнее будут)