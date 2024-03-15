Мележиков о Промесе: «Не верю в его прямое участие в наркотрафике. Надо учитывать геополитическую обстановку. Адвокаты говорят: «Отнеслись бы мягче, если бы он играл не в России»

Евгений Мележиков высказался о ситуации вокруг Квинси Промеса.

– За Промеса «Аяксу» отдали 8,5 миллиона евро. Без уголовного шлейфа обошелся бы в два раза дороже?

– Ну, стоил бы не меньше 12 миллионов. « » удалось сбить цену. Но дальше началось самое сложное. Что хочет продавец? Все и сразу! А мы должны были минимизировать риски в случае, если игрока признают виновным, встанет вопрос об экстрадиции, и Промес автоматически потеряет разрешение на работу. Какой смысл платить за футболиста, который не имеет права выходить на поле?

– Логично.

– Мы с Поповым решили вопрос. Разбили платежи на четыре года, причем прописали, что они немедленно останавливаются, если Квинси возвращается на родину. Голландцы упорствовали, хотели получить всю сумму при любом раскладе. Мы же понимали, что обязаны подстраховаться, это было наше жесткое условие. Иначе бы на сделку не пошли.

– Тогда против парня было одно уголовное дело – за поножовщину. Позже всплыла история с контрабандой наркотиков. Скажите честно, ваше отношение к Квинси изменилось?

– С какой стати? Прежде чем вешать ярлыки, давайте дождемся рассмотрения апелляции и окончательного вердикта. Пока его нет, Промес считается невиновным. К тому же надо учитывать геополитическую обстановку. Адвокаты футболиста говорят: «Голландское правосудие отнеслось бы к Квинси гораздо мягче, если бы он сегодня не играл в России, где зарабатывает большие деньги».

– «Мягче» – это как?

– Промес давно готов прилететь на родину, чтобы дать показания. И по первому делу, и тем более по второму. Единственное условие – ему до суда гарантируют неприкосновенность. В Голландии это обычная практика.

– Промесу отказали?

– Да. Допрос могли бы провести и по видеосвязи, но прокурор снова ответил: «Нет!» Не знаю, чем он руководствовался. Я не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике. У него есть дядя – то ли двоюродный, то ли троюродный. Квинси дал ему взаймы, не вникая, чем тот занимается, на что эти деньги пойдут. Затем они пару раз созванивались, дядя просил Промеса привезти атрибутику – маечки, шарфики... Вся история.

– Суд считает иначе.

– Сам Промес мне говорил: «Босс, я абсолютно чист. Готов поехать в Голландию и доказать свою невиновность. Но боюсь, что меня либо сразу закроют, либо оставят под подпиской о невыезде. Тогда карьере конец. В моем возрасте, чтобы держать себя в тонусе, нужно тренироваться каждый день».

Тут я Квинси понимаю. Когда тебе отказывают в допросе посредством видеоконференции, требуют личного присутствия и не дают гарантий, что не будет ареста... Налицо желание выманить человека на территорию Голландии и устроить показательную порку, – сказал бывший гендиректор «Спартака».

Теперь Промеса точно экстрадируют?

Промес арестован, есть запрос на экстрадицию. Квинси был уверен, что «все схвачено». События и реакции