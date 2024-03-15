Мележиков о Промесе: «Не верю в его прямое участие в наркотрафике. Надо учитывать геополитическую обстановку. Адвокаты говорят: «Отнеслись бы мягче, если бы он играл не в России»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Евгений Мележиков Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Мележиков высказался о ситуации вокруг Квинси Промеса.

– За Промеса «Аяксу» отдали 8,5 миллиона евро. Без уголовного шлейфа обошелся бы в два раза дороже?

– Ну, стоил бы не меньше 12 миллионов. «Спартаку» удалось сбить цену. Но дальше началось самое сложное. Что хочет продавец? Все и сразу! А мы должны были минимизировать риски в случае, если игрока признают виновным, встанет вопрос об экстрадиции, и Промес автоматически потеряет разрешение на работу. Какой смысл платить за футболиста, который не имеет права выходить на поле?

– Логично.

– Мы с Поповым решили вопрос. Разбили платежи на четыре года, причем прописали, что они немедленно останавливаются, если Квинси возвращается на родину. Голландцы упорствовали, хотели получить всю сумму при любом раскладе. Мы же понимали, что обязаны подстраховаться, это было наше жесткое условие. Иначе бы на сделку не пошли.

– Тогда против парня было одно уголовное дело – за поножовщину. Позже всплыла история с контрабандой наркотиков. Скажите честно, ваше отношение к Квинси изменилось?

– С какой стати? Прежде чем вешать ярлыки, давайте дождемся рассмотрения апелляции и окончательного вердикта. Пока его нет, Промес считается невиновным. К тому же надо учитывать геополитическую обстановку. Адвокаты футболиста говорят: «Голландское правосудие отнеслось бы к Квинси гораздо мягче, если бы он сегодня не играл в России, где зарабатывает большие деньги».

– «Мягче» – это как?

– Промес давно готов прилететь на родину, чтобы дать показания. И по первому делу, и тем более по второму. Единственное условие – ему до суда гарантируют неприкосновенность. В Голландии это обычная практика.

– Промесу отказали?

– Да. Допрос могли бы провести и по видеосвязи, но прокурор снова ответил: «Нет!» Не знаю, чем он руководствовался. Я не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике. У него есть дядя – то ли двоюродный, то ли троюродный. Квинси дал ему взаймы, не вникая, чем тот занимается, на что эти деньги пойдут. Затем они пару раз созванивались, дядя просил Промеса привезти атрибутику – маечки, шарфики... Вся история.

– Суд считает иначе.

– Сам Промес мне говорил: «Босс, я абсолютно чист. Готов поехать в Голландию и доказать свою невиновность. Но боюсь, что меня либо сразу закроют, либо оставят под подпиской о невыезде. Тогда карьере конец. В моем возрасте, чтобы держать себя в тонусе, нужно тренироваться каждый день».

Тут я Квинси понимаю. Когда тебе отказывают в допросе посредством видеоконференции, требуют личного присутствия и не дают гарантий, что не будет ареста... Налицо желание выманить человека на территорию Голландии и устроить показательную порку, – сказал бывший гендиректор «Спартака».

Теперь Промеса точно экстрадируют?

Промес арестован, есть запрос на экстрадицию. Квинси был уверен, что «все схвачено». События и реакции

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68 комментариев
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+152
Позорище. Каждое интервью на эту тему просто позорище.
Да , против Спартака в заговоре участвуют Нидерланды и Оаэ. Зенит всех подключил лишь бы не дать Спартаку выиграть.
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Промеса возьмут в заложники гадкие голландцы, чтобы потом обменять его на Гершковича. Этот план созрел ещё в 2020
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дал 200 тысяч евро, "не вникая, на что эти деньги пойдут"? ну да, весьма убедительная версия.
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Вот это да. Подсудимому по уголовному делу не дают гарантий, что его не арестуют. Наверняка из-за геополитической обстановки. Хорошо, что в России подозреваемые в контрабанде наркотиков в промышленных масштабах могут спокойно разгуливать и путешествовать в другие страны.
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+39
Ответ Igor Ryabchikov
Вот это да. Подсудимому по уголовному делу не дают гарантий, что его не арестуют. Наверняка из-за геополитической обстановки. Хорошо, что в России подозреваемые в контрабанде наркотиков в промышленных масштабах могут спокойно разгуливать и путешествовать в другие страны.
Как его умудряются у нас оправдывать, это вообще уму не постижимо! Он не где-то в Амстердаме закладки раскладывал, а участвовал в международном наркотраффике! Через перевалочный пункт в Нидерландах эта наркота могла и в Россию попасть! О чем они думают, когда рты свои открывают в его защиту?! Какое же позорище, у них что, телевизор вместо головы, несут чушь про какую-то геополитику....
+39
-2
+37
Абсолютный позор.
Ну и так, для справки. Пока не рассмотрена апелляция, он считается ВИНОВНЫМ.
+27
-2
+25
Ответ Aleksandr Danilov
Промеса возьмут в заложники гадкие голландцы, чтобы потом обменять его на Гершковича. Этот план созрел ещё в 2020
На Мостового. Главного нашего футбольного узника совести.
+24
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+23
Ответ Артём Стёпин
дал 200 тысяч евро, "не вникая, на что эти деньги пойдут"? ну да, весьма убедительная версия.
И координировал по телефону перевозку кокаина, думая, что это просто зубной порошок.
+20
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>Телефон Промеса прослушивали
>Разрешение вести прослушку телефона правоохранительные органы получили еще в 2018-м
>в голландской прессе появилась расшифровка телефонного разговора Промеса с отцом, в котором форвард говорил о желании убить двоюродного брата
>Промес и еще один подозреваемый Марилио В. находились в Антверпене, когда там в 2020-м была перехвачена одна из партий. «Мои ребята на пути в Антверпен», – сообщил он, а после потери одной из партий сказал: «Вот д****о, в безопасности лишь половина, но таковы риски». Еще одна цитата в дальнейшем разговоре: «Предыдущая поставка наполовину провалилась, одну из партий вычислили, так что я заработал вдвое меньше».

"маечки, шарфики... Вся история"
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+17
Не пойму:почему весь шухер.Сьездит Промес домой,докажет невинность и вернется.И чем скорей,тем лучше.А Мележиков и Литвинов в честь невинности и возврата накроют поляну ! (без травки )
+12
0
+12
Смешной дяденька, пусть дождётся и его на перо посадит, этот торговец муки.
+13
-2
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Ответ Aleksandr Danilov
Промеса возьмут в заложники гадкие голландцы, чтобы потом обменять его на Гершковича. Этот план созрел ещё в 2020
Зачем им Михаил?
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+11
Куда уж мягче. Мележиков приговор Грайнер помнит?
+11
0
+11
Адвокаты футболиста говорят: «Голландское правосудие отнеслось бы к Квинси гораздо мягче, если бы он сегодня не играл в России, где зарабатывает большие деньги».

Ну да, адвокаты Промеса - самые непредвзятые в этом вопросе люди, чья объективность существенно выше, нежели у Голландского правосудия. Клоун.
+11
-1
+10
>Я не верю
>Сам Промес мне говорил
>Босс, я абсолютно чист
>Промес считается невиновным
>У него есть дядя
>маечки, шарфики... Вся история
>Готов доказать свою невиновность
>Но боюсь
>требуют личного присутствия
>не дают гарантий, что не будет ареста

Ну всё. Дело раскрыто. Расходимся.
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Клоуны
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Мерзость.
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Ответ Owen_the_Simple
А ведь если бы не геополитический контекст и у руля Спартака до сих пор находились бы Федун с Салиховой, то сейчас бы из каждого утюга стоял бы вой о том, что это всё Газпром проплатил.
Чего минусуют-то? Забыли уже спартаковского директора, который бухой на кого-то напал на выходе из ресторана, получил звиздюлей, а клуб потом делал загадочный вид, что "не исключают связи с профессиональной деятельностью", пока видеозапись не всплыла. Кек
+16
-10
+6
"Адвокаты футболиста говорят: «Голландское правосудие отнеслось бы к Квинси гораздо мягче, если бы он сегодня не играл в России"
А-ха-ха-ха!
Нидерландское правосудие отнеслось бы к Промесу "гораздо мягче", если бы он соизволил лично явиться хоть на один из своих процессов, а не скрывался бы от правосудия. А отказ от неявки в суд может быть квалифицирован как "неуважение к суду", за что Промесу могут накинуть еще один срок, по результатам рассмотрения апелляции.
"Сам Промес мне говорил: «Босс, я абсолютно чист. "
А-а-а-а, ну писец просто аргументация, ведь наркодилеры всегда всем подряд рассказывают о своей преступной деятельности, и если Промес сказал нет - значит нет, дважды осужденный по тяжким статьям, находящийся в "красном" списке Интерпола уголовник-рецидивист - разве такой святой человек может сказать хоть слово неправды?
Не, я понимаю, что Ловчев старый и из ума выжил - но этого то куда понесло? В руководство Спартака вменяемых людей что - в принципе не берут?
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+6
Эскобар и Феликс Гальярдо тоже не виноваты были, просто политика, понимать нужно.
+5
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Ответ barnauldiscovery
Зачем им Михаил?
Чтоб налог на иностранных тренеров в Голландии ввёл 🤣🤣
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Мележиков всегда казался нормальным мужиком, я даже удивлялся, как он умудряется им оставаться в Спартаке. Но нет, такой же сектант))
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Русофобы подкинули ногу братишки и нож в руку Антошки
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За что Промесса стесняют Нидерланды в политическом плане?
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Ответ barnauldiscovery
Зачем им Михаил?
Что бы показывать его в Нидерландах как "главного учителя" всех российских тренеров, начисто дискредитируя тем самым российскую тренерскую школу.
+3
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+3
Ответ Харламов Никита
🤡
Должен был по классике - Вор должен сидеть в тюрьме . Но шпарит по понятиям.
+5
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Всё же удивительные люди. Власти Нидерландов решили посадить экс-игрока сборной из-за российского частного клуба? Это надо верить в антиспартаковский заговор совместно сталинистов и массонов
+4
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Более глупого объяснения судимости я еще не слышал.
+2
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Если бы его хотели выманить в Голландию и устроить порку, то, наоборот, пообещали бы неприкосновенность.
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