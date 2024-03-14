Вратарь ЦСКА Тороп: «Екатерина II захватила Крым и одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства. Одна из сильнейших руководителей России»
Владислав ЦСКА назвал Екатерину II одним из сильнейших руководителей России.
– Учишься на заочном?
– На очном, на третьем курсе академии физкультуры в Малаховке. На футбольного тренера, по индивидуальному графику.
После ЕГЭ я отпустил учебу, а сейчас прям нравится, даже вне вуза. На английский ходил, сейчас историю России – да и не только ее – изучаю.
Раньше самым интересным для меня историческим персонажем был Наполеон. Знал все сражения, всех маршалов. Сейчас больше фокус на нашу историю.
Меня удивила биография Екатерины II. Наверное, одна из сильнейших, кто руководил Россией. Она захватила Крым и одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства, – сказал Владислав Тороп.
Екатерина II правила с 1762 по 1796 год.
Та, которая провела реформы, усилив крепостничество и дав еще больше привилегий высшим сословиям?
Историю нужно отделать от пропаганды.
София Ангальт-Цербстская пришла к власти после государственного переворота, кстати.
По общему мнению историков, положение этой самой многочисленной группы населения в эпоху Екатерины было наихудшим за всю историю России. Ряд историков сравнивает положение крепостных крестьян той эпохи с рабами. Как пишет В. О. Ключевский, помещики «превратили свои деревни в рабовладельческие плантации, которые трудно отличить от североамериканских плантаций до освобождения негров»; а Дж. Блюм делает вывод, что «к концу XVIII в. русский крепостной ничем не отличался от раба на плантации». Дворяне, включая и саму Екатерину II, часто называли крепостных крестьян «рабами», что хорошо известно по письменным источникам.
Не думаю, что с футболистами ситуация обратная.
Будьте снисходительны к парню