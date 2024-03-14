Вратарь ЦСКА Тороп: «Екатерина II захватила Крым и одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства. Одна из сильнейших руководителей России»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия история Владислав Тороп Футбол

Владислав ЦСКА назвал Екатерину II одним из сильнейших руководителей России.

Учишься на заочном?

– На очном, на третьем курсе академии физкультуры в Малаховке. На футбольного тренера, по индивидуальному графику.

После ЕГЭ я отпустил учебу, а сейчас прям нравится, даже вне вуза. На английский ходил, сейчас историю России – да и не только ее – изучаю.

Раньше самым интересным для меня историческим персонажем был Наполеон. Знал все сражения, всех маршалов. Сейчас больше фокус на нашу историю.

Меня удивила биография Екатерины II. Наверное, одна из сильнейших, кто руководил Россией. Она захватила Крым и одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства, – сказал Владислав Тороп.

Екатерина II правила с 1762 по 1796 год.

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102 комментария
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Первая болельщица ЦСКА
+131
-6
+125
"одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства"

Та, которая провела реформы, усилив крепостничество и дав еще больше привилегий высшим сословиям?

Историю нужно отделать от пропаганды.

София Ангальт-Цербстская пришла к власти после государственного переворота, кстати.
+132
-13
+119
Ответ Kapitan Klos
Он точно так и сказал: "захватила Крым" ? Точно-точно?
Оговорился видимо. Все мы знаем, что она вернула Крым в родную бухту
+80
-8
+72
Он точно так и сказал: "захватила Крым" ? Точно-точно?
+43
-4
+39
Ответ Биомеханоид
Первая болельщица ЦСКА
Тонко и очень жёстко)))
+38
-5
+33
Обратила и сделала её ещё хуже
+38
-10
+28
Знаменитая заступница за крестьян Екатерина 2, ага

По общему мнению историков, положение этой самой многочисленной группы населения в эпоху Екатерины было наихудшим за всю историю России. Ряд историков сравнивает положение крепостных крестьян той эпохи с рабами. Как пишет В. О. Ключевский, помещики «превратили свои деревни в рабовладельческие плантации, которые трудно отличить от североамериканских плантаций до освобождения негров»; а Дж. Блюм делает вывод, что «к концу XVIII в. русский крепостной ничем не отличался от раба на плантации». Дворяне, включая и саму Екатерину II, часто называли крепостных крестьян «рабами», что хорошо известно по письменным источникам.
+30
-5
+25
"Владислав ЦСКА" это типа как Слава КПСС?
+23
-2
+21
Ответ Evgeny Valyaev
"одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства" Та, которая провела реформы, усилив крепостничество и дав еще больше привилегий высшим сословиям? Историю нужно отделать от пропаганды. София Ангальт-Цербстская пришла к власти после государственного переворота, кстати.
Из цикла "Было у отца три сына"...
+22
-3
+19
Молчал бы уж лучше, особенно про крестьян. Историю он изучает, по каким источникам интересно.
+15
-4
+11
Интеллектуал
+11
-1
+10
Ответ Evgeny Valyaev
"одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства" Та, которая провела реформы, усилив крепостничество и дав еще больше привилегий высшим сословиям? Историю нужно отделать от пропаганды. София Ангальт-Цербстская пришла к власти после государственного переворота, кстати.
Каким образом Екатерина стала великой и мессией для крестьянства до сих пор понять не могу. Зато те же крестьяне убили Александра 2 и радовались смерти Павла
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+9
Ответ Биомеханоид
Первая болельщица ЦСКА
еще любила у букмекеров поставить на фаворита
+8
0
+8
Откровения от дураков, они бесценны. Катька так озаботилась судьбами нашего крестьянства, что баре крепостных продавали налево и направо. Оптом и в розницу. В карты проигрывали, на борзых собак меняли. Лепота, ядрен батон))
+12
-6
+6
А ещё фаворит императрицы Гриша Потемкин свои "деревни" знаменитые строил как раз по ёё маршруту путешествия в Крым ))
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-5
+6
Ответ Rio de Janeiro
Екатерина единственный из самых известных правителей в истории России по поводу которого в российском обществе, кажется, есть почти полный консенсус, в отличие от Ельцина и Горбачёва, Сталина и Ленина, Петра 1, Ивана Грозного и Александра Невского (я не знаю никого кто бы оценивал её роль в истории страны отрицательно).Наверное, это связано с тем, что она удивительным образом сочетала в себе образ государственника и при этом уважительно относилась как бы сейчас сказали к либеральным ценностям и на основе просвященного абсолютизма реформировала страну Имхо, Екатерина даже больше олицетвореят собой мировое имперское величие России чем Пётр и Сталин и хоть пик могущества страны пришёлся на времена когда у власти стояли другие люди именно она заложила фундамент того государства который собрал 1/6 часть суши, победил Наполеона и Гитлера, покорил весь мир высокой культурой и открыл человеку путь в космос.Великая
А по мне так Екатерина 2 просто делала все для элиты и за счет этого так долго правила, в отличие от Петра 1, которые действительно пошел против системы, убрал старую элиту и начал фундаментальные реформы в каждой сфере государства, да был жесткий и тиран, но с точки зрения влияния - абсолютно лучший в истории России
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Ответ NickN
Советую почитать о судьбе местного населения, которые проживало в Крыму до присоединения к Империи. Воистину Екатерина достойна восхищения)
советую почитать о том что делало "местное население" в отношении Русского Царства предыдущие 300 лет до присоединения)
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+5
Ответ Давид Agabekyan
Каким образом Екатерина стала великой и мессией для крестьянства до сих пор понять не могу. Зато те же крестьяне убили Александра 2 и радовались смерти Павла
Крестьяне не имели никакого отношения к смерти Александра второго. Почитайте, кем были те террористы.
+4
0
+4
Ответ Evgeny Valyaev
"одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства" Та, которая провела реформы, усилив крепостничество и дав еще больше привилегий высшим сословиям? Историю нужно отделать от пропаганды. София Ангальт-Цербстская пришла к власти после государственного переворота, кстати.
Ну он же не сказал, что она первая, кто сдедал жизнь крестьянства проще и свободнее. Просто обратила внимание на жизнь) И продолжила затягивать гайки.
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Ответ Вадим Сидоров
Комментарий скрыт
Ну уж точно Крым не Украина. 😁
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одной из первых обратила внимание на коней!)
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Ответ Cruel Snake
Комментарий удален пользователем
Прибывает поезд на вокзал, а на троне пребывают)
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Ответ Давид Agabekyan
Оговорился видимо. Все мы знаем, что она вернула Крым в родную бухту
крымское ханство постоянно терроризировало Россию. Захват Крыма был одним из важнейших геополитических успехов Екатерины Великой
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Ответ Pixel 8
Тонко и очень жёстко)))
И тонко, и толсто одновременно))
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Крестьяне при Кате были совсем бесправны . Рабы. Или Тороп имел что то другое или двоечник. 😁 А так то, обратила, конечно, внимаете, что жизнь стала только хуже.
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Ответ Роман Грожан
по сути они просто числятся там?
естественно, несколько знакомых заканчивали, по такой же схеме, правда они хоккеистами были.
Не думаю, что с футболистами ситуация обратная.
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Ответ Лёха выдыхай
Погодите ка, что значит захватила? Всем же известно, что к России все и всегда присоединялись добровольно, а Крым вообще был пустошью безлюдной, приходи только и ставь флаг..
Историю надо знать, а не вестись на версии "Владиславов ЦСКА", по совместительству жертв ЕГЭ. Россия действительно "присоединила" Крым, положив тем самым конец постоянным клановым разборкам. Пришла и поставила флаг. И воевала с турками, а не с местным населением.
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Не захватила, а присоединила. Причем ответка вполне логичная. Нефиг было 200 лет набеги на русскую землю делать.
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Ответ Биомеханоид
Первая болельщица ЦСКА
Первая была Елизавета. Которая не Вторая.
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Видимо,он имел в виду монастырских крестьян.Ибо остальные были закабалены по самое не хочу при матушке императрице.Ну и вопрос,что он читает.Явно не полное собрание законов Российской Империи.
Будьте снисходительны к парню
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