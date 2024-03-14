Вратарь ЦСКА Тороп: «Екатерина II захватила Крым и одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства. Одна из сильнейших руководителей России»

Владислав ЦСКА назвал Екатерину II одним из сильнейших руководителей России.

– Учишься на заочном?

– На очном, на третьем курсе академии физкультуры в Малаховке. На футбольного тренера, по индивидуальному графику.

После ЕГЭ я отпустил учебу, а сейчас прям нравится, даже вне вуза. На английский ходил, сейчас историю России – да и не только ее – изучаю.

Раньше самым интересным для меня историческим персонажем был Наполеон. Знал все сражения, всех маршалов. Сейчас больше фокус на нашу историю.

Меня удивила биография Екатерины II. Наверное, одна из сильнейших, кто руководил Россией. Она захватила Крым и одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства, – сказал .

Екатерина II правила с 1762 по 1796 год.