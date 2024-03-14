Энрике хочет «Барселону» в соперники «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ (Дани Хиль)

Луис Энрике хочет сыграть с «Барсой» в Лиге чемпионов.

Как сообщает журналист COPE Дани Хиль, главный тренер « » Луис Энрике хотел бы встретиться с «Барселоной» в 1/4 финала .

По словам источника, хоть сам тренер недавно публично заявил, что ему все равно, с кем его команда встретится в четвертьфинале, близкие к испанцу люди признают, что Луис хотел бы видеть в соперниках сине-гранатовых.

играл за «Барселону» с 1996 по 2004 годы, а также был главным тренером каталонского клуба с 2014 по 2017 годы, с которым выиграл Лигу чемпионов в 2015 году.