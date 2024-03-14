Энрике хочет «Барселону» в соперники «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ (Дани Хиль)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике хочет сыграть с «Барсой» в Лиге чемпионов.

Как сообщает журналист COPE Дани Хиль, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хотел бы встретиться с «Барселоной» в 1/4 финала ЛЧ.

По словам источника, хоть сам тренер недавно публично заявил, что ему все равно, с кем его команда встретится в четвертьфинале, близкие к испанцу люди признают, что Луис хотел бы видеть в соперниках сине-гранатовых.

Луис Энрике играл за «Барселону» с 1996 по 2004 годы, а также был главным тренером каталонского клуба с 2014 по 2017 годы, с которым выиграл Лигу чемпионов в 2015 году.

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52 комментария
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Красавец, пустит в 1/2 Барсу замариновав Мбаппе
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Хочет пропустить ребят дальше
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2015 был 9 лет назад. жесть
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Ответ yulay
Три полузащитника из состава Барсы сезона сезонов 1999-2000 и 2000-2001 являются главными тренерами клубов 1/4 Лиги Чемпионов. А еще и Артета выпускник Ла Масии. Просто безумие.
Дело великого Йохана Кройфа живёт и процветает. Дед был бы доволен.
+27
-1
+26
Три полузащитника из состава Барсы сезона сезонов 1999-2000 и 2000-2001 являются главными тренерами клубов 1/4 Лиги Чемпионов. А еще и Артета выпускник Ла Масии. Просто безумие.
+27
-2
+25
Ответ Ноу криминалити
А кого хочет в соперники по 1/4 Тен Хаг?
Чтобы санчо вылетел
+18
-1
+17
Ответ Step_up
Тут надо быть объективным: Барселона - самый слабый участник 1/4. Даже с Дортмундом они не будут фаворитами.
И это очень хорошо, меньше давления будет
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Ответ Flylink
И это очень хорошо, меньше давления будет
С Хави давно давление сняли анонсом его отставки по окончании сезона. Наверное, это было правильным решением. Барса чуть лучше стала играть.
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Ответ BLADER
какая разница кто у парижского шапито будет в соперниках,их вылет неизбежен,как и каждый сезон в ЛЧ,у хранцузкого проекта,это в генах уже)
У Сити тоже было в генах до поры до времени
+2
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Хитрец какой
+3
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А у меня в детстве была наклейка, где Луис Энрике в форме Реала. Спонсором Реала тогда ещё была Тека.
+2
0
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Ответ vtsch4svws
Я был фанатом Сити, когда ты еще не родился
😄
🤡
+1
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Ответ vtsch4svws
От очередных 4:0 на Этихаде с безтреблными Пеп бы не отказался в 1/4
Очередных? 😄
Сразу видно барсаглора который типа топит за пластиковый проект)
+1
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Ответ войд
Энрикэ хоть и физрук но в футболе шарит бчк самый желанный соперник для всех грандов)
реал желают себе Сити и Бавария, тут к гадалке не ходи
+2
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Ответ Александр Васильев
Хочет пропустить ребят дальше
там еще вариант с Пепом)
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Лучше пускай Бавария с Барселоной сыграют а ПСЖ с МС
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Ответ DimaBayern
Я бы хотел для вас в соперники Арсенал или Атлетико, чтобы новые пары были) Но точно не Реал или Барсу.
А вас спасет только дортмунд безхарактерный иначе вылет
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Ответ che kaif
Щас можно бавар проект потом барсу в полу финале
Я бы хотел для вас в соперники Арсенал или Атлетико, чтобы новые пары были)
Но точно не Реал или Барсу.
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Ответ Артём Гусев
Мои идеальные пары (я фанатик Барсы) Барселона - Боррусия (Я и не скрываю, что хочу для Барсы самого простого соперника) Ман Сити - Реал (Неоклассика ЛЧ) ПСЖ - АТМ (Смогут ли две французские шоколадки вскрыть главный автобус Европы?) Арсенал - Бавария (Месть)
Главный автобус ? Ты игру Реала против РБ видео вообще. Вот где автобус
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Ответ neoline099
У Сити тоже было в генах до поры до времени
у Сити гораздо грамотнее руководство клубом
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Ответ BLADER
у Сити гораздо грамотнее руководство клубом
Ну сейчас от Мбаппе избавятся и возможно ПСЖ начнет строить команду, а не выставку звезд
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Ответ войд
Чёт Я не видел чтобы дутый хотел в соперники гегемона ЛЧ,а вот от Боруссии (которую ему наверняка подгонят) он вряд-ли откажется)
От очередных 4:0 на Этихаде с безтреблными Пеп бы не отказался в 1/4
+1
-1
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Ответ Елена Готье
Ну да, Боруссия у него идёт на втором месте
Елена, будем объективны, футбол это не Ваша стихия
+2
-2
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Ответ Елена Готье
Всем хочется лёгкого соперника
он не боруссию назвал
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Ответ vtsch4svws
Красавец, пустит в 1/2 Барсу замариновав Мбаппе
Ещё бы хрустального Иуду на бэнч посадил бы...
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-1
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Ответ vtsch4svws
Красавец, пустит в 1/2 Барсу замариновав Мбаппе
В ЛЧ Мбаппе выпускают, в отличии от чемпионата.
+1
-1
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а кто в нынешнее время не хочет Барсу в соперники. В 1/4 любая команда из оставшихся мечтает получить Барсу, Дортмунд ну или накрайняк Атлетов
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А кого хочет в соперники по 1/4 Тен Хаг?
+6
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два испанских клуба подряд - некий моветон, неэстетично
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Изи катка?
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