«Арсенал» открыл молельную комнату для игроков на стадионе. Эль-Ненни написал: «Место для размышлений и молитв изменит жизни»

Теги Эмирейтс премьер-лига Англия Арсенал Мохамед Эль-Ненни религия Футбол

«Арсенал» открыл молельную комнату для игроков на стадионе.

Об этом сообщил полузащитник «Арсенала» и сборной Египта Мохамед Эль-Ненни.

«Горжусь, что открыл нашу молельную комнату для игроков на стадионе «Эмирейтс». Наличие этого места для размышлений и молитв изменит жизни будущих игроков «Арсенала».

Я действительно благодарен персоналу и всем, кто причастен к тому, что это произошло», – написал Эль-Ненни.

Фото: twitter.com/ElNennY

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66 комментариев
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Ответ -Madrid_Guy-
Больше меня удивило, что Эль-Нени еще числится игроком Арсенала
Ну теперь его не выгнать.. комнату дали..
+79
-4
+75
Больше меня удивило, что Эль-Нени еще числится игроком Арсенала
+69
-4
+65
Ответ sanzhar143
Ну, неплохое место для всех игроков мусульман и некоторых христиан. Все, таки, очень хорошое место. Что не так?
Да толком ничего, кроме лицемерия (не в обиду фанам Арсенала, но правда же) руководства клуба, прячущего посыл "мы открыли молельную комнату для мусульман" за псевдонейтральным "мультиконфессиональная комната для молитв".
+48
-16
+32
Ответ Мукунку хороший
Ну теперь его не выгнать.. комнату дали..
Я на своих 16-ти квадратных аршинах сидел и буду сидеть! ©
+12
0
+12
Ответ Циник Петербургский
Помнится, совсем недавно на одном англоязычном сайте мне попалась информация о том, что в Лондоне арестовали женщину-христианку за то, что она молча молилась на улице (напротив здания парламента или какого-то другого общественно значимого заведения, точно уже не скажу). Если это был не фейк, то я ничего не понимаю в их подходах к религиям.
Там был другой контекст, но это действительно не фейк. Ваш вывод верен - все конфессии равны в правах, но некоторые равнее.
+9
0
+9
Ответ Abu Ibrahim
Нет , лицемерие это когда тебя коробит когда хорошо стало другому , а тебе по идее ни холодно ни жарко .
Уважаемый, а с чего вы взяли, что меня коробит именно это? В моём коменте об этом ни слова. Меня коробит ровно то, что я написал, ни больше, ни меньше - что руководство Арсенала прячет за табличкой "мультиконфессиональная молельная комната" комнату для мусульман. Это лицемерие в чистом виде.
+13
-5
+8
Ответ Mykytka
То есть христиане туда зайти не могут получается? Буддисты? Понятно, что мусульманам точно должно быть комфортнее с такой комнатной, но почему ты исключаешь другие религии? Все правильно назвали.
Хорошо, тогда давайте в той же комнате установим маленькую исповедальню для католиков/протестантов. Добавим мини-часовенку для православных, с образками и запахом ладана - если, конечно, Зинченко религиозен. А может быть, кто-либо ещё. Поставим поющую чашу, запас палочек-благовоний - мало ли, вдруг Томиясу захочется почтить память усопших родственников. А для атеистов/агностиков/антитеистов поставим пуфики, плейстейшн и мини-бар. Причём все перечисленные ребята смогут туда приходить прямо во время намаза - комната ведь мультиконфессиональная.
Только вот, полагаю, мусульмане останутся не слишком довольны и эту комнату будут стороной обходить. Странно, не правда ли?

P.s. А ведь ещё есть пастафарианцы! В комнате должны быть дуршлаги.
+5
0
+5
Ну, неплохое место для всех игроков мусульман и некоторых христиан. Все, таки, очень хорошое место. Что не так?
+25
-21
+4
А что пророк говорит? В футбол можно вообще играть правоверным?
+6
-2
+4
Ответ xbfy7wncvc
Я сказал «РЕЛИГИОЗНЫМ игрокам», зачем говорить про мечети? Или к мусульманам у вас отдельная неприязнь?
Христиане, буддисты, синтоисты как-то обходятся без молельных комнат
+3
0
+3
В аэропорту недавно видел такую
+2
0
+2
На табличке - "мультиконфессиональная". Ну да, точно.
+9
-7
+2
Молодцы! Уверен для некоторых игроков этой пойдет на пользу.
+9
-7
+2
Ответ Abu Ibrahim
А туалеты тоже не везде нужно открывать ? Можно же сбегать через дорогу в ресторан куда нибудь , заем в каждом здании на каждом этаже умывальники и туалеты?
Ништяк сравнил 👍👍👍

Физическое опоржнение и духовное обогащение ведь одно и то же, да..?

Ну и в конце концов, для человечества было бы гораздо больше пользы, если бы в 10 раз выросло количество общественных уборных, а не мест, где можно помолиться..
Ибо помолиться при желании можно где угодно, даже мусульманину.. А вот с естественным нуждами куда как сложнее..
+3
-1
+2
Ответ xbfy7wncvc
Религиозным игрокам Арсенала будет очень приятно. Вроде мелочь, но вот такие вещи различают клуб с отличным менеджментом и клубами которым по ветру
Осталось открыть стадионы при мечетях, и все будут рады
+4
-2
+2
"Наличие этого места для размышлений и молитв изменит жизни будущих игроков «Арсенала»."
Да скорее наличие места в составе Арсенала для Эль-Ненни удивляет. Хороший у него агент.
+2
-1
+1
Ответ Ruslan Isaev
Странно то что ты это всё приписал тут. Ведь для молитвы нужно чистое место и тишина. Сомневаюсь что у каждого дома есть все то что ты тут написал. Максимум Библия, Псалтырь и пару икон с крестами. И ничего люди молятся. А то что ты тут написал это символики храмов а не комнат для выполнения быстрой молитвы.
Хорошо, хорошо. Оставим в комнате пару икон с крестами, Библию и Псалтырь. И поющую чашу - Томиясу ничем не хуже. Если он исповедует буддизм/синто, разумеется - я просто не в курсе.
Мусульман это устроит? Христиане/буддисты смогут туда зайти во время намаза и справить свою молитву? А атеистам/агностикам/антитеистам можно присутствовать? Женщинам тоже?
+1
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+1
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Что за бред ты несешь? При чем тут молельная комната и атеисты/агностики/антитеисты Да и молится можно группами и соблюдая очередность,не обязательно всем одновременно это делать
При том, что неверующие - равноправная группа населения с вами, уважаемый.
И что касается очерёдности. Очерёдность - это когда угодно, но не во время намаза? Без обид, но это не очерёдность, а привилегии. Комната-то общей заявлена.
+1
0
+1
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
А неверующим обязательно свои реакреационные мероприятия проводить в молельной или все же есть комнаты предназначенные для этого? А причем тут намаз вообще,я даже не упоминал его?Почему бы не уважать подобные процессы всех религий?
Т.е. я правильно вас понимаю - неверующие не могут находиться в общей (!) комнате, когда там кто-либо молится (вне зависимости от конфессии)?
Намаз при том, что речь о мусульманах же. Это ведь основная мусульманская молитва, разве нет? И вы наверняка будете не согласны, что мусульманин и, например, христианин могут сидеть рядом и молиться - каждый своему богу. В очередной раз напомню - комната заявлена мультиконфессиональной. Почему бы не уважать все религии?
+1
0
+1
Ответ sanzhar143
Ну, неплохое место для всех игроков мусульман и некоторых христиан. Все, таки, очень хорошое место. Что не так?
Помнится, совсем недавно на одном англоязычном сайте мне попалась информация о том, что в Лондоне арестовали женщину-христианку за то, что она молча молилась на улице (напротив здания парламента или какого-то другого общественно значимого заведения, точно уже не скажу). Если это был не фейк, то я ничего не понимаю в их подходах к религиям.
+2
-1
+1
Ответ Abu Ibrahim
Комментарий скрыт
Они это делают прям на стадионе?
+3
-2
+1
Ответ xDe xDe
Да толком ничего, кроме лицемерия (не в обиду фанам Арсенала, но правда же) руководства клуба, прячущего посыл "мы открыли молельную комнату для мусульман" за псевдонейтральным "мультиконфессиональная комната для молитв".
Нет , лицемерие это когда тебя коробит когда хорошо стало другому , а тебе по идее ни холодно ни жарко .
+13
-12
+1
Я буквально ночью в переписке с другом написал, что эльнени держат в команде по квоте как единственного мусульманина, и тут такая новость
+2
-1
+1
Ответ xDe xDe
Т.е. я правильно вас понимаю - неверующие не могут находиться в общей (!) комнате, когда там кто-либо молится (вне зависимости от конфессии)? Намаз при том, что речь о мусульманах же. Это ведь основная мусульманская молитва, разве нет? И вы наверняка будете не согласны, что мусульманин и, например, христианин могут сидеть рядом и молиться - каждый своему богу. В очередной раз напомню - комната заявлена мультиконфессиональной. Почему бы не уважать все религии?
А зачем неверующим находиться в молельне?
Им безусловно можно находится там,но разве им нужно молиться?Если нет,с какой целью тогда они там находятся?
0
0
0
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
А зачем неверующим находиться в молельне? Им безусловно можно находится там,но разве им нужно молиться?Если нет,с какой целью тогда они там находятся?
Это не ответ на мой вопрос. Вы старательно увиливаете от сути.
0
0
0
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Именно поэтому в каждом твоем ответе упоминаются мусульмане или намаз,хотя Эль-Нени ни слова про ислам не сказал?
Эль-Ненни - мусульманин, и для открытия выбрали именно его) Табличка намекает на намаз. Какие ко мне-то вопросы?)
0
0
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Ответ old folk
В аэропорту недавно видел такую
Точно,в Хургаде есть в аэропорту молельная для мусульман….
0
0
0
Ответ xDe xDe
Уважаемый, а с чего вы взяли, что меня коробит именно это? В моём коменте об этом ни слова. Меня коробит ровно то, что я написал, ни больше, ни меньше - что руководство Арсенала прячет за табличкой "мультиконфессиональная молельная комната" комнату для мусульман. Это лицемерие в чистом виде.
Так это не проблема Арсенала что ею пользоваться не будут христиане . Хотите пожалуйста заходите и молитесь .
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Ответ Дмитрий Рабко
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
А я не атеист..
Но мне для того что помолиться достаточно одного храма на районе..
А в случае окопов и других сложных жизненных ситуаций я легко обхожусь и без храма..
+4
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Ответ dr. cage
Верующие фанатики в эпоху оптики, Wi-Fi, 3g, lte и 5g такие: "Нашей беспроводной системе нужны отдельные помещения. Иначе с Богом не связаться". Итак уже во всех крупных городах мира на каждом углу и христианские храмы, и мечети магометян, и синагоги и вообще что хочешь.. Причем на выбор, большие, маленькие, скромные, украшенные и т.д. Нет, нужно даже в Институт Ядерных Иследований и стадион молельню засунуть.. Следующие на очереди массажные салоны и кальяшки.
Эта молельная тебе чем-то мешает? Тебе нет, кому-то приятно. Что плохого?
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