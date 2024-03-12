«Арсенал» открыл молельную комнату для игроков на стадионе. Эль-Ненни написал: «Место для размышлений и молитв изменит жизни»

«Арсенал» открыл молельную комнату для игроков на стадионе.

Об этом сообщил полузащитник « » и сборной Египта Мохамед Эль-Ненни.

«Горжусь, что открыл нашу молельную комнату для игроков на стадионе « ». Наличие этого места для размышлений и молитв изменит жизни будущих игроков «Арсенала».

Я действительно благодарен персоналу и всем, кто причастен к тому, что это произошло», – написал Эль-Ненни.

Фото: twitter.com/ElNennY