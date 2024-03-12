«Арсенал» открыл молельную комнату для игроков на стадионе. Эль-Ненни написал: «Место для размышлений и молитв изменит жизни»
«Арсенал» открыл молельную комнату для игроков на стадионе.
Об этом сообщил полузащитник «Арсенала» и сборной Египта Мохамед Эль-Ненни.
«Горжусь, что открыл нашу молельную комнату для игроков на стадионе «Эмирейтс». Наличие этого места для размышлений и молитв изменит жизни будущих игроков «Арсенала».
Я действительно благодарен персоналу и всем, кто причастен к тому, что это произошло», – написал Эль-Ненни.
Фото: twitter.com/ElNennY
Только вот, полагаю, мусульмане останутся не слишком довольны и эту комнату будут стороной обходить. Странно, не правда ли?
P.s. А ведь ещё есть пастафарианцы! В комнате должны быть дуршлаги.
Физическое опоржнение и духовное обогащение ведь одно и то же, да..?
Ну и в конце концов, для человечества было бы гораздо больше пользы, если бы в 10 раз выросло количество общественных уборных, а не мест, где можно помолиться..
Ибо помолиться при желании можно где угодно, даже мусульманину.. А вот с естественным нуждами куда как сложнее..
Да скорее наличие места в составе Арсенала для Эль-Ненни удивляет. Хороший у него агент.
Мусульман это устроит? Христиане/буддисты смогут туда зайти во время намаза и справить свою молитву? А атеистам/агностикам/антитеистам можно присутствовать? Женщинам тоже?
И что касается очерёдности. Очерёдность - это когда угодно, но не во время намаза? Без обид, но это не очерёдность, а привилегии. Комната-то общей заявлена.
Намаз при том, что речь о мусульманах же. Это ведь основная мусульманская молитва, разве нет? И вы наверняка будете не согласны, что мусульманин и, например, христианин могут сидеть рядом и молиться - каждый своему богу. В очередной раз напомню - комната заявлена мультиконфессиональной. Почему бы не уважать все религии?
Им безусловно можно находится там,но разве им нужно молиться?Если нет,с какой целью тогда они там находятся?
Но мне для того что помолиться достаточно одного храма на районе..
А в случае окопов и других сложных жизненных ситуаций я легко обхожусь и без храма..