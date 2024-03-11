Мостовой об Абаскале: «Странно, что о его уходе только сейчас заговорили. Они приезжают зарабатывать и учиться, а мы в собственной стране никому не нужны всю жизнь»
Александр Мостовой высказался о возможном уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака».
«Странно, что только сейчас все заговорили об уходе Абаскаля. Почитайте мои высказывания полуторагодичной давности. Тогда можно было дать испанцу скидку? Ее надо давать футбольным людям, а не тем, кто случайно оказался в профессии.
Меня всегда удивляло, когда после поражений Абаскаль говорил, что еще только учится. Они сюда и зарабатывать, и учиться приезжают. А мы всю жизнь в собственной же стране никому не нужны.
Не думаю, что сейчас руководство пойдет на перестановку. В целом ведь ничего страшного не случилось – борьба очень плотная, все команды в двух победах друг от друга», – сказал Мостовой.
#ямымостовой
#ямыцарь
опять что-ли революция?
А вообще-то, конечно, нужно потренировать команду попроще для начала.