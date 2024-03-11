Мостовой об Абаскале: «Странно, что о его уходе только сейчас заговорили. Они приезжают зарабатывать и учиться, а мы в собственной стране никому не нужны всю жизнь»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о возможном уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Странно, что только сейчас все заговорили об уходе Абаскаля. Почитайте мои высказывания полуторагодичной давности. Тогда можно было дать испанцу скидку? Ее надо давать футбольным людям, а не тем, кто случайно оказался в профессии.

Меня всегда удивляло, когда после поражений Абаскаль говорил, что еще только учится. Они сюда и зарабатывать, и учиться приезжают. А мы всю жизнь в собственной же стране никому не нужны.

Не думаю, что сейчас руководство пойдет на перестановку. В целом ведь ничего страшного не случилось – борьба очень плотная, все команды в двух победах друг от друга», – сказал Мостовой.

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43 комментария
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Вместо рыжего предлагаю до конца сезона назначить Моста - всё равно сезон в .опу, а так хоть посмеёмся🥳
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Так Царь до последнего времени даже учится не желал. А кому нужен неуч - хоть даже и дома?
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Потому что вы такие тренеры бестолковые. В Зените 15 лет подряд были иностанные тренеры, и Зенит был топ-клубос, с которым считались в еврокубках. В РПЛ были результаты переменные, зато игра почти всегда доставляла удовольствие. Пришёл Семак и сотворил из Зенита такой же колхоз, каки все столичные команды. В РПЛ результат вымучивает, в еврокубках сделал Зенит посмешищем, и игра блевотно-трусливая стала. Спасибо не надо такие русских физруков с убогим бердыевским подходом к футболу, лишь бы вымучить очко, а на зрителей плевать.
+34
-15
+19
Блин, нет фразы, что он нигде не играл)
+11
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+9
Ответ ks-1993
Блин, нет фразы, что он нигде не играл)
Да и про чеканку что то умолчал )))
+9
-1
+8
Ответ ApXuMaHqPuT
Вместо рыжего предлагаю до конца сезона назначить Моста - всё равно сезон в .опу, а так хоть посмеёмся🥳
А команда возьмет и начнет побежать)
+7
0
+7
Мостовой через парy лет: "Абаскаль... Аб... Аб... Абырвалг... Абырвалг..."
+8
-3
+5
Если какой-нибудь клуб решится пригласить Мостового, то интересно будет посмотреть на плоды его работы, так ли он на деле успешен как на словах.
+5
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+5
Ответ Назар Игорь
Если какой-нибудь клуб решится пригласить Мостового, то интересно будет посмотреть на плоды его работы, так ли он на деле успешен как на словах.
в медиалиге уже посмотрели
+4
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Ну ты хотя бы бумажки то получи, а потом ной что тебя нигде не берут
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Думаю, Мостовой добился бы большего, если бы работал, а не просто давал комментарии. В конце концов, работают же другие тренеры, даже его коллеги, как например Шалимов. И в хороших командах есть сильные в прошлом футболисты и в посредственных. Думаю, можно было бы просто начать с чего-то, тогда было бы попроще Александру
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При всем уважении к Мостовому, но выражение «я учусь» может применит абсолютно любой специалист на абсолютно любом этапе карьеры. Потому что учатся чему-то всю жизнь
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Ответ Владислав88
Потому что вы такие тренеры бестолковые. В Зените 15 лет подряд были иностанные тренеры, и Зенит был топ-клубос, с которым считались в еврокубках. В РПЛ были результаты переменные, зато игра почти всегда доставляла удовольствие. Пришёл Семак и сотворил из Зенита такой же колхоз, каки все столичные команды. В РПЛ результат вымучивает, в еврокубках сделал Зенит посмешищем, и игра блевотно-трусливая стала. Спасибо не надо такие русских физруков с убогим бердыевским подходом к футболу, лишь бы вымучить очко, а на зрителей плевать.
Игра Зенита должна доставлять удовольствие патрону, а он хочет чемпионство: патрон доволен, руководство, тренеры и игроки - с щедрыми бонусами. Нравится или не нравится игра болельщикам - вопрос десятый.
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мостик прикольный
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По фактам Александр. Ждём в Спартаке
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Ответ Владислав88
Потому что вы такие тренеры бестолковые. В Зените 15 лет подряд были иностанные тренеры, и Зенит был топ-клубос, с которым считались в еврокубках. В РПЛ были результаты переменные, зато игра почти всегда доставляла удовольствие. Пришёл Семак и сотворил из Зенита такой же колхоз, каки все столичные команды. В РПЛ результат вымучивает, в еврокубках сделал Зенит посмешищем, и игра блевотно-трусливая стала. Спасибо не надо такие русских физруков с убогим бердыевским подходом к футболу, лишь бы вымучить очко, а на зрителей плевать.
Я с тобой согласен, но тот же бердыевский футбол приносил очки и в еврокубках. Имеет паритет в очных встречах - дорогого стоит. Доходил до 1/4 финала лиги Европы, выигрывали дома у Баварии с составом, уж извините , ноунеймов. Выбивали Атлетико… а тот же отечественный специалист вылетел от Ракува… только составы по стоимости, по классу очень разные. Если Бердыев открывал игроков пачками, то гений Семак их скатывает на банки и при нём никто не прогрессирует до уровня бердыевцев. При цене состава, как у Валенсии смотреть на мучения зенита сил нет
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А с чего ты должен быть нужен хоть кому то? Палец о палец не ударил зато ноет постоянно о том, что дескать сами к царю на поклон не пришли и на тренерский мостик под белы рученьки не привели. Достал уже хуже редьки.
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мостового стало много
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Может в Испании вернёшься? Сельта , вот со дня на день уволят Бенитеса. Может где тебя "ценять " назначать тебя тренером
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у Саши одни деньги в голове.
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Как бы то ни было Мостовой не тренировал и не тренер даже, неучей без опыта тренером в РПЛ не берут, ни в Спартак ни в какой либо другой клуб...
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Скромничает Царь. Он нужен! Столько позитива дарит людям...
#ямымостовой
#ямыцарь
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Об уходе Абаскаля заговорили сразу когда он только пришёл, тут царь не прав...
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по его словам, в нашей стране не нужны цари.
опять что-ли революция?
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Ути пути , счас заплачет
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Сам признаёт, что не только зарабатывать, но и учиться, а Саша этого не понимает.
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Почему он всегда себя называет "мы"?
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Мостовой: Ну возьмите меня! Обещаю, скучно не будет! ))
А вообще-то, конечно, нужно потренировать команду попроще для начала.
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Ничего страшного, есть запасные варианты в Ливере и Барсе
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У нас -то ладно не нужен, ничего хорошего для страны не сделал, а вот почему в Испании..., где славу Сельте добывал...
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