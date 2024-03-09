Родри не пользуется соцсетями: «Они способствуют тому, чтобы ты действовал на основе мнения людей. Предпочитаю один хороший разговор тысячам сообщений»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, почему не пользуется соцсетями.

– Тебя нет ни в одной социальной сети: ни в твиттере, ни в инстаграме, нигде. Это очень удивительно для 27-летнего игрока с твоим статусом в 2024 году. Почему такой выбор?

– Это даже не вопрос возраста, потому что это решение, которое я принял с детства, как только появились эти социальные сети. Очень рано я решил жить по-своему, в соответствии со своими желаниями, не позволяя другим влиять на себя. А социальные сети, на мой взгляд, способствуют тому, чтобы ты делал что-то, основываясь на мнении людей, основываясь на том, чего, по твоему мнению, от тебя ожидают.

Я никогда не чувствовал, что мне это нужно, я чувствую себя просто прекрасно. Я даже думаю, что это очень хорошее решение не только для моей жизни, но и для моей карьеры.

– Что ты подразумеваешь под словами «жить по-своему»?

– Я чувствую потребность знакомиться с людьми в реальной жизни, а не виртуально. Поэтому я отдаю предпочтение своей семье, своим друзьям, своему окружению. Я знаю, что в социальных сетях есть много интересного. Но быть связанным со множеством людей, даже не зная их, – это не мое, это не мой взгляд на отношения.

Я всегда предпочитаю один хороший разговор с одним человеком тысячам сообщений в социальных сетях. Я понимаю, что это довольно необычный подход, когда ты занимаешься такой публичной профессией, как футбол. Но мне так удобнее.

– Пеп Гвардиола сказал о тебе: «У него нет ни татуировок, ни украшений. Он настоящий опорный полузащитник». Раскрывают ли подобные детали тебя как игрока?

– В некотором смысле, да. То, что ты делаешь, как ты это делаешь, в какой-то мере определяет вас. Очень часто у людей, которые, как и я, не искусственны, не занимаются маркетингом или социальными сетями, есть шанс, что они еще больше сосредоточены на своей работе, на своей миссии.

Конечно, у тебя могут быть татуировки, украшения и такая же сосредоточенность (смеется). Я ничего не имею против всего этого, – сказал .