Родри не пользуется соцсетями: «Они способствуют тому, чтобы ты действовал на основе мнения людей. Предпочитаю один хороший разговор тысячам сообщений»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Родри Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, почему не пользуется соцсетями.

– Тебя нет ни в одной социальной сети: ни в твиттере, ни в инстаграме, нигде. Это очень удивительно для 27-летнего игрока с твоим статусом в 2024 году. Почему такой выбор?

– Это даже не вопрос возраста, потому что это решение, которое я принял с детства, как только появились эти социальные сети. Очень рано я решил жить по-своему, в соответствии со своими желаниями, не позволяя другим влиять на себя. А социальные сети, на мой взгляд, способствуют тому, чтобы ты делал что-то, основываясь на мнении людей, основываясь на том, чего, по твоему мнению, от тебя ожидают.

Я никогда не чувствовал, что мне это нужно, я чувствую себя просто прекрасно. Я даже думаю, что это очень хорошее решение не только для моей жизни, но и для моей карьеры.

– Что ты подразумеваешь под словами «жить по-своему»?

– Я чувствую потребность знакомиться с людьми в реальной жизни, а не виртуально. Поэтому я отдаю предпочтение своей семье, своим друзьям, своему окружению. Я знаю, что в социальных сетях есть много интересного. Но быть связанным со множеством людей, даже не зная их, – это не мое, это не мой взгляд на отношения.

Я всегда предпочитаю один хороший разговор с одним человеком тысячам сообщений в социальных сетях. Я понимаю, что это довольно необычный подход, когда ты занимаешься такой публичной профессией, как футбол. Но мне так удобнее.

– Пеп Гвардиола сказал о тебе: «У него нет ни татуировок, ни украшений. Он настоящий опорный полузащитник». Раскрывают ли подобные детали тебя как игрока?

– В некотором смысле, да. То, что ты делаешь, как ты это делаешь, в какой-то мере определяет вас. Очень часто у людей, которые, как и я, не искусственны, не занимаются маркетингом или социальными сетями, есть шанс, что они еще больше сосредоточены на своей работе, на своей миссии.

Конечно, у тебя могут быть татуировки, украшения и такая же сосредоточенность (смеется). Я ничего не имею против всего этого, – сказал Родри

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26 комментариев
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В Красную Книгу этот вид, срочно!
+56
0
+56
Ответ Итачи Учиха
А что в инсте делать? На дешевок голожопых и торгашей смотреть? Или в твиттере дурацкие сплетни читать? Правильный выбор
В спортс ру комменты читать)
+27
0
+27
А что в инсте делать? На дешевок голожопых и торгашей смотреть? Или в твиттере дурацкие сплетни читать? Правильный выбор
+25
-5
+20
Сокровище!
+13
-1
+12
парень молодец
+8
0
+8
Тоже удалился из инстаграма и твиттера, в тик токе меня и не было. Ничего полезного там нет для меня. Не понимаю людей, которые постоянно там сидят, обыватели с пивком. Лучше на спортсе)))
+9
-1
+8
Ответ Итачи Учиха
А что в инсте делать? На дешевок голожопых и торгашей смотреть? Или в твиттере дурацкие сплетни читать? Правильный выбор
что в инсте, что Ютубе, что в тик-токе каждый может найти себе контент в соответствии со своим умственным развитием. если тебе там только бабы голые попадаются, что у меня для тебя плохие новости)
+8
0
+8
Неужели есть такие люди в нашем жалком мире? Шок
+6
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+4
Он даже здесь опорник. Опорник здравого смысла!
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Ответ Sanan1908
В спортс ру комменты читать)
вы не понимаете, это другое
+4
0
+4
Ответ Alexander Tsimbaluk
что в инсте, что Ютубе, что в тик-токе каждый может найти себе контент в соответствии со своим умственным развитием. если тебе там только бабы голые попадаются, что у меня для тебя плохие новости)
А почему плохие ?))
+2
0
+2
Ответ Итачи Учиха
А что в инсте делать? На дешевок голожопых и торгашей смотреть? Или в твиттере дурацкие сплетни читать? Правильный выбор
Почему нельзя смотреть работы фотографов, художников?
+2
-1
+1
Ответ ман сити фейк
ВК и Одноклассники значит
Мой мир, В кругу друзей))
+1
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Ответ Pixel 8
Тоже удалился из инстаграма и твиттера, в тик токе меня и не было. Ничего полезного там нет для меня. Не понимаю людей, которые постоянно там сидят, обыватели с пивком. Лучше на спортсе)))
ВК и Одноклассники значит
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Ответ Barcelona Forever
Ой да ладно,сидит небось под чужими никами типа ригобер,должун и т.д.😅
Ригобер - это девушка по имени Регина
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Ответ ShamilK
Обидно, что такой футболист играет в другом клубе, а не в Мадриде. Калафату и прочим скаутам следовало бы мониторить испанский рынок, а не покупать всяких бразильцев за оверпрайс и 24/7 искать очередного бразильца из смехотворного чемпионата. Атлетико купил Родри всего-то за 20 миллионов в свое время. А Реал понабрал всяких истеричек и тусовщиков, которые по две пары часов носят. Родри вообще крутой, конечно. Пеп мощных игроков подобрал, а то до него покупали непонятных Родуэлов и Синклэров
что ты такое несешь?
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"Сити" без Родри - деньги на ветер.
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Помню Бускетса тоже не было долгое время в соц сетях. Потом зарегался в инсте...
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Ответ Pixel 8
Тоже удалился из инстаграма и твиттера, в тик токе меня и не было. Ничего полезного там нет для меня. Не понимаю людей, которые постоянно там сидят, обыватели с пивком. Лучше на спортсе)))
Ничего против соц.сетей не имею. Но вот после того как установил Тик Ток, через неделю удалил.
Это просто жесть как засасывает формат коротких видосов, прям на уровне психологии: знаешь что видео короткие и при просмотре срабатывает триггер "не, ну ещё одно гляну и всё"....а в итоге бесконечно их листаешь. С Ютубом к примеру и близко такого нет.

Короче удалил нафиг этот Тик Ток от греха подальше, очень уж он много времени сдирал)
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Ответ Pixel 8
Тоже удалился из инстаграма и твиттера, в тик токе меня и не было. Ничего полезного там нет для меня. Не понимаю людей, которые постоянно там сидят, обыватели с пивком. Лучше на спортсе)))
...с пивком
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