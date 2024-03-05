«Если ты не Месси – должен обороняться. Только ему можно подождать, пока команда отберет мяч и отдаст ему, чтобы он сделал с ним что пожелает». Клопп о работе Мане, Салаха и Фирмино в защите

Теги Ливерпуль МЛС премьер-лига Англия Юрген Клопп Лионель Месси Роберто Фирмино Садьо Мане Мохамед Салах Интер Майами Футбол

Юрген Клопп рассказал о преимуществе, которое есть у Лионеля Месси перед другими.

Главный тренер «Ливерпуля» поднял эту тему в февральском интервью Рио Фердинанду, однако отрывок из него набрал популярность в последние сутки.

Садьо Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах, по сути, создали новые позиции. Они должны были защищаться как защитники и атаковать как нападающие.

– Как вам удалось это? В мое время, если сказать нападающему, что он должен возвращаться и отрабатывать в обороне, он бы посмотрел на тебя с видом: «Ты ненормальный?»

– Я всем говорю: «Если ты не Лионель Месси, то должен обороняться». Он единственный, кому разрешается подождать, пока команда отберет мяч и отдаст ему, чтобы он сделал с ним что пожелает. Все остальные должны обороняться, – сказал Клопп.

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44 комментария
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Как это он единственный? Я тоже, когда иногда играю, стою впереди, поскольку влом назад бежать. Иногда до меня долетает мяч. В этом мое предназначение.
+56
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+52
Ответ Ақжайық
Клопа знает о чём говорит. Ведь благодаря пешеходству и безволию Месси, Ливерпуль сумел отыграть три мяча у Барсы в 1/4 ЛЧ-19.
Он в той игре передачами вразрез создал партнёрам больше моментов, чем криштианус за всю карьеру с тех пор как переехал жить во вратарскую
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-9
+21
Какой же Клопп справедливый!
500 лайков в уверенные лидеры осталось 😂
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+11
Ответ RM
Интересно , доживём ли до того когда в каждом втором интервью перестанут облизывать месси
Пока не появится второй игрок, умеющий одновременно забивать больше Роналду, пасовать лучше Иньесты, обводить лучше Неймара, навряд ли
+17
-9
+8
Ответ Ақжайық
Клопа знает о чём говорит. Ведь благодаря пешеходству и безволию Месси, Ливерпуль сумел отыграть три мяча у Барсы в 1/4 ЛЧ-19.
Врёшь и знаешь об этом.. Не Месси виноват, что не прошли Ливер.. Виноват другой.. Это все помнят..
https://youtu.be/yDAcEJmqY6U?feature=shared
+8
-1
+7
Ответ Ақжайық
Клопа знает о чём говорит. Ведь благодаря пешеходству и безволию Месси, Ливерпуль сумел отыграть три мяча у Барсы в 1/4 ЛЧ-19.
Если память не изменяет, то только во 2 матче Месси дважды вывел 1 на 1 партнеров. Не говоря уже о том самом пасе на Дембеле и клатче со штрафного в первом матче.

Тот Ливерпуль в целом был чуть лучше и шансы были лишь из-за "пешеходства и безволия" Месси.
+7
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+6
Ответ Gordon Brown
Как это он единственный? Я тоже, когда иногда играю, стою впереди, поскольку влом назад бежать. Иногда до меня долетает мяч. В этом мое предназначение.
Клоппа на тебя нет!
+7
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+6
Если ты не Клопп – должен говорить "Какой же Клопп крутой". Только ему можно не говорить это про себя
+9
-4
+5
Ответ Djeday
А если у тебя в команде Месси, то большую часть матча ты играешь в 10м. Пока твою команду выносят в ЛЧ, Месси стоит в центральном круге
Напомнить сколько побед и наград у команд в которых играл Месси? 🫵🏽🤡😂
+5
-2
+3
Ответ Holy Diver
Гоев прогревают к десятому ЗМ гения. В этот раз начали ещё весной, даже до начала копы.
Арабы теперь и Клоппа купили. Жаль, а казался достойным человеком.
+6
-4
+2
Клопа знает о чём говорит. Ведь благодаря пешеходству и безволию Месси, Ливерпуль сумел отыграть три мяча у Барсы в 1/4 ЛЧ-19.
+16
-14
+2
Ответ Djeday
Напомни сколько ЛЧ с ним. А особенно про успехи ПСЖ после его прихода расскажи
Так он этот мешок французский в одного тащил. Расскажи лучше про успехи с Мбаппе?
+3
-1
+2
Тен Хаг тоже об этом говорил, когда выгонял Авейру.. Это тоже все помнят..
+5
-4
+1
Ответ Fernando Magellan
Может хватит начинать волну хейта,не фаната Роналду.Я был его хейтером,но то,что он остаётся в форме и остаётся профессионалом и гребет лопатой деньги заслуживает уважения.Всем бы такую рабочую этику.
Профессионалы не играют на гитарах там, где этого делать не надо... И не пропускают предсезонки за 4 месяца до ЧМ в почтенном возрасте.. Не меняют клубы за месяц до ЧМ и не дают гнусных интервью..
+2
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на вентилятор:))
Тренер практически повторил фразу, которую он уже произносил четыре года назад во время разговора с Арсеном Венгером. Тогда она звучала следующим образом:
«В нашей команде все знают о таких вещах, прежде чем работать вместе, мы много разговариваем, так что всем всё ясно. Пока ты не Криштиану или Месси, ты должен защищаться. Такие дела. Ты Криштиану? Месси? Нет? Тогда возвращайся в защиту!»
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Ответ AF007
Пока не появится второй игрок, умеющий одновременно забивать больше Роналду, пасовать лучше Иньесты, обводить лучше Неймара, навряд ли
И ходить пешком медленнее, чем Дзюба!
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+1
Ответ Dima Dima
на вентилятор:)) Тренер практически повторил фразу, которую он уже произносил четыре года назад во время разговора с Арсеном Венгером. Тогда она звучала следующим образом: «В нашей команде все знают о таких вещах, прежде чем работать вместе, мы много разговариваем, так что всем всё ясно. Пока ты не Криштиану или Месси, ты должен защищаться. Такие дела. Ты Криштиану? Месси? Нет? Тогда возвращайся в защиту!»
Сейчас бы сюда приплетать криштиану, когда в данном случае Клопп говорит про Чемпиона Мира Месси.
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Ответ Djeday
Напомни сколько ЛЧ с ним. А особенно про успехи ПСЖ после его прихода расскажи
Если тебе напомнить что Месси является самым титулованным футболистом всех времён, ты же все равно не исчезнешь, маленький троль, верно?
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Ответ Djeday
Напомни сколько ЛЧ с ним. А особенно про успехи ПСЖ после его прихода расскажи
4ЛЧ,ЧМ,самый титулованный в истории.Что тебе еще нужно критику?))
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Ответ Djeday
только Криш 3 ЛЧ подряд выиграл и 5 ЛЧ. А что там пешеходонесси?
Месси Чемпион Мира.
Какая еще ЛЧ?
У него этих лч итак 4 штуки.
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Ответ Геннадий Тимченко
Да, Месси показал класс в плей-офф ЛЧ за ПСЖ - тоже никуда не спешил, даже по старой дружбе помог Реалу, взявшись бить пенальти после нарушения на Мбаппе ☝️
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Комментарий удален пользователем
Ответ Любезный Коссутий
Лео, в принципе, можно кресло выносить в центр поля - заслужил
Не кресло, а трон!
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Ответ Dima Dima
на вентилятор:)) Тренер практически повторил фразу, которую он уже произносил четыре года назад во время разговора с Арсеном Венгером. Тогда она звучала следующим образом: «В нашей команде все знают о таких вещах, прежде чем работать вместе, мы много разговариваем, так что всем всё ясно. Пока ты не Криштиану или Месси, ты должен защищаться. Такие дела. Ты Криштиану? Месси? Нет? Тогда возвращайся в защиту!»
кто то забыл это сказать Семь Хагу
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Ответ Вальдано
Профессионалы не играют на гитарах там, где этого делать не надо... И не пропускают предсезонки за 4 месяца до ЧМ в почтенном возрасте.. Не меняют клубы за месяц до ЧМ и не дают гнусных интервью..
Ты сейчас 90% Голливуда описал и 95% музыкантов. Всё бегают по лэйблам, кидают на контрактах. Сколько групп распалось из-за непрофессионализма.
Так что туфта твое сравнение
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Он так всю карьеру и играл: ждал пока команда отберёт мяч, дойдет до штрафной и кто-то отдаст ему под удар
+1
-1
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А если у тебя в команде Месси, то большую часть матча ты играешь в 10м. Пока твою команду выносят в ЛЧ, Месси стоит в центральном круге
+4
-4
0
А Лео у нас один, поэтому давайте отрабатывайте в защите
0
0
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Интересно , доживём ли до того когда в каждом втором интервью перестанут облизывать месси
+12
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И если ты не Артём Дзюба.
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