«Если ты не Месси – должен обороняться. Только ему можно подождать, пока команда отберет мяч и отдаст ему, чтобы он сделал с ним что пожелает». Клопп о работе Мане, Салаха и Фирмино в защите
Юрген Клопп рассказал о преимуществе, которое есть у Лионеля Месси перед другими.
Главный тренер «Ливерпуля» поднял эту тему в февральском интервью Рио Фердинанду, однако отрывок из него набрал популярность в последние сутки.
– Садьо Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах, по сути, создали новые позиции. Они должны были защищаться как защитники и атаковать как нападающие.
– Как вам удалось это? В мое время, если сказать нападающему, что он должен возвращаться и отрабатывать в обороне, он бы посмотрел на тебя с видом: «Ты ненормальный?»
– Я всем говорю: «Если ты не Лионель Месси, то должен обороняться». Он единственный, кому разрешается подождать, пока команда отберет мяч и отдаст ему, чтобы он сделал с ним что пожелает. Все остальные должны обороняться, – сказал Клопп.
500 лайков в уверенные лидеры осталось 😂
https://youtu.be/yDAcEJmqY6U?feature=shared
Тот Ливерпуль в целом был чуть лучше и шансы были лишь из-за "пешеходства и безволия" Месси.
Тренер практически повторил фразу, которую он уже произносил четыре года назад во время разговора с Арсеном Венгером. Тогда она звучала следующим образом:
«В нашей команде все знают о таких вещах, прежде чем работать вместе, мы много разговариваем, так что всем всё ясно. Пока ты не Криштиану или Месси, ты должен защищаться. Такие дела. Ты Криштиану? Месси? Нет? Тогда возвращайся в защиту!»
Какая еще ЛЧ?
У него этих лч итак 4 штуки.
Так что туфта твое сравнение