«Если ты не Месси – должен обороняться. Только ему можно подождать, пока команда отберет мяч и отдаст ему, чтобы он сделал с ним что пожелает». Клопп о работе Мане, Салаха и Фирмино в защите

Юрген Клопп рассказал о преимуществе, которое есть у Лионеля Месси перед другими.

Главный тренер «Ливерпуля» поднял эту тему в февральском интервью Рио Фердинанду, однако отрывок из него набрал популярность в последние сутки.

– , и , по сути, создали новые позиции. Они должны были защищаться как защитники и атаковать как нападающие.

– Как вам удалось это? В мое время, если сказать нападающему, что он должен возвращаться и отрабатывать в обороне, он бы посмотрел на тебя с видом: «Ты ненормальный?»

– Я всем говорю: «Если ты не , то должен обороняться». Он единственный, кому разрешается подождать, пока команда отберет мяч и отдаст ему, чтобы он сделал с ним что пожелает. Все остальные должны обороняться, – сказал Клопп.